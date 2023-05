Cliente derruba duas ladras na loja TJ Maxx que tentaram roubar milhares de dólares em mercadorias

Tele Loja TJ Maxx em Mira Loma testemunhou uma tentativa de assalto que se tornou desagradável esta semana. Imagens de vídeo das câmeras de segurança da loja mostram um cliente resolvendo o problema com as próprias mãos enquanto tenta impedir que dois ladrões roubem um punhado de roupas e acessórios.

Como pode ser visto no vídeo, o homem briga com as duas ladras na entrada da loja enquanto faz o possível para impedi-las de sair com todas as mercadorias.

Uma mulher consegue escapar, mas a outra parece ter sido detida com sucesso pelo heróico comprador. Ele a joga no chão antes que ela consiga se levantar e sair de mãos vazias.

Segundo testemunhas, a polícia chegou ao local logo após o incidente, ocorrido por volta das 13h30. Até o momento, ninguém foi preso e não foi confirmado quanta mercadoria as mulheres conseguiram roubar.