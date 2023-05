EUnos últimos anos, Liga principal de futebol começou a emergir como um viveiro de jovens talentos. Clubes do exterior têm notado, com jogadores como Sérgio Dest (jogando em Milão por meio de Barcelona), gabriel slonina (Chelsea), Joe Scally (Borussia Mnchengladbach), e Yunus Musah (Valência) entre as estrelas americanas em ascensão que tocam na Europa.

Seattle Sounders par Obed Vargas e Reed Baker-Whiting podem ser os próximos jovens americanos a dar o salto para o futebol europeu. Eles estão atraindo o interesse relatado de Liga Premiada clube Wolverhampton Wanderers antes da abertura da janela de transferências de verão no exterior.

Quem são Vargas e Baker-Whiting?

Baker-Whiting estreou em Seattle aos 15 anos em 2021. Agora com 18, ele jogou nove vezes em MLS para Seattle desde então e demonstrou habilidade para jogar em toda a linha do meio-campo, bem como na lateral-direita. Alemão Bundesliga lado Friburgo deu uma olhada nele em treinamento durante a entressafra da MLS no inverno passado.

Volante ai, 17, espera mostrar suas habilidades na próxima Copa do Mundo Sub-20 na Argentina. Ele invadiu o Sirenes primeira equipe em 2022, antes que uma lesão nas costas encerrasse sua temporada prematuramente. Ele jogou em 20 jogos da MLS e registrou uma assistência em 278 minutos nesta temporada.

Lobos ter enviado pelo menos um olheiro para Seattle Campo de Lúmen para relatar o par, embora pareça que nenhuma oferta é iminente.

programa forte de Seattle

ai e Baker-Whiting são jogadores caseiros e produtos da Sirenes‘ Academia. Ambos os jogadores cortaram os dentes com Desafio de Tacoma, Seattledo time reserva, que jogou na segunda e terceira divisões do futebol americano.

Historicamente, os Sounders estão entre as equipes de maior sucesso na MLS. Seattle ganhou o Copa MLS duas vezes e, em 2022, tornou-se o primeiro time americano a vencer o Liga dos Campeões da CONCACAF. O Seattle é atualmente o melhor time da Conferência Oeste, com 23 pontos em 12 jogos em 2023.