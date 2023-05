CNS Calçados Está Recrutando Colaboradores em São Paulo e Rio Grande do Sul

A CNS Calçados, rede varejista de calçados e acessórios masculinos em couro que presa pelas tendências da moda e que oferece para o mercado produtos com estilo, design e qualidade, está contratando novos funcionários nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Dessa forma, antes mesmo de contar mais sobre a empresa, confira a lista de vagas disponíveis:

Assistente de Recrutamento e Seleção – São Paulo – SP – Recrutamento e Seleção;

Gerente de Loja (I FASHION OUTLET) – Novo Hamburgo – RS – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja de Shopping – São Paulo – SP – Lojas / Shopping: Responsável pela gestão da loja, gerenciamento dos resultados e indicadores. Acompanhar relatório de vendas, engajando a equipe para o cumprimento das metas. Liderar e desenvolver a equipe para o crescimento profissional e atendimento de alta performance.

Mais sobre a CNS Calçados

Sobre a marca, vale a pena destacar que a CNS Calçados conta com um número expressivo de lojas, sempre aprimorando seus produtos e acompanhando as tendências do mercado. Ao longo dos últimos 25 anos, a rede se expandiu.

Hoje, conta com mais de 55 lojas presentes nas cidades de São Paulo, Curitiba, Londrina, Caxias do Sul, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Santos, Florianópolis e Goiânia.

Por fim, a CNS Calçados presa pelas tendências da moda e que oferece para o mercado produtos com estilo, design e qualidade. Esse resultado vem da parceria entre o departamento de desenvolvimento de produtos da CNS e fornecedores criteriosamente selecionados.

Como entrar na empresa?

Para se inscrever em uma das vagas da CNS Calçados, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acompanhar o Notícias Concursos!