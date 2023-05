Coca-Cola Inicia Semana com Oportunidades de Emprego em Todo o País

A Coca-Cola, uma das maiores empresas do segmento de bebidas no mundo, começa a semana com novas vagas de emprego pelo país. Para ingressar nessa renomada empresa, atender aos critérios mínimos da função escolhida é primordial. Continue acompanhando para obter todos os detalhes.

Coca-Cola anuncia a abertura de novas vagas de emprego em cidades do Brasil

Ser um dos colaboradores desta companhia, é estar dentro de um ambiente desafiador e inspirador. A Coca-Cola é reconhecida mundialmente, e a mesma preza pela inclusão e diversidade em todos os níveis de atuação.

A Coca-Cola, fundada em 1942, é uma das maiores fabricantes mundiais de refrigerante. No Brasil, a companhia possui unidades nas regiões de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, oferecendo aos seus clientes mais de dez centros de distribuição e escritórios inseridos nessas localidades.

Neste início de semana, a companhia divulgou a abertura de novos cargos para atuar em diversas cidades. Confira.

Auxiliar de Carregamento – Campos do Goytacazes;







Auxiliar Adm – vaga para PCD – São João da Boa Vista;







Aprendiz – Ribeirão Preto;







Analista de Marketing – Rio de Janeiro;







Analista de Compras Jr – Rio de Janeiro;







Almoxarife – Ribeirão Preto;







Ajudante de Entrega – Colatina;







Auxiliar Operacional PCD – Cariacica;







Auxiliar Manutenção PCD – Duque de Caxias;







Auxiliar de Serviços Gerais – Rio de Janeiro;







Auxiliar de Pátio – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Para ocupar uma das oportunidades divulgadas pela empresa Coca-Cola, os interessados devem acessar a página 123empregos e se registrar dentro da vaga escolhida, feito isso, basta aguardar os próximos passos da seleção.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.