Código de teste gratuito de 30 dias, promoções e ofertas

HBO Max é um serviço de streaming que apresenta filmes populares, programas de TV e conteúdo original. Infelizmente, os serviços oficiais de avaliação gratuita não existem mais. Com o teste gratuito do HBO Max, ainda há a chance de experimentar os lançamentos mais recentes, como The Matrix, Spam Jam, Dune, etc.

Muitos sites de terceiros, incluindo Amazon Prime, Hulu, etc., fornecem testes gratuitos do HBO max. Você quer saber como? Nesta postagem, explicaremos passo a passo como obter uma avaliação gratuita por meio de terceiros. Portanto, vamos começar com o artigo.

O que é HBO Max?

Há mais de 50 anos não há igual ao domínio da HBO sobre o conteúdo de assinatura exclusivo. Atualmente, esta empresa opera sete canais 24 horas com grande conteúdo autêntico e exclusivo. Com o HBO Now, a empresa lançou as bases para o HBO Max, que cresceu significativamente desde seu lançamento, cinco anos atrás. Com este serviço de assinatura, a impressionante biblioteca de programas e filmes originais da HBO pode ser apreciada juntamente com ainda mais conteúdo da empresa controladora da Warner Media.

Existe algum teste gratuito do HBO Max disponível em 2023?

No momento, não é possível obter uma avaliação gratuita do HBO Max. Para atrair usuários iniciantes, ofereceu uma avaliação gratuita de 7 dias. No entanto, os serviços de teste gratuito terminaram antes da estreia de Mulher Maravilha 1984.

Os executivos da HBO Max entendem que têm uma forte base de fãs, o que significa que podem se inscrever mesmo sem um teste gratuito. Os assinantes podem pagar US$ 9,99 por um ano de serviço.

Como obter o HBO Max via AT&T se você mora nos Estados Unidos

Com uma assinatura da AT&T, você pode experimentar o HBO Max gratuitamente por 30 dias. A primeira coisa que você deve fazer é verificar se o seu plano de assinatura da AT&T inclui o HBO Max gratuitamente. Você pode experimentar o HBO Max gratuitamente com os seguintes planos de assinatura:

AT&T Unlimited Plus EnhancedSM AT&T Unlimited Choice EnhancedSM AT&T Unlimited Choice IISM AT&T Unlimited PlusSM AT&T Unlimited Elite® AT&T Unlimited ChoiceSM AT&T Unlimited & MoreSM Premium

O serviço de avaliação gratuita do HBO Max está disponível para usuários que possuem um desses planos.

HBO Max vale a pena?

No HBO Max, você pode assistir a novos lançamentos e também a títulos antigos. Séries originais como Our Flag Means Death, The White Lotus e Hacks estão disponíveis no HBO Max.

Além disso, inclui jogos poderosos como House of the Dragon e Euphoria. Portanto, o HBO Max será uma compra melhor se você for um ávido fã dos originais do HBO Max, quadrinhos da DC, programas de animação e filmes.

Etapas para se inscrever no teste gratuito do HBO Max 2023

De acordo com os termos e condições do HBO Max, os assinantes não têm teste gratuito. Ainda há um desconto de 40% disponível nas assinaturas anuais. Se você ainda não se inscreveu no HBO Max, siga estas etapas:

Visite o site da HBO Max.

Você pode se inscrever agora, se ainda não o fez.

Preencha todo o formulário para criar uma conta. Portanto, você deve fornecer seu nome, sobrenome e endereço de e-mail e usar uma senha forte. Clique no Crie a sua conta aqui botão.

Se você assinar o HBO Max anualmente, economizará 40%. Portanto, efetue seu pagamento e aproveite uma oferta supereconômica.

Como obter uma avaliação gratuita do HBO Max via Amazon Prime

Não há teste gratuito do HBO Max disponível com o Amazon Prime no momento. Também está disponível para membros qualificados que ainda não fizeram uma avaliação gratuita de 7 dias do HBO Max. Assim que seu período de avaliação gratuita expirar, você será cobrado por sua assinatura. Se desejar cancelar a assinatura antes do término do período de teste, você pode fazê-lo a qualquer momento.

Para obter o teste gratuito, você deve ser um membro Amazon Prime.

Faça login na sua conta no Amazon Prime.

Selecione Começando .

Digitar HBO Max na caixa de pesquisa.

Obtenha uma avaliação gratuita de 7 dias selecionando um plano de assinatura.

Depois de se inscrever, você pode começar a assistir ao conteúdo.

Como obter o teste gratuito do HBO Max com o YouTube TV

Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir se já possui uma assinatura do YouTube TV:

Visite seu site do YouTube. Faça login com sua Conta do Google. No canto superior direito, clique no ícone de perfil . Clique em Configurações . Escolher Filiação . Depois disso, uma lista de canais aparece. Selecione HBO Max e clique Concordar . O HBO Max pode ser adicionado como um complemento. Comece a assistir.

Como obter uma avaliação gratuita do HBO Max via DirectTV

Com a DIRECTV, você pode assistir esportes regionais, canais locais e nacionais e filmes juntos. Se você selecionar o plano certo, poderá obter o HBO Max junto com a DIRECTV.

Como parte do DIRECTV Choice Package ou do Ultimate Package, você pode obter 3 meses de avaliação gratuita do HBO Max junto com outros conteúdos. Apesar de ser mais cara, essa opção oferece um teste gratuito de 3 meses para o HBO Max.

Etapas para obter uma avaliação gratuita do HBO Max via Hulu

Se você é um novo assinante do Hulu, primeiro deve se inscrever.

Visite o site oficial do Hulu.

Clique em Inscreva-se no Hulu .

Sua conta do Hulu pode ser criada escolhendo qualquer um dos planos do Hulu.

Então clique Selecione e preencha o formulário.

Agora, clique Continuar .

Usando um cartão de crédito, prossiga com o pagamento.

Em seguida, clique em Gerenciar Complementos depois de criar sua conta.

Você pode experimentar o HBO Max gratuitamente aqui.

Com o HBO Max, você pode explorar todo o conteúdo do seu dispositivo de streaming após fazer uma assinatura.

Como cancelar o teste gratuito do HBO Max?

Não é possível obter uma avaliação gratuita do HBO Max no momento. Caso pretenda cancelar a sua subscrição, por favor siga os seguintes passos:

Abra o aplicativo HBO Max e clique no botão de login. Em seguida, entre usando suas credenciais. Clique no cardápio botão. Na parte inferior, selecione Configurações . No lado esquerdo da tela, clique em Informações de pagamento . Em seguida, clique em Gerenciar assinatura. Nesta página, clique cancelar assinatura . Certifique-se de que a renovação automática também esteja desativada. Em seguida, clique em confirmar. É isso. Agora, sua assinatura será cancelada.

Resumir

Portanto, é tudo o que temos para você sobre como obter testes gratuitos do HBO Max. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, caso você precise de mais detalhes sobre esse erro específico, comente abaixo e nos informe.

LEIA TAMBÉM: