‘Cody foi derrotado’: Pros reagem à polêmica vitória de Douglas Silva de Andrade sobre Cody Stamann no UFC Charlotte

Cody Stamann ficou surpreso depois que Bruce Buffer leu os placares de sua derrota por decisão unânime para Douglas Silva de Andrade – e ele certamente não estava sozinho em sua frustração.

Stamann e Silva de Andrade lutaram em uma luta acirrada no UFC Charlotte no sábado em um catchweight de 140 libras. Como o placar estava sendo apurado no final da luta, a vitória de Silva de Andrade não era o problema, foi o primeiro round indo do jeito que deu que gerou a polêmica.

Depois de várias trocas de pé divertidas, Stamann foi para o pão com manteiga: o wrestling, onde acertou uma queda limpa no oponente. Silva de Andrade acertou um chute claro ilegal, que o árbitro Wayne Spinola marcou com razão. Quando a luta recomeçou, ao invés de a luta ser reiniciada com Stamann por cima, Spínola deixou a luta continuar em pé, o que poderia ter custado a Stamann o round, e a luta como um todo.

Veja como os outros lutadores reagiram ao resultado.

Porra de jeito nenhum!!! O que os juízes viram!!! — Cody Garbrandt (@Cody_Nolove) 13 de maio de 2023

Este cartão foi caótico AF charlotte tem juízes e árbitros terríveis — Terrance McKinney (@ twrecks155) 13 de maio de 2023

Lamentável, o árbitro estragou tudo. Chute para cima para o oponente no chão marcar um ponto. Não. Devolva-lhe a primeira posição. Não.

Poderia facilmente dizer custo de ref Stamann que luta com essas decisões. Boa luta embora #UFCCarlotte — BRYAN BARBEREN (@bryan_barberen) 13 de maio de 2023

Esse árbitro potencialmente custou a luta a Cody ao não devolver a posição que conquistou após interromper a luta pelo chute ilegal. Isso é imperdoável. #UFCCarlotte #UFConABC4 —Michael Chiesa (@MikeMav22) 13 de maio de 2023

Isso é de partir o coração – Belal Muhammad (@bullyb170) 13 de maio de 2023

Oh meu deus. Estou desligando a TV já chega Estou com dúvida sobre isso, mas é meia-noite na Tailândia e isso está ficando louco — Casey Oneill (@kingcaseymma) 13 de maio de 2023

Difícil não considerar como o round 1 teria terminado se o árbitro não tivesse explodido aquela defesa após um chute ilegal para cima. #UFCCarlotte —Eric Nicksick (@Eric_XCMMA) 13 de maio de 2023