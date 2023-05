Colby Covington vê lutas futuras com os campeões Israel Adesanya, ‘valentão de peso’ Islam Makhachev

Colby Covington está confiante de que sempre que enfrentar o campeão dos meio-médios Leon Edwards, sairá do octógono com o título na cintura. Quando isso acontecer, “Chaos” tentará agitar ainda mais as coisas.

Covington foi eleito o contendor nº 1 de Edwards e disse ao MMA Fighting que espera que a luta aconteça em agosto. No que diz respeito às aspirações futuras além do ouro no campeonato dos meio-médios, Covington ainda espera ter a chance de enfrentar o atual campeão dos médios Israel Adesanya – uma luta que ele estava interessado em fazer após sua vitória sobre Jorge Masvidal no UFC 272 há mais de um ano. .

“Absolutamente [I’d still love that matchup], Acho que é uma luta enorme e é uma luta de grande magnitude”, disse Covington ao MMA Fighting. “Eu gosto do confronto, para ser honesto. Acho que ele não pode ficar comigo. Acho que derrubei ele, venci de pilar a poste e acabei quebrando ele dentro daquele octógono. Ele não pode ficar com o rei do cardio. Ele não está pronto para o aço totalmente americano e o apelo sexual distorcido.

“Eu adoraria essa luta, campeão contra campeão, EUA contra onde quer que ele seja da Nova Zelândia ou qualquer outra coisa, vamos começar.”

Adesanya recentemente recuperou o título dos médios com um nocaute no segundo round sobre Alex Pereira no UFC 287 em abril. De acordo com White, o vencedor da próxima disputa do UFC 290 entre o ex-campeão Robert Whittaker e Dricus Du Plessis provavelmente enfrentará “The Last Stylebender” pelo título ainda este ano.

Se os cronogramas futuros se sincronizarem, Covington sente que pode acabar com Adesanya, mas que o detentor do título dos médios não vai querer a luta devido ao ritmo e estilo de Covington.

“Eu não acho que ele queira lutar contra um wrestler de alto nível como eu, alguém que pode apenas acompanhar e estar na cara dele o tempo todo, pressionando-o”, disse Covington. “Eu não vou fazer apenas uma queda, vou fazer 5.000 quedas e ficar na sua cara e quebrar você.

“Se é isso que o UFC quer fazer, estou aqui. Sou um homem da empresa, sou um homem de negócios, então me preocupo com a empresa e o que quer que a empresa queira fazer, quero fazer o maior e melhor negócio para a empresa, o UFC, a maior organização do mundo.”

Caso Covington ganhe o título indiscutível dos meio-médios, há outro confronto em potencial com um atual campeão que desperta seu interesse – o campeão dos leves Islam Makhachev.

Covington já mencionou uma possível luta com Makhachev antes, mas quando questionado se essa é uma luta que ele e o UFC discutiram no passado, o lutador de 35 anos diz que já foi mencionado – seja nos meio-médios ou leve.

“Acho que é uma possibilidade muito realista”, disse Covington sobre uma luta com Makhachev. “Houve conversas nos bastidores no passado que tivemos sobre [a fight with Makhachev]e se eu pudesse fazer 155 porque não sou um grande 170 [pounder]. Eu não perco muito peso – 15-20 libras no máximo se eu estiver comendo o máximo que puder enfiar na minha cara.

“Então eu sei que provavelmente andamos com o mesmo peso, ele é apenas um valentão de peso. Ele está cortando todo aquele peso para ganhar vantagem no peso leve porque não tem wrestler, não tem cara que possa dar trabalho para ele. Então, claro, ele quer estar nessa divisão, a mesma divisão que seu pai Khabib [Nurmagomedov] costumava possuir.

“Há uma razão pela qual Khabib nunca chegou a 170, lutou no meio-médio porque King Colby está aqui e ele sabe que vou parar sua luta livre e socá-lo na cara até que ele desista.”