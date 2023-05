‘Colby não está conseguindo merda’: Jorge Masvidal pesa sobre lutas do UFC 288 para Gilbert Burns e Belal Muhammad

Jorge Masvidal dá crédito a Gilbert Burns e Belal Muhammad por intensificar no UFC 288.

Burns – que derrotou Masvidal na última luta de sua carreira no UFC 287 em abril – e Muhammad se enfrentaram em um evento co-principal de cinco rounds no sábado em Newark, NJ Masvidal, que está promovendo o card Gamebred Bareknuckle de sexta-feira em Sunrise, Flórida, deu sua reação ao confronto de 170 libras de apostas altas.

“Adoro, esse é o espírito competitivo, esse é o espírito de lutador que sempre manteve o MMA, e outros esportes talvez não cheguem ao topo [because] nossos caras estão ansiosos para competir e lutar uns contra os outros e é assim que deve ser”, disse Masvidal ao MMA Fighting.

“Obviamente, Gilbert não está esperando por ninguém, ele apenas teve o maior objetivo de sua vida e está voltando para provar e consolidar que, ‘Ei, eu deveria estar competindo por este título.’ Então eu amo a mentalidade e o espírito por trás disso.”

Burns dá a volta por cima menos de um mês após sua vitória por decisão unânime sobre Masvidal, enquanto Muhammad assume a luta com pouco mais de duas semanas de antecedência, na esperança de se solidificar como o próximo cara na divisão dos meio-médios a disputar um título mundial.

Questionado sobre uma previsão para a luta, “Gamebred” espera uma competição acirrada e competitiva, mas no final das contas se inclina para seu recente parceiro de dança.

“Acho que quanto mais eles lutarem, mais tarde se inclinará para Belal Muhammad”, disse Masvidal. “Acho que ele é mais cardio, um pouco mais talentoso no cardio e tem um cardio melhor, principalmente no grappling.

“Mas no geral na trocação e nas trocações, acho que o Gilbert vai ter força e vai ter mais variedade de golpes. Eu vejo essa luta muito boa, porque acho que o Belal tem um footwork melhor que o Gilbert. Ele vai necessariamente para quedas? Eu não sei porque Gilbert também não está desleixado. Então é uma luta interessante de se ver. Eu posso vê-lo indo para os dois lados, mas estou inclinado para Gilbert para este.

O presidente do UFC, Dana White, está firme desde o UFC 286 em março, que o atual campeão Leon Edwards defenderá seu título contra Colby Covington no final deste ano – uma ideia que Edwards foi contra. Masvidal, que tem uma longa história com Covington, parece sentir que Covington não vai conseguir a chance, especialmente com esta luta do UFC 288 entre Burns e Muhammad em jogo.

“O c*** do Colby, ele não está conseguindo me***, mano”, disse Masvidal. “A única coisa que ele está recebendo é essa coqueluche, mano. Esse cara não está conseguindo merda, mano.