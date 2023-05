Começa a Revolução Vermelha: Quatro grandes nomes deixam o Liverpool

EUt tem sido uma temporada para esquecer para o Liverpool e este verão promete ser uma mudança, pois eles procuram se reagrupar antes da próxima temporada.

Quatro grandes nomes da primeira equipe já foram confirmados para sair.

Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, James Milner e Roberto Firmino todos deixarão Anfield neste verão sob liberdade de contrato.

O clube divulgou um comunicado confirmando a notícia na quarta-feira.

“Podemos confirmar Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain deixará o clube após o término de seus contratos neste verão”, dizia um comunicado na conta oficial do Liverpool no Twitter.

“Agradecimentos especiais serão prestados ao quarteto em Anfield, com mais homenagens a seguir no final da temporada.”

Um lugar na história dos Reds

Todos os quatro jogadores sem dúvida serão lembrados com carinho pelos torcedores pelos papéis que desempenharam em um período de sucesso sob o comando de Jurgen Klopp.

Todos fizeram parte do elenco que conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA em 2019.

Depois, em 2019/20, ajudaram Liverpool conquistar seu primeiro título da Premier League em 30 anos, totalizando impressionantes 99 pontos.

Na última temporada, o time conquistou a FA Cup e a Carabao Cup.

homenagens especiais

Uma declaração mais longa sobre o funcionário Liverpool site passou a indicar que o tempo seria levado no final do jogo de sábado contra Vila Aston – o último jogo em casa dos Reds na temporada – para homenagear o quarteto.

“Com a visita de Vila Aston no sábado, sendo o último jogo em casa dos Reds na campanha”, dizia o comunicado, “agradecimentos especiais serão prestados ao quarteto em Anfield, com mais homenagens a seguir nas plataformas digitais do clube após o final da temporada, como desejamos a Roberto , Naby, James, Alex e suas famílias o melhor para o futuro.”