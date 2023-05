Comece a Receber o Benefício: Siga Estes Passos!

O Auxílio Gás é um benefício pago pelo Governo Federal destinado a famílias de baixa renda, que auxilia com suporte financeiro para a compra do botijão de gás de cozinha. Sendo assim, no mês de junho, o auxílio será pago a cerca de 6 milhões de famílias brasileiras, para que tenham condições de acesso a esse item essencial para o preparo de alimentos.

O Auxílio Gás foi criado com o intuito de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia, assim como a inflação, que aumenta o custo de vida dos brasileiros. Desta maneira, o benefício se mostra essencial para as famílias em situação de vulnerabilidade.

O programa do governo repassa para as famílias o valor equivalente ao preço médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 kg. Sendo assim, ultimamente o valor pago pelo Auxílio Gás está entre R$ 110 e R$ 120.

Além disso, para estarem aptas a receber o Auxílio Gás, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que é o sistema de cadastros para benefícios sociais do Governo, inclusive do Bolsa Família. No entanto, também é preciso possuir renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou renda total familiar que não exceda 3 vezes o piso salarial nacional.

Como receber o Auxílio Gás

Para conseguir receber o Auxílio Gás ainda em junho, é de suma importância que a família esteja dentro dos requisitos do programa, e com o cadastro atualizado no CadÚnico. Sendo assim, caso ainda não possua um cadastro, é necessário ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo e fazê-lo. Confira a seguir um passo a passo de como solicitar o programa social:

Primeiro, é necessário realizar o cadastro no CadÚnico, ou realizar a atualização dos dados da família;

Em seguida, a família deve acompanhar as informações do Auxílio Gás, ficando atenta a prazos e orientações divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, assim como por órgãos municipais e estaduais responsáveis pelo cadastro do programa;

Realizada a solicitação, os dados fornecidos passarão por uma análise, que irá determinar se a família pode começar a receber o benefício do Governo;

Por fim, caso tudo ocorra da maneira correta, o valor do Auxílio Gás será depositado diretamente na conta do responsável familiar, também podendo ser disponibilizado através de um cartão específico do benefício.

No entanto, é importante destacar que a inscrição no Auxílio Gás não garante o recebimento do benefício. Isso ocorre, pois este programa social do governo já atende o número máximo de pessoas possível. Sendo assim, para que novos beneficiários possam começar a receber, deve-se realizar um corte no programa primeiro, para que se abram novas vagas.

Pagamentos bimestrais

O repasse do Auxílio Gás, diferente da maioria dos programas sociais do Governo Federal, ocorre de maneira bimestral, ou seja, a cada dois meses. Sendo assim, os pagamentos do benefício ocorrem apenas nos meses pares, que são: fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Este é o motivo pelo qual não houve pagamentos deste programa no mês de maio.

Além disso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Auxílio Gás não é um programa vinculado ao Bolsa Família. Esta confusão ocorre, pois os dois programas sociais seguem o mesmo calendário de pagamentos, além de que os dois utilizam o CadÚnico para o cadastro de beneficiários.