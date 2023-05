Comece a receber seu 13º salário esta semana!

A partir da próxima quinta-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai iniciar os pagamentos de maio dos seus segurados. Nesta próxima liberação, parte importante dos aposentados e pensionistas deverão receber os saldos já com o adicional antecipado do 13º salário, assim como previamente prometido pelo Governo Federal.

Desde o domingo (21), os cidadãos podem consultar os valores que estarão disponíveis em suas contas a partir desta semana. Vale lembrar que não existe apenas um patamar de pagamentos para o 13º salário do INSS. O saldo varia de acordo com o valor da aposentadoria ou mesmo do benefício previdenciário que o cidadão recebe.

Também é importante lembrar que os pagamentos antecipados do 13º salário serão divididos em duas partes. Nesta quinta-feira (25), o INSS será iniciado os pagamentos da primeira parcela para os seus segurados. Já a segunda parcela será paga apenas a partir do mês seguinte.

Os calendários

Assim como ocorre nos pagamentos regulares, os repasses do 13º salário antecipado devem acontecer com base em dois calendários diferentes. Um deles é dirigido aos cidadãos que fazem parte do INSS e que recebem apenas um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. O outro é destinado aos segurados que recebem mais do que este valor.

Quem recebe salário mínimo (R$ 1.320)

Final do benefício 1 – 25/5;

Final do benefício 2 – 26/5;

Final do benefício 3 – 29/5;

Final do benefício 4 – 30/5;

Final do benefício 5 – 31/5;

Final do benefício 6 – 1º/6;

Final do benefício 7 – 2/6;

Final do benefício 8 – 5/6;

Final do benefício 9 – 6/6;

Final do benefício 0 – 7/6.

Quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 1º/6;

Final do benefício 2 e 7 – 2/6;

Final do benefício 3 e 8 – 5/6;

Final do benefício 4 e 9 – 6/6;

Final do benefício 5 e 0 – 7/6.

A diferenciação entre as parcelas

De acordo com o Governo Federal, na primeira parcela, que começa a ser paga esta semana, os cidadãos devem receber o correspondente a 50% do seu ganho regular mensal. Imagine, por exemplo, um cidadão que recebe R$ 1.320 por mês. Neste caso, na primeira parcela, ele vai receber R$ 660 de 13º salário.

Na prática, ele vai receber o seu pagamento regular de R$ 1.320, mais os 50% deste valor, R$ 660. Assim, na conta ele vai poder sacar R$ 1.980 neste mês.

Na segunda parcela, que começa a ser paga apenas no próximo mês, este mesmo cidadão terá o direito de receber os outros 50% do valor extra. Entretanto, nesta segunda rodada, serão descontados as contribuições com o Imposto de Renda, para os casos dos indivíduos que não são isentos.

As antecipações



Normalmente, os pagamentos do 13º salário são feitos sempre no final do ano. Contudo, nos últimos anos, o Governo Federal optou por antecipar estes valores por motivos diferentes. As decisões também ocorreram em gestões diferentes.

Este é o quarto ano consecutivo em que o Governo decide antecipar os pagamentos do 13º salário para este público. Existia uma dúvida se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteria ou não esta prática que foi iniciada ainda durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele decidiu manter.

O 14º salário

Com as recorrentes antecipações do 13º salário para o segurados do INSS, os aposentados e pensionistas da autarquia não recebem mais nenhum tipo de adicional no final do ano. Justamente no período das festas de natal, ano novo e férias para boa parte das famílias, estes segurados acabam ficando sem valores extras.

É neste sentido que o Congresso Nacional está estudando a possibilidade de aplicar mudanças e criar um 14º salário para os segurados do INSS. Em caso de aprovação, os aposentados e pensionistas do Instituto poderiam receber um adicional a cada semestre.

A medida, no entanto, não é vista com bons olhos pelo Ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT).

“O 14º é mais difícil porque é um peso muito alto. Não posso agarrar os céus com as mãos. Tenho uma realidade muito difícil. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo porque senão o governo não aguenta“, disse o Ministro.