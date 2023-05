Como a estrutura do currículo pode influenciar o seu caminho profissional

Escrever um bom currículo é essencial para o candidato, sendo uma das tarefas mais importantes para quem busca uma nova oportunidade de trabalho.

A estrutura do currículo pode direcionar sua carreira profissional

Afinal, é através do currículo que o empregador terá a primeira impressão sobre o profissional e decidirá se deve ou não chamá-lo para uma entrevista.

A importância da estrutura do currículo

A estrutura do currículo é tão importante quanto o seu conteúdo. Sendo assim, é ideal que ele seja dividido em tópicos claros. Tais como: dados pessoais, formação acadêmica, experiência profissional, habilidades, cursos complementares e objetivos profissionais.

Além disso, é fundamental que o currículo seja organizado, conciso e de fácil leitura, sob o risco de causar desinteresse do recrutador.

Dados pessoais

Na seção de dados pessoais, é fundamental incluir informações como nome completo, telefone, e-mail, endereço e redes sociais. É importante lembrar que esta seção não deve ocupar muito espaço no currículo, já que o foco deve ser nas informações que realmente importam para o empregador.

Formação acadêmica

Na seção de formação acadêmica, é importante listar todas as graduações, pós-graduações, cursos técnicos e cursos complementares que você realizou. Além disso, é importante incluir o nome da instituição, o período de realização, o curso e o nível de formação.

Experiência profissional

Na seção de experiência profissional, é importante listar todas as empresas em que trabalhou, o período de atuação, o cargo e as principais atividades desempenhadas.

É importante destacar as conquistas e resultados obtidos em cada experiência profissional, para que o empregador possa avaliar o seu potencial. Além disso, considere inserir as experiências atuais primeiro.

Habilidades

Na seção de habilidades, é importante listar todas as suas habilidades técnicas e comportamentais relevantes para a vaga em questão. É válido destacar também as habilidades que considera mais fortes e como elas podem contribuir para o sucesso da empresa. Se for possível, exemplifique situações concretas.



Cursos complementares

Na seção de cursos complementares, é importante listar todos os cursos e treinamentos. Assim sendo, informe o nome do curso, a instituição, a carga horária e a data de conclusão de cada curso.

Objetivos

Na seção de objetivos profissionais, é importante destacar qual é a sua área de atuação, quais são as suas metas profissionais e quais são as suas expectativas para a empresa em que pretende trabalhar.

O candidato deve ser claro e objetivo nesta seção, para que o empregador possa entender o que você busca na carreira. Essa análise é muito importante para o resultado do processo seletivo. Através de posicionamento, é possível que o candidato receba o convite para uma entrevista de emprego.

Linguagem

Na hora de escrever o currículo, é importante utilizar uma linguagem clara, objetiva e formal. Evite gírias e expressões informais, pois isso pode transmitir uma imagem negativa para o empregador. Além disso, evite erros ortográficos e gramaticais.

O seu currículo profissional é um documento que será a base de uma futura entrevista de emprego. Portanto, não deixe de considerar a estrutura como parte fundamental do direcionamento de sua carreira.

Analise o seu próprio currículo de forma técnica

O entendimento do seu próprio currículo pelo viés técnico é fundamental para elevar suas chances de sucesso durante uma entrevista de emprego.

Assim sendo, essa elaboração funciona como um “espelho” de sua trajetória e como uma forma de destacar seus pontos fortes. Visto que, por meio de um currículo bem estruturado, o candidato pode se colocar no mercado de maneira positiva, elevando suas chances de sucesso profissional.

Currículo atrativo

Portanto, considere suas particularidades profissionais para destacá-las de maneira objetiva dentro da dinâmica atual. Visto que um currículo efetivo para sua carreira profissional abrange muitos aspectos, entre os quais estão a estruturação das informações e a organização cronológica.