Como a Gamificação Pode Aumentar as Vendas?

Algumas equipes de vendas começaram a empregar a técnica de gamificação para aumentar o engajamento e a motivação de seus funcionários. Para entender a complexidade da estratégia, escrevemos este artigo para apresentar todas as informações relevantes sobre a utilização da gamificação nas vendas.

Resumindo, envolve o desenvolvimento de um sistema de alcance de metas baseado em jogos. Entre as razões para utilização desta estratégia de vendas tem-se:

ser uma boa forma de motivar a equipe;

promover a integração e aprimorar a comunicação, dependendo dos fatos, da situação e dos objetivos do negócio.

A gamificação pode ser a sua maior aliada para alcançar objetivos elevados e desafiadores. Por exemplo, um sistema de pontuação progressiva pode definir no qual as recompensas se tornam mais significativas à medida que a dificuldade do objetivo aumenta.

Dessa forma, os vendedores se sentem mais motivados para melhorar seu desempenho individual e da equipe. As operações comerciais do dia a dia tornam-se menos monótonas e os vendedores investem mais no cumprimento das metas.

Nas linhas a seguir, você aprenderá o que é gamificação e as razões que utilizar a dinâmica do jogo pode trazer para sua equipe de vendas. Confira!

O que exatamente é gamificação?

O termo “gamificação” refere-se à prática de incorporar a mecânica do jogo em configurações não relacionadas ao jogo. Para manter os jogadores envolvidos na história e nos objetivos do jogo, os desenvolvedores costumam empregar essa técnica. A estratégia é eficaz em envolver e motivar funcionários ou clientes de outros tipos de produtos.

No entanto, as bases para a implementação da gamificação permanecem inalteradas, independentemente do contexto. Portanto, de considerar os seguintes componentes ao desenvolver uma estratégia para implementar a gamificação:

Ter objetivos claros que orientem as ações além do objetivo principal

Não é incomum que os vendedores tenham metas, certo?

E para tanto, é preciso criar um sistema para quantificar os sucessos das pessoas, seja por meio de pontos ou alguma outra métrica. O melhor cenário é se todos tiverem acesso a uma ferramenta que lhes permita acompanhar seu progresso em tempo real.



Você também pode gostar:

Se não for possível, deve fornecer atualizações regulares sobre a situação da situação. As metas devem ser significativas para eles e proporcionais à importância dos resultados alcançados.

Estabelecer um orçamento para investimento

O orçamento que a empresa está disposta a investir nesta campanha de vendas gamificada também terá um papel importante na seleção dos prêmios. Dessa forma, pode desenvolver a gamificação de forma metódica e eficiente.

Por que utilizar a gamificação nas vendas?

Entre as principais razões para utilizar a gamificação nas vendas tem-se:

Elevar a moral.

Encorajar o reconhecimento.

Estabelecer um ambiente de trabalho mais saudável.

Otimizar o treinamento de vendas.

Reduzir o esgotamento do gerente de vendas.

Fortalecer a cultura de feedback.

Utilizar a gamificação nas vendas tem potencial para auxiliar os funcionários a se sentirem apreciados de maneira que de outra forma não seriam possíveis na natureza acelerada do trabalho diário.

Se utilizado no treinamento de vendas, a gamificação permite a criação de dinâmicas envolventes e divertidas que, em última análise, levam dinâmicas para os resultados desejados para o setor de vendas.

Além disso, pode ajudar a promover uma cultura de feedback, permitindo que os membros da equipe se desenvolvam de forma que ambos os elementos dos jogos incentivem a cooperação. Mantém o diálogo entre os jogadores, e assim, a rivalidade diminui e as tarefas tornam-se mais envolventes.

É importante manter a competição sob controle para que ela não se torne venenosa e desmoralizante.

Muito útil para os funcionários se dedicar mais a seus trabalhos e investir em atingir as metas estabelecidas para eles. Além disso, os jogos iluminam o clima, quebram a monotonia e dão aos funcionários um senso de propósito e valor. E é por isso que eles querem ficar com a sua empresa por mais tempo, além de ser um fator que ajuda a trazer novos talentos.

Conclusão

Embora seja esperado de um gerente comercial, exigir resultados dos vendedores e garantir que todos estejam no caminho certo para atingir as metas de vendas pode ser desgastante, a gamificação auxilia na redução do desperdício. Pois todos estarão mais conscientes de suas responsabilidades e motivados para alcançar o que foi previamente acordado pelo gerente e restante equipe.

Além disso, traz para a empresa, a cultura de feedback, onde a dinâmica do jogo pode ser aproveitada para promover uma comunicação produtiva entre funcionários e supervisores.