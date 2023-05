Como abrir arquivo nulo no Android, iPhone, Windows, Mac (2023)

Todos nós baixamos arquivos da Internet, mas às vezes o arquivo baixado pode ser marcado como nulo. Não apenas os arquivos baixados, mas os arquivos em seu dispositivo que estavam funcionando bem anteriormente podem se tornar NULL. Isso acontece quando o conteúdo do arquivo é corrompido e o sistema operacional enfrenta um erro ao abrir o arquivo.

Você não poderá abrir um arquivo .NULL em seu sistema, pois não há nenhum software específico para eles como seus arquivos regulares. Além disso, os arquivos nulos, na maioria dos casos, correm o risco de infecção por ransomware.

Se você tiver um arquivo nulo em seu dispositivo e quiser abri-lo, este artigo deve ajudá-lo. Este é o guia passo a passo para ajudá-lo a abrir arquivo nulo no Android, iPhone e Windows.

Etapas para abrir um arquivo nulo no Android

Se você deseja abrir um arquivo nulo no seu dispositivo Android, siga as etapas abaixo:

Primeiro, abra o Loja de jogos no seu telefone ou tablet Android.

A partir daqui, você terá que baixar os abridores de arquivos universais. você pode baixar Arquivos do Google e Escritório WPS . Esses dois permitem que você abra quase qualquer tipo de arquivo em seu dispositivo Android.

Agora, abra o arquivos Pelo Google app e procure o arquivo NULL no armazenamento do dispositivo.

Dê um toque duplo no arquivo NULL e ele deve abrir, ou você deve ver o prompt solicitando que você escolha o aplicativo para abrir o arquivo.

Observação- Se o arquivo não abrir, você terá que usar uma área de trabalho para abrir o arquivo (as etapas serão discutidas adiante).

Como abrir um arquivo nulo no iPhone

Se você possui um iPhone/iPad, pode abrir o arquivo nulo nele seguindo as etapas abaixo:

Toque no arquivos aplicativo no seu iPhone/iPad.

Vá para o local onde o arquivo nulo foi salvo.

Agora, toque no arquivo nulo para abri-lo no seu dispositivo.

O arquivo será aberto se houver um aplicativo adequado para abri-lo; senão não. Se o arquivo não abrir, transfira-o para o seu PC para abri-lo.

Abra um arquivo nulo no Windows PC

Os usuários de PC com Windows podem seguir as etapas abaixo para abrir Null File-

Em primeiro lugar aberto Explorador de arquivos (pressionando a tecla janelas + E combinação de teclas).

Localize o arquivo nulo e clique duas vezes nele. Se o arquivo não abrir, prossiga com este método.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo, passe o mouse sobre Abrir com e, em seguida, clique em Escolha outro aplicativo .

Se você tiver um aplicativo que pode abrir o arquivo nulo, selecione esse aplicativo e clique em Só uma vez .

Se você não possui um aplicativo para abrir o arquivo nulo, visite este Abridor de arquivo nulo .

Clique no Selecionar arquivo NULO botão, localize o arquivo NULL e clique Abrir .

Agora, verifique o captcha e clique em Abrir Arquivo Nulo.

Isso extrairá o conteúdo do arquivo nulo e você poderá abri-lo no seu PC.

Como abrir arquivo nulo no Mac

Para todos os usuários de Mac, abaixo estão as etapas para abrir o arquivo nulo no Mac OS-

Clique duas vezes no arquivo nulo no seu MacOS. Isso provavelmente deve abrir o arquivo.

Se o arquivo não abrir, você receberá a mensagem de erro dizendo ‘Não há nenhum aplicativo definido para abrir o arquivo’ . Clique no Escolha o aplicativo e, em seguida, selecione o aplicativo para abrir o arquivo nulo.

Se não houver nenhum aplicativo em seu Mac que possa abrir o arquivo Null, clique aqui link para ir para a ferramenta Null File Opener.

Clique Selecionar arquivo NULO e, em seguida, carregue o arquivo nulo no site.

Agora, siga as instruções na tela e você poderá baixar o arquivo correto no seu Mac e abri-lo.

Palavras Finais

Estes foram todos os maneiras de abrir arquivo nulo no Android, iPhone, Mac e Windows. Geralmente, os arquivos nulos são arquivos corrompidos com infecção por vírus. Você não pode abrir esses arquivos com software regular e terá que usar um Null File Opener especial que pode reverter a corrupção do arquivo. Se você deseja abrir o arquivo nulo em seu dispositivo, pode fazê-lo seguindo as etapas mencionadas acima.

