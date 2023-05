Como Acumular Milhas com os Melhores Cartões de Crédito em 2023

O sistema de milhas tem sido cada vez mais procurado por usuários de cartão de crédito. O benefício pode ser comparado a um programa de fidelidade. Os bancos incentivam os clientes a utilizarem suas ferramentas disponibilizando pontos para serem trocados por passagens aéreas, por exemplo. Assim os usuários buscam os melhores cartões de crédito para acumular milhas.

Geralmente, muitas instituições oferecem condições que podem ser melhor aproveitadas por quem possui renda alta. Por outro lado, diversas instituições também oferecem cartão de crédito para acumular milhas aos clientes com renda mais baixa, até mesmo aos que possuem um limite de crédito inferior.

Para conseguir as melhores recompensas em pontos, os clientes devem escolher o cartão que mais combine com seu perfil financeiro. Além disso, o banco deve dispor das melhores funções, estimulando o cliente a utilizá-lo e conseguir recompensa em pontos de forma simultânea.

Confira abaixo algumas das melhores opções de cartões de crédito que contam com o sistema de milhas para usuários com renda mensal de R$ 800,00 a R$ 3.000,00.

Azul Itau Mastercard Internacional

O cartão Azul Itaú surgiu a partir de uma parceria entre a companhia aérea Azul com o banco Itaú, sendo um dos melhores cartões para acumular milhas, sem contar os benefícios extras oferecidos pela empresa aérea para os seus usuários.

Além disso, a parceria conta com dois cartões para rendas diferentes. Um deles é o cartão Azul Itaú Internacional, que está disponível para pessoas com renda mensal mínima de R$ 1.500,00.

Esse primeiro cartão conta com um limite personalizado conforme o perfil do cliente. Ele tem anuidade gratuita para faturas acima de R$ 1.000. A cada 1 dólar gasto é ganho até 1,5 ponto para ser trocado em milhas.

A franquia também conta com o cartão Azul Itaú Mastercard Gold para usuários com renda mínima de R$ 2.500,00, liberando limite a partir do rendimento mínimo e com taxa de anuidade gratuita para faturas acima de R$ 2.000,00. No cartão Gold é ganho até 2 pontos por dólar gasto.

Cartão de crédito C6 Bank

O cartão de crédito do C6 Bank é uma ótima opção para clientes que não possuem uma renda fixa. O limite é liberado de acordo com análise feita ao usuário e não é exigida que se tenha uma renda mensal mínima para ter limite pré-aprovado, contando também com anuidade totalmente gratuita.

Mais do que os benefícios citados, o banco ainda disponibiliza 0,03 ponto por real gasto no débito e 0,05 ponto por real gasto no crédito. O ganho de pontos para ambas modalidades é algo que chama muita atenção, já que é um diferencial que o C6 traz para seus clientes.

Bradesco Elo Mais Internacional

O cartão Bradesco Elo Mais Internacional é uma outra opção interessante oferecida no mercado, contando com um cartão de crédito que traz a possibilidade de acumular milhas.



O Bradesco tem uma parceria com o Livello, de modo que o cartão de crédito conta com o ganho de um ponto no programa a cada dólar gasto. O banco não usa a renda mínima para avaliar o limite que será disponibilizado.

Cartão para milhas LATAM Pass

O LATAM Pass é oferecido pelo Itaú com benefícios da bandeira Mastercard. Ele é destinado para clientes de renda mínima de R$ 1.500,00 e sua anuidade sai gratuita para faturas maiores de R$ 1.000,00. Sua recompensa é uma das melhores ganhando de 1,3 a 2,2 pontos a cada dólar gasto em compras.

Para clientes que participam do clube LATAM, também é possível ganhar até 2,5 pontos em épocas de ofertas no banco.

Para usuários do banco Itaú com maiores rendas, o cartão tem a versão Gold para renda mínima de R$ 2,500,00. A cada dólar gasto é possível acumular de 1,6 a 2,7 pontos. Já para participantes do clube esse ganho pode chegar a até 3 pontos por dólar gasto.

Acima estão listados algumas das opções de cartões de crédito para acumular milhas. O cliente deve escolher o cartão que mais supra suas necessidades e o banco que mais combina com seu perfil, mesmo que ele não esteja inserido nessa lista.

Um lembrete bom para usuários de cartão de crédito para acumular milhas é que o benefício é acumulado em pontos e é necessário que seja usado um programa de conversão de pontos em milhas para ter vantagens na compra de passagens aéreas e descontos em hotéis, por exemplo.