Como alterar a senha no Chromebook 2023, esqueci a senha do Chromebook

Hoje em dia, você tem senhas para tudo, sejam suas contas de mídia social, arquivos ou dispositivos que você usa, e pode ser difícil lembrar todas as senhas juntas. Se você esqueceu sua senha do Chromebook, precisará redefinir sua senha para acessá-la. Bem, as marcas estão trabalhando para tornar o Chromebook mais seguro, integrando segurança biométrica e outros fatores semelhantes, mas, a partir de agora, você terá que usar uma senha para acessar o Chromebook.

Os Chromebooks estão vinculados à sua conta do Google, portanto, você sempre pode redefinir e gerenciar sua senha na conta do Google vinculada ao seu link para o dispositivo. Você pode alterar facilmente sua senha no Chromebook, quer tenha acesso ao dispositivo ou não; vamos discutir como.

Alterar senha no Chromebook

Você terá que alterar a senha da sua conta do Google vinculada à sua senha para alterar a senha do seu Chromebook. Se você tiver seu Chromebook com você e puder fazer login, siga as etapas para alterar a senha nele-

Em primeiro lugar, abra o cromada navegador em seu Chromebook.

Clique no ícone do perfil no canto superior direito da janela do Chrome.

No menu que se abre, clique em Gerencie sua Conta do Google .

Aqui, na barra lateral esquerda, clique em o Segurança opção.

Debaixo de Como você faz login no Google seção, clique em Senha .

Agora, você terá que digitar sua senha atual. Se você configurou o 2FA, precisará verificar sua identidade com o método definido para 2FA.

Em seguida, digite a nova senha que deseja definir e confirme a nova senha. Clique em Alterar a senha para alterar a senha.

Isso redefinirá sua senha do Chromebook e agora você poderá usar a nova senha para acessar seu Chromebook.

Redefinir a senha do Chromebook de outro dispositivo

Se você não está com seu Chromebook agora ou esqueceu a senha do Chromebook, pode usar outro dispositivo para alterar a senha do Chromebook. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Chrome ou qualquer outro navegador no dispositivo.

Agora, clique no Cardápio ícone na parte superior e, em seguida, clique em Nova janela anônima .

Dirigir a Google no Chrome agora.

Aqui, clique no Entrar botão no canto superior direito.

Agora você terá que inserir o e-mail da sua conta do Google; Clique em Próximo para seguir em frente.

Agora, clique no Esqueceu sua senha? Opção.

Agora você terá que inserir seu número de telefone para recuperação da conta. Se você não tiver seu número de telefone, clique em Tente de outra maneira .

Você terá que confirmar sua conta através dos métodos fornecidos antes de recuperá-la.

Agora, clique em Atualizar senha para redefinir sua senha.

Crie uma nova senha e confirme. Agora, clique em Salvar senha para salvar a senha.

Dicas para criar uma senha forte para Chromebook

Se sua senha vazar, você deve tomar cuidado com o seguinte para garantir a criação de uma senha forte:

A senha que você criar deve ter mais de oito letras.

A senha deve ser uma combinação de letras, símbolos e números.

Você deve incluir letras maiúsculas e minúsculas na senha.

A senha deve ser comum e fácil de adivinhar, como seu nome, o nome do seu animal de estimação e outros.

Ativar autenticação de dois fatores no Chromebook

Ativar a autenticação de dois fatores para proteger sua conta contra hackers é sempre uma boa ideia. A autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança à sua conta, ou seja, você deve confirmar o login mesmo depois de inserir sua senha. Isso impedirá que outras pessoas acessem seu Chromebook, mesmo que tenham sua senha. Para ativar a autenticação de dois fatores no Chromebook, siga as etapas abaixo:

Abra o cromada navegador em seu Chromebook.

Agora, clique no Perfil ícone no canto superior direito e, em seguida, clique em Gerencie sua Conta do Google .

Na barra lateral esquerda, clique no botão Segurança opção.

Agora, clique no Verificação em duas etapas opção.

Agora você terá que digitar a senha da sua conta para confirmar sua identidade. Digite sua senha e clique em Próximo .

Agora você terá que escolher entre as seguintes opções para configurar o 2FA- Solicitações do Google —O Google enviará uma solicitação no dispositivo em que você está conectado no momento para confirmar o login. aplicativo autenticador – Você pode configurar o app Google Authenticator, e então terá que verificar o login através do código gerado no app Authenticator. Mensagem de voz ou texto – Com esta opção, o Google enviará uma mensagem de voz ou texto com o código de verificação.



Habilite um dos métodos acima ou habilite todos eles.

Feito isso, clique no botão Códigos alternativos opção.

Agora, clique em Obter códigos alternativos para gerar códigos de backup.

Baixe esses códigos e salve-os em algum lugar seguro; Além disso, você pode escrevê-los.

Conclusão

você deve ser capaz de mude a senha do seu Chromebook pelas etapas. Discutimos as etapas para redefinir a senha do Chromebook com e sem o dispositivo. Além disso, discutimos como você pode configurar uma senha forte e habilitar o 2FA no seu Chromebook.

LEIA TAMBÉM: