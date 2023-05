Como as cinzas do vulcão Popocatépetl afetarão o estado do Texas?

MA Coordenação Nacional de Proteção Civil do México (CNPC) anunciou na sexta-feira que o alerta vulcânico para o popocatepetl vulcão permanece na fase amarela três e eles pediram às pessoas que continuem a ficar longe do raio de exclusão de 12 quilômetros.

Isso ocorreu após a investigação de quinta-feira sobre a atividade vulcânica, quando um drone militar sobrevoou a cratera e descobriu que, embora não houvesse a presença de um domo de lava, a cratera principal havia sido significativamente preenchida por material magmático fragmentado emitido.

Afirmou-se que o cenário mais provável a curto prazo é a continuação de atividade semelhante à apresentada recentemente, podendo ocorrer algumas explosões moderadas e grandes no local.

As cinzas de Popocatépetl chegarão aos EUA?

As emissões de cinzas também devem continuar, e essas cinzas podem percorrer uma certa distância para atingir populações distantes do local do vulcão Popocatépetl.

Além de várias regiões de Puebla, outros estados como Tlaxcala, Estado do México e Cidade do México foram afetados pela queda de cinzas nos últimos dias e podem continuar sentindo os efeitos.

Se a atividade aumentar novamente, pode até causar efeitos que atingem o Estados Unidos da América.

Embora esteja muito ao sul do México, ainda mais ao sul do que Guadalajara, as cinzas de Popocatepetl podem atrapalhar as rotas de voo.

Quando o vulcão também estava ativo em 2015, alguns voos para os EUA foram afetados pela atividade vulcânica ocorrida na época.

Os voos de entrada e saída de Houston e Dallas foram afetados, assim como os de vários aeroportos mexicanos.

As cinzas de Popocatépetl fecharão os aeroportos?

Na semana passada, o Aeroporto Internacional Benito Juarez e o Aeroporto Felipe Angeles, ambos na Cidade do México, tiveram que fechar temporariamente por causa das cinzas vulcânicas.

As cinzas não apenas afetam a visibilidade dos pilotos, mas também podem danificar a aeronave. É por isso que as precauções máximas são tomadas.