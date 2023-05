Como assistir BT Sport nos EUA GRATUITAMENTE (maio de 2023)

O BT TV permite adicionar serviço de TV à banda larga BT de forma rápida e fácil. Não há serviço de TV independente disponível, mas aqueles que se inscreverem em ambos se beneficiarão de vários benefícios. UEFA Champions League, English Premier League, Premiership Rugby – você pode assistir a todos esses jogos no BT Sport, um dos principais canais de esportes do Reino Unido.

Mas o BT Sport não está disponível para transmissão na maior parte do mundo devido a restrições internacionais de licenciamento. Se você visitar o site da BT Sports de um determinado local, seu endereço IP será detectado e um bloqueio geográfico rápido impedirá que você transmita esportes.

Então, como você assiste ou obtém o BT Sports na sua TV sem enfrentar problemas nos EUA? ou O uso do BT Sports é gratuito? Bem, não se preocupe! Nós protegemos você! Neste artigo, vamos ajudá-lo a saber disso. Então, vamos começar com o guia.

O que é BT Sports?

Para muitos clientes que consideram o BT TV, o BT Sport é a atração principal. Com cobertura da Champions League, Premier League, Serie A e Ligue 1, o BT Sport é obrigatório para qualquer fã de futebol, e a BT TV é a melhor maneira de obtê-lo. Você pode optar por adicioná-lo aos pacotes Classic Entertainment ou Entertainment por uma taxa adicional, que vem como padrão com Sport (pacote de TV de médio porte da BT) e BT TV Big Sport.

O BT Sport oferece um decodificador gratuito?

Enquanto a Virgin Media e a Sky oferecem seu próprio hardware, a BT não. Em vez disso, fornece a seus clientes uma caixa YouView, cuja versão mais recente é o YouView G4. Com este serviço, você pode assistir a todos os seus canais favoritos junto com aplicativos de TV e catch-up de sete dias, como BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, BritBox e NOW TV. Os clientes também podem pausar, retroceder e gravar até 600 horas de televisão.

Inclui a caixa Ultra HD YouView, que contém 600 horas de programação, como parte do pacote premium BT VIP. A BT TV oferece apenas um canal Ultra HD, BT Sport Ultimate, que requer uma TV 4K e uma velocidade mínima de download de 44 Mbps.

O uso do BT Sports é gratuito? Como Assistir BT Sport nos EUA?

Não, o BT Sports não é gratuito para os usuários. Você tem que pagar o valor mínimo da assinatura. Além disso, se você já possui uma assinatura, é muito fácil assistir ao BT Sports nos EUA. Sim, para fazer isso, você só precisa executar algumas etapas fáceis que mencionamos abaixo. Então, vamos começar com eles.

Inicialmente, cadastre-se e instale uma VPN de sua escolha. Depois disso, tente selecionar um servidor do Reino Unido. Agora, passe o mouse sobre o site oficial da BT Sports. Por fim, faça login na sua conta BT Sport e comece a assistir seus jogos favoritos.

Precisamos de uma VPN para assistir ao BT Sport nos EUA?

Para acessar o BT Sport ao vivo nos EUA, você precisa de uma VPN, pois o serviço de streaming é restrito geograficamente pelos provedores.

Nos EUA, o BT Sport tem restrição geográfica. Como resultado, sem uma VPN, você pode encontrar o seguinte erro: Este conteúdo não está disponível em sua área.

Para desbloquear o BT Sport nos EUA, você precisa de um serviço VPN premium como Secure VPN, TurboVPN, etc., com protocolos fortes e servidores de alta velocidade.

Com uma VPN, você poderá assistir ao BT Sport nos EUA ocultando seu endereço IP e mascarando sua identidade.

Se você ainda não tem um, peça a um amigo ou parente fora do Reino Unido para compartilhar com você.

Para se inscrever no BT Sport, você precisará das seguintes informações:

Você pode visitar o site da BT Sport. Escolher ‘ Comprar Passe Mensal ‘ do menu. Depois disso, você precisará criar uma conta com seu endereço de e-mail e senha. Em seguida, basta inserir seu código postal do Reino Unido e as informações de pagamento.

Quais são as melhores VPNs que podemos usar para assistir BT Sports gratuitamente?

Existem muitas VPNs disponíveis, com as quais você poderá assistir BT Sports gratuitamente. Mas aqui mencionamos nossos 2 melhores pick-ups dos melhores. Então, vamos conferi-los:

#1. NordVPN

Com acesso à Internet de alta velocidade, conexões ultrarrápidas e endereços IP dedicados, oferece 100% de tempo de atividade. Além disso, com as camadas criptografadas e protocolos de segurança, os clientes podem usar a internet sem medo de comprometer seus dados.

Além disso, usando a criptografia AES de 256 bits, as políticas OpenVPN, L2TP, PPTP e Zero-Log tornam a conexão viável e garantem ao cliente a confiança de que suas atividades na Internet são criptografadas.

#2. Surfshark

Um dos maiores pontos fortes do Surfshark são seus recursos raramente vistos. Por exemplo, um bypasser permite especificar quais aplicativos e sites usam a VPN. É útil porque alguns sites bloqueiam o acesso por meio de VPNs, então você precisa desabilitar o seu para acessá-los. Não há nada bagunçado ou confuso na solução do Surfshark, e é muito mais fácil de usar do que seus concorrentes. Infelizmente, o recurso não está disponível no iOS, Linux ou macOS.

É legal e seguro assistir ao BT Sport nos EUA com uma VPN?

Sim, assistir BT Sport em uma VPN nos EUA é totalmente seguro. Caso sua conexão falhe, você pode proteger sua segurança online e anonimato com uma VPN adicionando recursos como criptografia de ponta a ponta e um interruptor de interrupção.

O BT Sports está disponível gratuitamente para assistir usando uma VPN gratuita?

Não há comparação entre uma VPN premium e uma VPN gratuita. É seguro e confiável usar um serviço VPN pago. Além disso, oferecem um nível de serviço maior em comparação com as VPNs gratuitas. Não há conteúdo de alta qualidade ou serviços VPN fáceis de usar oferecidos por serviços VPN gratuitos.

Como eles não têm os sistemas operacionais necessários para fazer backup de seu trabalho, eles não podem usá-los. Se você deseja uma VPN confiável que funcione na primeira vez, invista em uma em vez de depender de uma VPN gratuita. Na verdade, você poderá acessar virtualmente plataformas com restrição geográfica de qualquer local.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você em como obter o BT Sport gratuitamente nos EUA. Esperamos que você ache este artigo útil. Além disso, comente abaixo e informe nossa equipe caso tenha alguma dúvida sobre o mesmo assunto.

