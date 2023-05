Como ativar a Sahasra Slope Skyview Tower em Tears Of The Kingdom (2023)

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom agora está em alta entre os jogadores. Milhares de jogadores estão baixando o jogo diariamente devido ao hype que foi criado para o jogo. Todos os jogadores estão dando comentários positivos sobre o jogo. Os jogadores amam muito o jogo. Muitos deles até começaram a completar a história do jogo. Ao começar a completar a história do jogo, você conhecerá a Torre em Zelda: Tears of the Kingdom.

Com a ajuda das torres, você poderá adicionar mais terras à sua aldeia. No entanto, os jogadores devem ativar as torres fornecidas em Zelda: Tears of The Kingdom, disponíveis em vários locais. A Sahasra Slope Skyview Tower é uma das torres que você deve ativar no jogo.

Ativar a maioria das torres não é um processo complexo; no entanto, existem algumas torres que você deve ativar após resolver quebra-cabeças complexos no jogo. Neste guia, vamos falar sobre o procedimento para Como ativar a Sahasra Slope Skyview Tower em Tears Of The Kingdom. Continue lendo este guia até o final para aprender sobre isso.

Ative Sahasra Slope Skyview Tower em Tears Of The Kingdom

Estamos aqui com as etapas que os jogadores devem seguir para ativar a Sahasra Slope Skyview Tower em Zelda: Tears of The Kingdom. Os passos vão ser bem simples para você seguir. Então você não precisa se preocupar com a explicação. Também categorizaremos o processo em diferentes seções para garantir que você não fique confuso.

Alcançando a Torre

Para começar com o guia, você deve primeiro visitar o local Sahasra Slope Skyview Tower. No entanto, se você não sabe, precisará ter a capacidade de ascender para concluir esta missão. Se você não tem a habilidade de ascender, não faz sentido passar por este guia, pois você não pode completar esta missão sem a habilidade de ascender.

Sugerimos que você conclua as outras missões e, em seguida, venha com a capacidade de ascensão para concluir esta missão no jogo. Os usuários que tiverem a capacidade de ascender precisarão ir para as coordenadas 1346, 1168, 0166 na região de West Necluda de Hyrule.

Fale com os trabalhadores e quebre as rochas

Como você tem a habilidade de subir, vá falar com os trabalhadores para encontrar as portas emperradas que não podem ser abertas. Você tem que chegar aos trabalhadores para iniciar a conversa. Eles também falarão sobre as portas que estão emperradas. Quando a conversa terminar, vire para o oeste e suba no penhasco. Agora, você verá algumas rochas quebráveis.

Você tem que quebrá-los com a ajuda de seu martelo. Então, por favor, pegue seu martelo e comece a atacá-los. A caverna está totalmente bloqueada pelas rochas, então levará algum tempo. Os usuários que estão usando o martelo devem se certificar de que precisam continuar substituindo o martelo de rocha, pois sempre que você atacar as rochas, seu martelo também sofrerá algum dano. Assim, use o Fuse para continuar fazendo novas ferramentas para quebrar as rochas.

Ative a Sahasra Slope Skyview Tower

Depois de quebrar as pedras, você deve se posicionar na direção do ícone da torre. As coordenadas da posição são 1341, 1179, 0131. Uma vez na posição, use a habilidade Ascend para entrar na torre.

Agora, verifique a direita e a esquerda da porta. Você começará a ver as varas longas. Remova os bastões longos para obter acesso. Assim que a porta for aberta, você deve concluir a conversa com os trabalhadores.

Agora você precisa interagir com o console da torre para ativar a Sahasra Slope Skyview Tower em Tears Of The Kingdom. Aproxime-se do console e comece a interagir com ele. Depois de interagir com a torre, a missão será concluída. Quando você estiver na caverna, não se esqueça de explorar as diferentes maneiras disponíveis nela. Há chances de você obter alguns itens que serão úteis para você.

Empacotando

Zelda: Tears of the Kingdom está disponível para os jogadores jogarem em várias lojas de jogos para diferentes dispositivos de jogos. Os jogadores estão entusiasmados com o jogo devido à história. Muitos jogadores que baixaram o jogo relataram que começaram a completar as missões do jogo. No entanto, existem alguns usuários que precisam de orientação para concluir as várias missões do jogo.

Os jogadores ficaram confusos sobre a missão em que tinham que ativar a Sahasra Slope Skyview Tower em Tears Of The Kingdom. Para ajudar os usuários, criamos este guia, que lista as etapas que os jogadores devem seguir no jogo para concluir a missão. Esperamos que as etapas sejam devidamente explicadas para ajudá-lo a concluir a missão. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo. Além disso, estamos adicionando mais blogs sobre Zelda: Tears of the Kingdom, então continue visitando nosso site.

LEIA TAMBÉM: