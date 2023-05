Às vezes, você abre uma página da Web e deseja copiar uma parte ou executar outras tarefas, mas o botão direito do mouse não funciona, pois eles desativaram esse recurso. Isso os ajuda a proteger o conteúdo de ser copiado.

No entanto, nem todo mundo tenta copiar e, se não for o seu caso, isso certamente será irritante.

Mas você não deve se preocupar com isso, pois aprenderá algumas maneiras de ativar o clique com o botão direito do mouse em sites que o desativaram neste guia.

Como ativar o botão direito em sites que o desativaram

Os desenvolvedores usam algumas linhas extras de código JavaScript para impedir que os usuários cliquem com o botão direito nessa página, e você pode precisar conhecer os métodos corretos para combater isso.

Portanto, compartilhei abaixo algumas maneiras de habilitar o clique com o botão direito do mouse em sites que o desativaram, e você só precisa segui-las corretamente para violar isso facilmente.

Desative o JavaScript em seu navegador da Web

O primeiro método para ativar o clique com o botão direito do mouse em sites que o desativaram é desativar o Javascript em seu navegador da web.

JavaScript é uma linguagem de script executada em seu navegador que lê o código e mostra o resultado de acordo. Se o desenvolvedor tiver definido o código para executar ações diferentes, como desabilitar o clique com o botão direito, seu navegador não permitirá que você faça isso.

Mas antes de desativar o JS no seu navegador, você deve saber que isso pode fazer com que o site não funcione corretamente, pois impedirá diferentes ações.

No entanto, se você já se decidiu e deseja desativá-lo, siga as etapas abaixo. O processo varia de acordo com o navegador que você usa. É por isso que abordei dois navegadores populares que você pode verificar de acordo com suas necessidades.

No Google Chrome:

Primeiro, inicie o aplicativo Google Chrome no seu computador.

Em seguida, clique nos três pontinhos no canto superior direito.

Depois disso, clique Configurações .

Na tela seguinte, clique em Privacidade e segurança do painel esquerdo.

Em seguida, role para baixo um pouco e clique em Configurações do site .

Depois disso, role para baixo até a seção de conteúdo e clique em JavaScript .

Por fim, marque a caixa Não permitir que sites usem JavaScript.

Você também pode clicar no botão Adicionar ao lado de “Não é permitido usar JavaScript” para adicionar um site específico.

No Firefox:

Primeiro, inicie o Firefox, digite sobre:config na barra de pesquisa e pressione Digitar .

Ele mostrará um aviso que diz Prossiga com cuidado; simplesmente clique em Aceite o risco e continue .

Na próxima tela, a página de configuração será aberta.

Em seguida, você precisa digitar JavaScript na barra de pesquisa localizada na parte superior.

Depois disso, localize javascript.enabled opção.

Em seguida, clique duas vezes no botão verdadeiro para transformá-lo em falso e desativar o JavaScript.

Usar código JavaScript

Existe outra maneira fácil de ativar o clique com o botão direito do mouse em sites que o desativaram, apenas usando uma única linha de código JavaScript. Como eu disse anteriormente no post, os desenvolvedores usam JS para desabilitar o clique com o botão direito, então você pode combater isso usando seu próprio código JS.

Tudo o que você precisa fazer é seguir estas etapas:

Primeiro, abra o site onde você precisa eliminar esse recurso.

Em seguida, copie este código JS void(document.oncontextmenu=null);

Depois disso, cole-o na barra de pesquisa e pressione o botão Enter.

O recurso será desativado temporariamente, mas você precisará fazer isso sempre que tentar clicar com o botão direito.

Use um proxy da Web

Um proxy da web oculta completamente sua identidade e o torna anônimo enquanto navega em qualquer página da web. Ele também oferece outras opções, como remover scripts e verificar, que o ajudarão a eliminá-los.

Muitas extensões de proxy da web estão disponíveis, mas Hide.me e Filterbypass são as mais úteis. Você só precisa adicionar qualquer um deles ao seu navegador e marcar a opção remover scripts nas configurações, e a opção de clicar com o botão direito do mouse será habilitada nesse site.

Além desses proxies da web, outras extensões como RightToCopy estão disponíveis, que você pode instalar em seu navegador Chrome e usar o botão direito do mouse sem problemas.

Outros métodos

Se o seu objetivo principal é copiar a página, existem algumas formas alternativas disponíveis e você pode usar qualquer uma delas para obter esses textos copiados.

Você pode pressionar ctrl+U para visualizar o código-fonte dessa página específica. Em seguida, encontre o texto que você precisa e copie-o.

Salvando a página da web pressionando o botão Ctrl+S botão e dar-lhe um nome ajudará. Depois de salvá-lo em seu computador, você pode abri-lo offline e copiar qualquer texto que desejar.

Conclusão

Estas foram algumas maneiras de ativar o clique com o botão direito do mouse em sites que o desativaram. Todos eles são comprovados e certamente funcionarão para você. Se você encontrar algum problema seguindo qualquer um dos métodos acima, sinta-se à vontade para deixar suas perguntas nos comentários abaixo.

