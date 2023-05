Como ativar o Popla Foothills Skyview Tower 2023: Desbloqueado

Zelda: Tears of The Kingdom é um jogo muito interessante onde os jogadores têm que proteger o reino dos monstros. O jogo é muito divulgado, e você deve ter visto que muitos sites estão criando seu próprio guia para completar a história e as missões do jogo. Os jogadores também estão demonstrando grande interesse pelo jogo, e estão cumprindo as diferentes missões, que vão sendo desbloqueadas uma a uma.

Recentemente, os jogadores que começaram a jogar aprenderam sobre as Torres. As Torres são uma das coisas importantes disponíveis no jogo através das quais você pode adicionar mais terras à sua aldeia. No entanto, os jogadores precisam ativar essas torres no jogo. Os jogadores ativaram muitas torres, mas agora estão presos na ativação da Popla Foothills Skyview Tower.

Os jogadores estão procurando alguma orientação através da qual possam ativar a Popla Foothills Skyview Tower. Estamos aqui com o guia, onde listaremos as etapas envolvidas na ativação da Popla Foothills Skyview Tower. Então, continue lendo sobre Como ativar a Popla Foothills Skyview Tower em Zelda: Tears of the Kingdom.

Os jogadores estão procurando ansiosamente pelas etapas que devem seguir para ativar a Popla Foothills Skyview Tower nas Lágrimas do Reino. No entanto, os usuários precisam consertar o console nesta missão. Confira o guia abaixo para aprender sobre todo o procedimento.

Alcance a Torre

A primeira coisa que você precisa fazer é chegar à torre. Alcançar a Popla Foothills Skyview Tower nas Lágrimas do Reino não é complexo. Você tem que encontrar a localização da torre. No entanto, os utentes interessados ​​em chegar à torre terão de se deslocar às coordenadas, que são 0601, -2111, 0094 na região de Faron Grasslands de Hyrule. Depois de chegar à torre, a outra fase será iniciada, explicada a seguir.

Encontre Elmerson

Sabemos que você deve estar se perguntando quem é Elmerson que precisamos encontrar para ativar a torre. Na verdade, quando você chegar à torre com a ajuda das coordenadas, poderá ver as portas. Você pode facilmente abrir a porta de lá. Mas, quando você entrar para ativar a torre, a torre não será ativada no console.

É porque o console não está funcionando e você precisa corrigi-lo. Para consertar o console, temos que contar com a ajuda do Elmerson, que é o trabalhador que pode resolver o problema. Para encontrar Elmerson, você deve sair da torre e entrar na caverna. Quando você estiver entrando na caverna, certifique-se de saquear a caverna. Depois de descobrir Elmerson, você deve libertá-lo e a si mesmo também.

Ao tentar sair da caverna, você ficará preso nela. No entanto, você pode facilmente sair dela usando a habilidade de ascensão. Agora, volte para Elmerson e interaja com ele. Depois disso, você tem que ficar acima do solo. Siga em frente e desça do penhasco.

Volte para Elmerson e conserte o console

Depois de cair do penhasco, você deve entrar na entrada da caverna. Ele o levará de volta ao trabalhador. Agora, você tem que ficar no prato que está perto da porta. Quando você ficar na porta, o trabalhador ficará livre. Agora, o trabalhador irá reparar o console para que você possa ativá-lo. Além disso, ao fazer isso, use seu Ultrahand para ativar a placa, que fica na sala ao lado, colocando o baú.

Depois que o trabalhador consertar a torre, você deverá ativá-la. Mas antes disso, você deve se alinhar com a torre e usar a habilidade Ascend para entrar na torre. Depois disso, vá até a torre e ative-o pelo console.

Empacotando

Os usuários estão muito animados para saber sobre o procedimento para ativar a Popla Foothills Skyview Tower em Zelda: Tears of the Kingdom. Os usuários que não sabem, Zelda: Tears of The Kingdom é baseado em uma história interessante onde você tem que proteger seu reino do monstro. Mas, os usuários precisam completar várias missões para fazer isso. Um deles é ativar a Popla Foothills Skyview Tower em Zelda: Tears of the Kingdom. Ao ativar a torre, você obterá mais terras para sua aldeia.

No entanto, os usuários não puderam ativar a Popla Foothills Skyview Tower em Zelda: Tears of the Kingdom. É por causa dos quebra-cabeças que os jogadores precisam resolver no jogo. Além disso, o console através do qual os jogadores devem ativar a torre foi danificado. Você tem que encontrar o trabalhador para consertá-lo. Neste guia, listamos o procedimento para ativar a Popla Foothills Skyview Tower em Zelda: Tears of the Kingdom.

