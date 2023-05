Como atualizar o HBO Max para Max no Roku, Apple TV, Fire TV (2023)

Como atualizar o HBO Max para Max no Amazon Fire TV

Aqui está um guia passo a passo sobre como atualizar o HBO Max para Max em dispositivos Amazon Fire TV: Comece garantindo que seu dispositivo Amazon Fire TV executa o Fire OS 5 ou uma versão posterior.

Isso inclui dispositivos como Amazon Fire TV Stick, Echo Show 15 e Smart TVs com Fire TV integrado.

Se o seu dispositivo não estiver executando o Fire OS 5 ou uma versão posterior, você poderá verificar se há atualizações seguindo estas etapas: Na tela inicial do Amazon Fire TV, navegue até o botão Configurações.Selecione os “minha tv de fogo ” cardápio.Clique em “Sobre ” nas opções do menu.Escolha o “Verifique se há atualizações ”opção.

Se houver atualizações disponíveis, prossiga com o processo de atualização. Se nenhuma atualização estiver disponível, isso indica que seu dispositivo não é compatível com Fire OS 5 ou uma versão posterior e talvez seja necessário considerar a compra de um dispositivo compatível.

Se o seu dispositivo estiver executando o Fire OS 5 ou uma versão posterior, agora você pode atualizar o HBO Max para Max seguindo estas etapas: Localize e selecione o aplicativo HBO Max no seu dispositivo Amazon Fire TV. Em vez de iniciar o aplicativo, basta realçá-lo. No controle remoto da Fire TV, pressione o botão Hamburger, que é o botão com três linhas horizontais.Um menu aparecerá; selecione “Mais informações ” nas opções.No “Mais informações” no menu, escolha a opção “Atualizar

”opção.

Seguir essas etapas atualizará automaticamente o HBO Max para Max no seu dispositivo Amazon Fire TV. Se você já instalou o HBO Max anteriormente, não precisará fazer login novamente.

Observe que estas instruções são especificamente adaptadas para atualizar HBO Max para Max em dispositivos Amazon Fire TV e podem variar um pouco dependendo da interface e versão do seu dispositivo. Posso atualizar o HBO Max para Max em vários dispositivos? Sim, você pode atualizar o HBO Max para Max em vários dispositivos, como Roku, Apple TV e Fire TV. Basta seguir as instruções específicas fornecidas para cada dispositivo para garantir uma transição suave. Minhas configurações e perfis do HBO Max serão transferidos para o Max?

Sim, ao atualizar o HBO Max para Max, suas configurações, perfis, histórico de exibição e controle dos pais serão transferidos sem problemas. No entanto, observe que downloads e fotos de perfil personalizadas não serão transferidos e você precisará baixar novamente seu conteúdo favorito no Max.

Conclusão

Concluindo, atualizar o HBO Max para Max em vários dispositivos, como Roku, Apple TV e Amazon Fire TV, é um processo simples que pode aprimorar sua experiência de streaming. Seguindo as instruções passo a passo fornecidas sob medida para cada dispositivo, você pode fazer a transição perfeita para o Max e aproveitar os recursos e melhorias mais recentes. Lembre-se de verificar a compatibilidade do seu dispositivo, atualizar o software se necessário e baixar o aplicativo Max nas respectivas lojas de aplicativos. Com a transferência de configurações e perfis, você pode continuar assistindo seu conteúdo favorito com facilidade. Atualize sua experiência de streaming e desbloqueie todo o potencial do Max em seu dispositivo preferido hoje.