Como aumentar as chances de se obter o Bolsa Família em maio?

Dentro de mais algumas semanas, o Governo Federal vai retomar oficialmente os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade terão, portanto, mais alguns dias pela frente para tentar agir e passar a ter mais chances de seleção para o projeto social.

Embora não exista nenhum tipo de inscrição direta para o recebimento do Bolsa Família, o fato é que existem algumas práticas que o cidadão pode seguir para ter mais chances de receber o programa de transferência de renda do Governo Federal. Elas não garantem a entrada, mas fazem o cidadão ficar mais próximo da seleção.

As dicas

Se inscrever no Cadúnico

Uma dica importante é se inscrever no sistema do Cadúnico do Governo Federal. Trata-se da lista que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Embora se trate de um sistema gerido pela União, a responsabilidade sobre a seleção é sempre das prefeituras de cada cidade.

Deste modo, é importante que o indivíduo entre em contato com a sua gestão municipal para entender como o sistema funciona na sua região. Na maioria dos casos, o processo de entrada no Cadúnico ocorre nos chamados Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Falar a verdade no Cadúnico

É comum que algumas pessoas tentem mentir ou mesmo omitir informações ao se inscrever no sistema do Cadúnico. Elas optam por este caminho por entender que podem ter mais ou menos chances de seleção caso insiram uma determinada informação dentro do sistema oficial do Cadastro Único do Governo Federal.

Contudo, este ato está longe de ser recomendável. Vale lembrar que a prática de mentir em um documento oficial pode ser vista como um crime. Além disso, o cidadão pode deixar de ser selecionado para o programa a partir do momento em que o Ministério do Desenvolvimento Social constatar alguma inconsistência nos dados.

Manter o Cadúnico atualizado

Para as pessoas que já possuem a inscrição ativa no sistema do Cadúnico, a dica é manter o perfil atualizado. Em regra geral, o Cadastro precisa da atualização sempre uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na família, como uma morte, um nascimento ou mesmo uma alteração de endereço.

Esta é uma dica que vale inclusive para as pessoas que já estão dentro de algum programa social como o Bolsa Família. As atualizações são importantes para que o Governo entenda as reais necessidades daquela família e possa trabalhar em políticas públicas para ajudá-las.

Quem pode receber o Bolsa Família

As regras atuais do Bolsa Família indicam que o cidadão só pode ser selecionado para o programa se ele contar com um cadastro ativo e atualizado no sistema do Cadúnico. Mas, esta não é a única exigência feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social.



Você também pode gostar:

Além do Cadastro neste sistema, o cidadão também precisa atentar para as regras de limite de renda. Para ter direito ao Bolsa Família, o indivíduo precisa ter uma renda per capita de até R$ 218.

Bolsa Família e Antecipação

As famílias beneficiárias do programa Bolsa Família já podem conferir a data de pagamento de maio. Os repasses serão efetuados pela Caixa Econômica a partir do dia 18, segundo o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

A novidade é que dois novos grupos poderão receber os valores de forma antecipada este mês. Isso porque o Governo Federal autorizou a liberação do pagamento no sábado para aqueles que iriam receber na segunda-feira.

Dessa forma, os participantes com NIS final 3 e 8 poderão receber dois dias antes do previsto no calendário oficial. A seguir, confira todas as datas:

Final de NIS 1: 18 de maio;

Final de NIS 2: 19 de maio;

Final de NIS 3: 22 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 20/05!;

Final de NIS 4: 23 de maio;

Final de NIS 5: 24 de maio;

Final de NIS 6: 25 de maio;

Final de NIS 7: 26 de maio;

Final de NIS 8: 29 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 27/05!;

Final de NIS 9: 30 de maio;

Final de NIS 0: 31 de maio.