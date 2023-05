Como Aumentar o Limite: Dicas Práticas para Maximizar o Seu Potencial!

Muitos clientes de cartões de crédito têm dificuldades para aumentar seu limite. Ter um limite baixo pode ser um grande empecilho para diversas pessoas, pois acaba privando o cliente de fazer compras de valores altos ou com parcelamentos. Nesse sentido, algumas estratégias podem ajudar a aumentar o limite de crédito.

No entanto, não existe nenhuma regra ou ato específico para aumentar o limite de crédito de uma hora para outra. Sendo assim, é importante que o cliente tenha hábitos que passem confiança para a instituição, de modo que na análise seja possível observar um perfil financeiro adequado a entidade.

Dicas para aumentar o limite do cartão de crédito

O primeiro passo, e talvez um dos mais importantes, é utilizar o cartão de crédito, pois é significativo para o banco ver que o cliente tem potencial de gastos e que necessita um cartão em sua rotina.

É importante destacar que não é necessário realizar compras aleatórias que possam prejudicar o cliente financeiramente, mas sim transferir alguns gastos fixos do mês para o seu crédito.

A concentração de contas em um local também pode facilitar a organização financeira, o que pode até ajudar a economizar e evitar gastos desnecessários fora do orçamento.

Além disso, pagar as contas em dia também é um dos pontos principais, pois, possuir pendências no CPF pode complicar o aumento de limite. Nesse sentido, uma das questões que as instituições analisam é a pontuação do consumidor no score Serasa. Sendo assim, para ter uma boa pontuação é preciso ter controle do pagamento em dia das contas.

Solicitar mais de um cartão por instituição também pode ser interessante para o aumento do limite de crédito. Conseguir mais de um cartão faz com que diferentes entidades analisem seu perfil e liberem mais informações sobre o cliente. Isso sem contar que, caso o perfil for positivo, a pontuação pode aumentar levando a uma maior confiabilidade para pré-aprovação de um limite maior.

Por fim, o quesito renda também é essencial para a definição do limite, pois o banco libera o crédito do cliente baseado em seu salário mensal. Sendo assim, caso ocorram alterações em sua renda, o consumidor deve avisar a instituição.

Solicite o aumento de limite com frequência.

Solicitar ao banco o aumento do limite com frequência também é uma atitude positiva. Isso porque, caso seu score esteja aumentando, pedir à instituição uma nova análise para liberação de crédito se torna uma ótima opção para avaliar seu compromisso financeiro.

Para maiores aumentos também pode ser solicitado um comprovante de renda. Como o caso de apresentar a fatura do cartão, gastos em débito ou até mesmo declaração de imposto de renda.

As entidades geralmente aconselham que o pedido de aumento de limite seja feito de 3 a 6 meses. Fazer solicitações em um menor intervalo de tempo pode ajudar a um aumento mais rápido.

Com esses hábitos a entidade terá uma maior facilidade em analisar seu perfil financeiro e seu comprometimento com suas contas. Com isso, a probabilidade de conseguir o aumento do limite do cartão de crédito.



Você também pode gostar:

Cabe lembrar aos clientes que utilizem seu crédito com atenção para que não entrem em dívidas. Aumentar o limite do cartão de crédito pode ser bom, mas deve ser gasto com cautela, conforme o orçamento dos usuários.