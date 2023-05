Como baixar vídeos VODs do Twitch online gratuitamente 2023

Twitch é uma plataforma popular onde os jogadores podem transmitir seus jogos. A plataforma foi projetada para permitir que as pessoas assistam suas transmissões de jogos populares ao vivo. No entanto, como o conteúdo está ao vivo no Twitch, você pode perder algumas transmissões de jogos que gostaria de assistir, mas não pôde. Para superar esse problema, o Twitch possui VOD ou Video On Demand, que permite que espectadores e streams assistam aos streams mesmo quando estiverem offline. No entanto, o conteúdo salvo como VOD expira depois de um tempo e você não terá mais acesso a ele se quiser assisti-lo novamente. Muitas pessoas procuram uma maneira de baixar os VODs do Twitch para armazená-los no armazenamento de seus dispositivos.

Como baixar vídeos VODs do Twitch

O download dos VODs do Twitch permitirá que você os acesse mesmo sem a Internet, e você não ficará mais restrito ao acessá-los em um dispositivo ou não poderá mais assisti-los depois que expirarem. Se você está procurando uma maneira de baixar VODs do Twitch, está no lugar certo. Neste artigo, discutiremos como você pode baixar VODs do Twitch.

Baixando VODs do Twitch

Baixar os VODs do Twitch é fácil e você pode baixá-los em algumas etapas. No entanto, antes de baixar os VODs do Twitch, você terá que garantir que os streams do Twitch sejam salvos em seu perfil do Twitch como VODs. Siga as etapas abaixo para salvar as transmissões como VODs em seu perfil.

Abra seu navegador no seu PC e vá para o site do Twitch. Certifique-se de fazer login com sua conta se você ainda não estiver conectado.

Aqui você verá um menu suspenso no canto superior direito da tela. Clique neste menu suspenso e, em seguida, clique em Configurações.

Vá para o Canal e vídeos seção no Configurações.

Agora role para baixo para encontrar o Configurações do canal seção.

Aqui, procure o Arquivar automaticamente minhas transmissões opção. Selecione esta opção e ative-a. Depois de fazer isso, todos os streams que acontecerem a partir de agora serão salvos como VODs em seu perfil após o término.

Isso salvará apenas os VODs que serão conduzidos depois que você fizer as alterações. Você terá que esperar o seu stream favorito acontecer, e só então poderá salvá-los. Para baixar os VODs salvos em seu perfil, siga as etapas abaixo-

Abra o Site Twitch no seu navegador.

Agora abra o menu suspenso no canto superior direito da tela. No menu suspenso, selecione Produtor de vídeo.

Agora você será direcionado para uma biblioteca que possui todos os vídeos associados à sua conta. Isso incluirá vídeos que você carregou no Twitch, bem como VODs da transmissão anterior.

Aqui você verá um menu suspenso na biblioteca. Clique no menu suspenso e selecione Transmissão passada.

Esta biblioteca agora mostrará todos os VODs das transmissões anteriores, que você pode assistir atualmente. Haverá um botão de download localizado sob o VOD. Clique aqui Download botão para baixar o arquivo.

Baixando VODs de outros streams

Se você deseja baixar os VODs do Twitch do stream de outra pessoa, pode fazê-lo com a ajuda de um software de terceiros. Existem vários softwares de terceiros que podem ajudá-lo a baixar VODs do Twitchy do stream de outra pessoa. Aqui estaremos usando o Twitch Leecher para fazer isso-

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo Twitch Leecher deste link .

Depois de baixar o aplicativo, instale-o no seu PC.

Agora inicie o aplicativo Twitch Leecher no seu PC e clique no botão Procurar opção no canto superior direito.

Agora clique em Nova pesquisa que você encontrará na parte inferior da tela.

Depois de fazer isso, vá para o site oficial do Twitch e vá para o canal do qual você deseja baixar o vídeo.

Agora na página do canal, clique no botão Vídeos .

Agora clique com o botão direito do mouse no vídeo e clique em o endereço do link Copiar.

Volte para o Twitch Leecher . Aqui navegue até o URL aba.

Na guia URL, cole o link e clique em Procurar.

Você verá um botão de download ao lado do VOD que deseja baixar.

Você será solicitado a configurar a resolução. Depois de definir a resolução, clique no botão Download botão para baixar o Twitch VOD.

GUIAS RELACIONADOS:

Conclusão

Esses foram os dois métodos para ajudá-lo a baixar o Twitch VOD. Após a etapa acima, você poderá baixar sua transmissão favorita salva como VOD em seu perfil do Twitch ou no canal de outra pessoa.