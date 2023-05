Como bloquear ou desbloquear alguém no Snapchat 2023

O Snapchat é um dos famosos aplicativos de mensagens instantâneas que possui alguns recursos interessantes para seus usuários. Esperamos que todos tenham captado grandes momentos para manter a sequência de sequências com seu amigo. O Snapchat permite que você adicione músicas, fotos, textos, vídeos e muito mais para tornar a plataforma mais interativa. Milhões de usuários usam o Snapchat para conversar e compartilhar fotos. A plataforma permite que os usuários compartilhem fotos e vídeos com muita facilidade.

No Snapchat, você pode adicionar amigos com seus IDs, o que facilita a localização dos usuários. Mas isso não é benéfico para todos. Como existem muitos usuários que estão tentando fazer muitos amigos, mas depois disso, eles começam a enviar spam. Alguns usuários continuam enviando mensagens para você desnecessariamente. Mas você sabia que pode remover esses amigos e também bloqueá-los no Snapchat? Caso contrário, continue lendo este guia até o final para saber mais sobre isso.

Qual é a diferença entre bloquear e remover amigos no Snapchat?

Muitos usuários estão usando o Snapchat para conversar com seus amigos e parentes. Todos nós sabemos que todo mundo quer privacidade e segurança em todas as plataformas. Para tornar as coisas mais fáceis para os usuários se manterem seguros, os desenvolvedores do Snapchat sempre tentaram trazer muitos recursos excelentes. Bloquear e Remover Amigos é uma delas.

Muitos de vocês podem ter ficado confusos em relação a ambos os termos. Todos nós usamos plataformas diferentes na internet. Mas, tentamos nos manter privados de alguns amigos e parentes com quem não gostamos de falar por vários motivos. Além disso, muitos usuários estão sempre enviando spam com mensagens desnecessárias que não são úteis. Para tornar os usuários privados no Snapchat, os desenvolvedores adicionaram o recurso Bloquear. Com o Block Feature, os usuários podem impedir que alguém adicione, envie mensagens e envie snaps. O bloqueio funciona mesmo para os usuários que não foram adicionados à lista de amigos.

Da mesma forma, existem muitos amigos com quem não conversamos mais e não queremos conversar por qualquer motivo. Assim, podemos facilmente removê-los com o recurso Remover. O recurso Remover só pode ser implementado se o usuário que desejamos excluir estiver em nossa lista de amigos. A principal diferença entre Bloquear e Remover é que podemos bloquear qualquer pessoa da plataforma, mas podemos remover apenas aqueles que estão em nossa lista de amigos.

Como bloquear alguém no Snapchat

Esperamos que agora você tenha entendido o que é o bloqueio no Snapchat. Os usuários podem bloquear qualquer pessoa no Snapchat com quem não desejam falar. Para bloquear alguém no Snapchat, os usuários devem seguir as etapas listadas abaixo.

Através da tela de bate-papo

Em primeiro lugar, abra Snapchat no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Deslize para a direita e vá para o Seção de bate-papo .

. Toque e segure o amigo ou a pessoa a quem você deseja bloquear.

Clique em Gerenciar amizade .

. Selecione Bloquear.

Através do chat

Em primeiro lugar, abra Snapchat no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Deslize para a direita e vá para o Seção de bate-papo .

. Abra o amigo a quem você deseja bloquear.

Selecione seus ícone de perfil .

. Toque no três pontos ícone.

ícone. Clique em Gerenciar amizade .

. Selecione Bloquear.

Como desbloquear alguém no Snapchat

Existem muitos usuários que desejam desbloquear alguns dos amigos ou usuários que bloquearam anteriormente. É mais fácil desbloquear qualquer pessoa do Snapchat com quem você deseja começar a conversar. Para desbloquear alguém ou seu amigo no Snapchat, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra Snapchat no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Deslize para a direita e vá para o Seção de bate-papo .

. Clique no ícone de perfil .

. Selecione Configurações e role para baixo.

e role para baixo. Selecione Bloqueado .

. Depois disso, toque no Ícone de cruz que está perto do nome para desbloquear o amigo.

que está perto do nome para desbloquear o amigo. É isso, agora você pode adicioná-los à lista de amigos e começar a conversar.

Como remover amigos no Snapchat

Existem muitos usuários que adicionaram muitos usuários à sua lista de amigos que eles nem conhecem. Agora, eles estão procurando as etapas que podem seguir para removê-los de sua lista de amigos. Para remover amigos no Snapchat, você precisará seguir as etapas listadas abaixo.

Através da tela de bate-papo

Em primeiro lugar, abra Snapchat no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Deslize para a direita e vá para o Seção de bate-papo .

. Toque e segure o amigo ou a pessoa a quem você deseja bloquear.

Clique em Gerenciar amizade .

. Selecione Remover amigo.

Através do chat

Em primeiro lugar, abra Snapchat no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Deslize para a direita e vá para o Seção de bate-papo .

. Abra o amigo a quem você deseja bloquear.

Selecione seus ícone de perfil .

. Toque no ícone de três pontos .

. Clique em Gerenciar amizade .

. Selecione Remover amigo.

Empacotando

Milhões de usuários baixaram o Snapchat e o usam. Milhares de usuários estão baixando e instalando o Snapchat para usá-lo. No entanto, os usuários querem privacidade e segurança quando se registram na plataforma. Muitos usuários não querem falar com muitos amigos e parentes. Além disso, eles só querem estar na plataforma para conversar com seus amigos limitados.

Mas é mais difícil fazer sem bloquear e remover da lista de amigos.

Neste guia, adicionamos as etapas para entender o procedimento para bloquear, desbloquear e remover amigos da lista de amigos. Esperamos que este guia tenha ajudado você a entender os vários procedimentos do Snapchat.

LEIA TAMBÉM: