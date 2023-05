Como cancelar a assinatura e avaliação gratuita do Walmart Plus (2023)

Com a assinatura do Walmart Plus, você terá benefícios como entrega gratuita em lojas locais, frete grátis sem valor mínimo de pedido, descontos em combustíveis em postos de gasolina, Walmart Rewards, acesso à Paramount, devoluções fáceis de casa e muito mais. Embora possa ser um ótimo negócio para muitos usuários, se você decidir não continuar com a assinatura do Walmart Plus, poderá cancelá-la.

Se você optar pelo teste gratuito ou pela assinatura real, poderá cancelá-los antes do tempo. Se você está procurando um guia para ajudá-lo a cancelar sua assinatura do Walmart Plus, estamos aqui para ajudá-lo. Siga as etapas discutidas neste artigo para cancelar sua assinatura do Walmart Plus.

Como cancelar a assinatura do Walmart Plus 2023

Se você optou pela assinatura do Walmart Plus, pode cancelá-la a qualquer momento. No entanto, se você decidir fazê-lo 48 horas após o início de sua assinatura, receberá um reembolso total da taxa de assinatura. Para cancelar a assinatura do Walmart Plus, siga as etapas abaixo:

Vá para o Walmart site em seu navegador. Faça login na sua conta do Walmart que está inscrita no Walmart Plus.

Clique no Conta opção e depois Conta de novo.

Na barra lateral esquerda, clique em Walmart+ e depois Gerenciar associação.

Role até a parte inferior da página e clique em Cancelar Walmart+ .

Agora clique em Cancelar a adesão para cancelar a assinatura do Walmart Plus.

Como cancelar a avaliação gratuita do Walmart Plus 2023

Se você tiver o Walmart Plus Free Trial, precisará cancelá-lo antes que termine; caso contrário, seu cartão será cobrado pela assinatura. Para cancelar a avaliação gratuita do Walmart Plus, siga as etapas abaixo:

Vá para o Walmart site clicando neste link .

Faça login na sua conta com a qual você se inscreveu no Walmart Plus. Se você já está conectado à sua conta, pode pular esta etapa e passar para a próxima.

Clique em Conta no canto superior direito e depois Conta novamente no menu suspenso.

Na barra lateral esquerda, clique em Walmart+ .

Agora, clique no Gerenciar associação opção.

Clique no Cancelar avaliação gratuita opção na parte inferior da página.



Agora você terá duas opções- Estender teste gratuito e Cancelar avaliação gratuita .

Se você deseja estender sua avaliação gratuita por 15 dias, clique em Estender teste gratuito e se você quiser cancelar a avaliação gratuita, clique em Cancelar avaliação gratuita .

Observação- Você só vai conseguir isso Estender teste gratuito opção se você tentar cancelar o teste gratuito na última data. Além disso, esta opção está disponível uma vez; se você já optou por isso, não receberá da próxima vez.

Conclusão

As etapas acima devem ajudá-lo a cancelar sua assinatura do Walmart Plus. Se você optou pela assinatura do Walmart Plus e mudou de ideia e decidiu cancelá-la, siga as etapas que discutimos no artigo acima. Além disso, discutimos como você pode cancelar sua avaliação gratuita do Walmart Plus; portanto, se você tiver a avaliação gratuita da assinatura, poderá cancelá-la seguindo as etapas acima.

perguntas frequentes

Você pode cancelar o Walmart Plus a qualquer momento?

Você terá que cancelar a avaliação gratuita do Walmart Plus antes que o período de avaliação termine, caso contrário, você será cobrado pela assinatura. Se você tiver uma assinatura do Walmart Plus, poderá cancelá-la a qualquer momento. No entanto, cancelando-o dentro de 48 horas a partir da data de início, você receberá um reembolso total do valor cobrado.

Como cancelo a assinatura do Walmart Plus?

Você pode cancelar facilmente a assinatura do Walmart Plus nas etapas do Walmart. As etapas para o mesmo foram discutidas acima, portanto, você pode segui-las para cancelar sua assinatura do Walmart. Você pode ligar para o Atendimento ao cliente do Walmart em (800) 924-9206 entre 8h e 22h CST em qualquer dia da semana e solicitar o cancelamento de sua assinatura.

O Walmart me reembolsará se eu cancelar minha assinatura do Walmart Plus?

Você receberá um reembolso total de sua assinatura do Walmart Plus se tentar cancelá-la dentro de 48 horas a partir da data de início da assinatura. Se você tentar cancelar a assinatura após 48 horas, não receberá reembolso.

