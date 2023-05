Como consertar o aplicativo Amazon Shopping que não funciona Android/iOS

Quase todo mundo confia na Amazon para fazer compras online. No aplicativo da Amazon, você pode pesquisar itens, comprá-los, rastrear seu pedido e até mesmo cancelá-lo. Pode ser frustrante para os usuários enfrentar problemas de travamento de aplicativos da Amazon, especialmente para alguém que depende da Amazon para comprar coisas online. Existem várias maneiras de corrigir o problema de travamento do aplicativo de compras da Amazon. Se o Aplicativo da Amazon não está funcionando no seu dispositivo ou ele continua travando, você pode seguir os métodos mencionados neste artigo para corrigi-lo.

Corrigir o aplicativo de compras da Amazon que não funciona Android/iOS

Reinicie o aplicativo Amazon

A primeira coisa que você deve fazer é reiniciar o aplicativo. Problemas de travamento geralmente são encontrados devido a falhas e bugs no software. Essas falhas temporárias podem impedir que o aplicativo carregue corretamente e falhe. Feche o aplicativo na seção de aplicativos recentes e inicie-o novamente. Veja se isso corrige o problema e, se não, siga a próxima etapa.

Reinicie seu dispositivo

Se os aplicativos da Amazon não estiverem funcionando após a reinicialização, tente reiniciar o dispositivo. Reiniciar o telefone reiniciará todos os serviços em execução em segundo plano e fechará todos os aplicativos abertos na memória. Se o problema foi causado por serviços ou aplicativos em segundo plano, reiniciar o dispositivo corrigirá o problema.

Verifique sua Internet

Se a sua internet estiver inoperante ou instável, isso também pode causar esse problema. Você pode visitar este guia para verificar a velocidade da sua internet. Se a sua internet estiver instável, você pode solucionar o problema seguindo as etapas abaixo:

Feche todos os aplicativos em segundo plano que possam estar usando seus dados.

Se você tiver um ponto de acesso móvel ativado, desligue-o.

Se você estiver conectado ao Wi-Fi, desconecte todos os outros dispositivos conectados a esse Wi-Fi.

Se você usa seus dados móveis, desligue-os e habilite-os novamente.

Se o passo anterior não funcionou, você pode ativar o modo avião em seu telefone por alguns segundos e desativá-lo.

Para usuários de dados móveis, tente se conectar a uma rede Wi-Fi. Se você já estava conectado ao Wi-Fi, mude para qualquer outra rede ou use dados móveis.

Se houver uma atualização disponível para o Amazon App, você deve instalá-la. Esse problema geralmente pode ser causado se o aplicativo precisar ser atualizado. Verifique se há atualizações e atualize o aplicativo Amazon para a versão mais recente para corrigir o problema.

Se você estiver usando um telefone Android, abra Loja de jogos . Se você for um usuário do iPhone, abra o Loja de aplicativos no seu iPhone.

Toque na barra de pesquisa aqui, digite Amazonas e toque na opção relevante nos resultados da pesquisa.

você vai ver o Atualizar botão se alguma atualização estiver disponível. Toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Depois que o aplicativo for atualizado, inicie-o e ele deve estar funcionando bem agora.

Excluir arquivos de cache da Amazon

Os arquivos de cache podem ser um dos principais motivos para enfrentar esses problemas. Limpe os arquivos de cache do aplicativo Amazon se estiver enfrentando problemas ao usá-lo. Se você é um usuário do iOS, não pode limpar o cache dos aplicativos, portanto, reinstalar o aplicativo é a única opção que resta para você. Considerando que os usuários do Android podem seguir as etapas abaixo para limpar o arquivo de cache da Amazon-

aperte o Amazonas ícone e toque no eu para abrir a tela de informações do aplicativo.

Agora no Informações do aplicativo procure por Armazenar e toque nele.

Você verá Limpar cache e Apagar os dados botões aqui. Toque em Limpar cache, e isso limpará o cache do aplicativo.

A versão do sistema operacional do seu dispositivo pode não ser compatível com a versão mais recente da Amazon e estar causando esse problema. Você pode atualizar o firmware do seu dispositivo se o aplicativo Amazon não estiver funcionando. As etapas para fazer isso são mencionadas abaixo-

No Android

Toque no Configurações ícone do aplicativo em seu telefone Android.

Agora, toque no Atualização de software opção.

A seguir, toque em Baixar e instalar para procurar as atualizações de firmware.

Instale qualquer atualização disponível e veja se você ainda está enfrentando o problema.

No iOS

Abra o Configurações do seu dispositivo iOS.

Vá para o Em geral seção aqui.

Agora, toque no Atualização de software opção.

A seguir, toque em instale agora botão para instalar a atualização.

Reinstale o Amazon

Se os arquivos do aplicativo Amazon estiverem corrompidos, isso também pode causar esse problema. Você pode reinstalar o aplicativo Amazon e ver se isso funciona para você ou não. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

No iOS

Toque e segure o Amazonas ícone do aplicativo e, em seguida, toque em Excluir .

Toque em Excluir novamente para confirmar a exclusão do aplicativo.

Agora, abra o Loja de aplicativos no seu dispositivo iOS.

Procurar Amazonas e toque na primeira opção no resultado da pesquisa.

Agora, toque no Pegar botão para instalar o aplicativo.

Depois de instalar o aplicativo, faça login na sua conta e o problema deve ser corrigido.

No Android

Pressione e segure o Amazonas aplicativo da gaveta de aplicativos e, em seguida, toque em Desinstalar . Toque em OK para desinstalar o aplicativo.

Agora, abra a App Drawer no seu dispositivo e toque em Loja de jogos para abri-lo.

Toque na barra de pesquisa na parte superior, digite Amazonas e procure-o.

Abra o resultado da pesquisa relevante e toque em Instalar para instalar o aplicativo.

Abra o Amazonas aplicativo uma vez instalado e faça login em sua conta.

Conclusão

Problemas com o aplicativo da Amazon não devem ser uma surpresa. Problemas como o Amazon Apps não está funcionando são comuns e, se você o enfrentar, não deve se preocupar com isso. Você pode seguir as etapas neste artigo para corrigir o O aplicativo de compras da Amazon não está funcionando.

