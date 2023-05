Como controlar os pais ou bloquear conteúdo sensível no Snapchat (2023)

O Snapchat é um software de mensagens instantâneas multimídia originado na América? Podemos enviar mensagens e snaps, que são fotos e vídeos. No Snapchat, você também pode criar seu próprio bitmoji e aplicar vários efeitos em suas imagens e vídeos.

Nos dias modernos, todo mundo usa e adora o Snapchat. Como também é usado por crianças, o controle dos pais é necessário. Com a ajuda do controle dos pais, os pais podem visualizar e monitorar as atividades de seus filhos.

Esse recurso também inclui Bloquear conteúdo confidencial que ajuda a proteger as crianças de visualizar conteúdo confidencial. Se você deseja bloquear conteúdo confidencial no Snapchat, este guia o ajudará. Neste guia, discutiremos as etapas que você deve seguir para bloquear conteúdo sensível no Snapchat. Portanto, continue lendo o guia para saber mais sobre isso.

O que é conteúdo sensível a blocos no Snapchat?

Antes de prosseguirmos com as etapas para bloquear conteúdo confidencial, você deve primeiro saber o que é conteúdo confidencial e que tipo de conteúdo se enquadra no tipo confidencial. No Snapchat, você pode encontrar conteúdo do tipo regular e sensível. O conteúdo do tipo Regular pode ser visto por todos (por pessoas de todas as faixas etárias). Enquanto os conteúdos do tipo Sensível são aqueles que contêm algumas coisas sensíveis ou que não podem ser visualizados por pessoas de todas as faixas etárias.

De acordo com o Snapchat, os conteúdos do tipo Sensível são os seguintes:

Vídeos ou imagens que contenham nudez ou conteúdo adulto impróprio para visualização.

Os vídeos ou imagens que contêm palavras ou frases explícitas.

As imagens ou vídeos que retratam terrorismo, violência, ódio e abuso sexual.

Como controlar os pais ou bloquear conteúdo sensível no Snapchat em 2023

O Block Sensitive Content é um recurso recém-adicionado no Snapchat. Você pode encontrar essa opção na opção Controles dos pais na Central da família. Antes de fazer isso, há duas coisas que você terá que fazer. A primeira coisa é que você terá que se tornar amigo de seus filhos no Snapchat. Sem ser amigo, você não poderá enviar o convite. E o segundo e mais importante passo é que eles aceitem o convite que enviarão por você para controlar a conta deles. Se algum deles não for cumprido, você não poderá bloquear o conteúdo sensível.

Agora, vamos conferir os passos que você deve seguir para Bloqueie conteúdo sensível no Snapchat. Além disso, certifique-se de atualizar o Snapchat, pois dissemos que o recurso Bloquear conteúdo confidencial é um recurso adicionado recentemente.

Etapa 1. Primeiro, você terá que atualizar seu Aplicativo Snapchat.

Etapa 2. Após a conclusão da atualização, você precisa abrir seu Snapchat.

Etapa 3. Agora, você verá sua foto de perfil no canto superior esquerdo. Você terá que clicar sobre isso.

Etapa 4. Ao clicar nele, sua página de perfil será aberta. Agora, você verá o ícone de configurações no canto superior direito. Você precisa clicar nele para abrir a página de configurações.

Etapa 5. Assim que a página Configurações for aberta, você deve rolar para baixo e procurar por “ centro familiar ” opção em Controle de Privacidade.

” opção em Controle de Privacidade. Passo 6. Depois de encontrar o “centro familiar”opção, clique nela.

Etapa 7. Em seguida, a tela Bem-vindo ao Family Center será aberta. Agora, você terá que clicar na opção Continuar.

Etapa 8. Depois disso, você será solicitado a selecionar a conta do Snapchat de seus filhos para enviar o convite.

Etapa 9. Selecione a conta de seus filhos e clique no botão Enviar convite.

Passo 10. Agora, você precisa pedir a seus filhos que aceitem o convite para que você possa ver suas mensagens e lista de amigos.

Etapa 11. Finalmente, para bloquear o conteúdo sensível, você terá que clicar na opção Restringir conteúdo sensível para ativar a alternância.

Conclusão

Isso tudo foi para o guia sobre como você pode Bloquear conteúdo sensível no Snapchat. Hoje em dia, você não pode negar ao seu filho a entrega de telefones. Portanto, é muito necessário bloquear conteúdo sensível. Todos os sites de rede, incluindo Instagram, Facebook, Twitter e muitos outros, oferecem opções de controle parental. Com a ajuda desta opção, os pais podem verificar para quem enviaram mensagens recentemente, que tipo de vídeos e imagens estão assistindo, etc.

Se você quiser Bloquear conteúdo sensível no Snapchat para evitar que seus filhos assistam a conteúdo sensível, então não se preocupe, não é difícil. Tudo o que você precisa seguir são as etapas que mencionamos acima. Esperamos que, com esses passos, você tenha conseguido Bloqueie conteúdo sensível no Snapchat.

