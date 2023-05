Como corrigir a atividade de login incomum da Microsoft (5 maneiras)

A Microsoft enviará o e-mail Atividade de login incomum quando outra pessoa tentar acessar sua conta ou quando você fizer login em sua conta da Microsoft em um dispositivo desconhecido. Este e-mail fornece informações sobre o dispositivo usado para fazer login na sua conta da Microsoft. Você pode confirmar se foi você; caso contrário, você pode revisar a atividade e bloquear o acesso.

Se você obtiver Atividade de login incomum da Microsoft e não tiver feito login em sua conta, precisará fortalecer a segurança de sua conta.

Corrigir atividade de login incomum da Microsoft 2023 | [email protected] Atividade de login incomum

Este artigo irá orientá-lo sobre o que você pode fazer quando receber o Microsoft Unusual Sign-In Activity Mail.

Verifique se o e-mail é genuíno ou não

A Microsoft envia o e-mail de atividade de login incomum sempre que a Microsoft percebe que algo está errado com sua conta. Você geralmente recebe esse alerta de segurança no seguinte cenário:

Você está acessando sua conta da Microsoft em um dispositivo que nunca usou.

Um aplicativo está tentando acessar sua conta.

Se você tentar fazer login na sua conta, mas digitou a senha incorreta.

Quando você está conectado a uma rede diferente e entra na sua conta.

Tentando fazer login na sua conta da Microsoft de um local diferente.

Você receberá o e-mail de atividade de login incomum da Microsoft nos casos acima ou quando outra pessoa estiver acessando sua conta. No entanto, o e-mail que você recebe também pode ser spam com um link de phishing, por isso é uma boa ideia verificar o e-mail antes de processá-lo.

O e-mail oficial vem do e-mail – [email protected]

Verifique se o e-mail corresponde ao acima ou não. Além disso, você deve verificar outros detalhes, incluindo região, endereço IP, horário e outras informações sobre o remetente. Além disso, verifique a gramática e o formato do e-mail porque os e-mails de spam geralmente têm gramática incorreta.

Se não tiver certeza se o e-mail é spam, não clique no link fornecido no e-mail. Em vez disso, você pode acessar o site da Microsoft e ver sua atividade de login diretamente no site; vamos discuti-lo na próxima etapa.

Verifique a atividade de login recente

Você deve verificar a atividade de entrada recente da sua conta da Microsoft. Isso informará se algum aplicativo tentou acessar a conta com sua permissão ou se o login não foi autorizado. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Dirija-se ao site da Microsoft através deste link . Aqui, entre na sua conta da Microsoft para prosseguir.

No painel da conta da Microsoft, clique no botão Segurança aba.

Agora, clique no Ver minha atividade botão.

Agora você verá todas as tentativas de login da sua conta. Você verá o dispositivo usado, navegador, endereço IP, localização, status da atividade, etc.

Se você fez o login ou o login não foi bem-sucedido, você não precisa fazer nada.

No entanto, se a atividade não for familiar para você e o login for bem-sucedido, você deve proteger sua conta por meio dos métodos mencionados a seguir.

Alterar a senha da sua conta da Microsoft

O primeiro passo para proteger sua conta é alterar sua senha. Você pode alterar a senha da sua conta da Microsoft seguindo as etapas abaixo:

Debaixo de Segurança guia no painel da conta da Microsoft, clique no botão Mudar minha senha botão.

Você será solicitado a inserir sua senha atual, a nova senha e confirmá-la. Feito isso, clique em Salvar .

Caso não se lembre da sua senha, clique em Esqueceu sua senha? opção.

Você deve selecionar o método de verificação, ou seja, seu número de telefone ou e-mail. Feito isso, clique em Próximo .

Você receberá um código de verificação, insira-o e clique em Próximo

Agora, digite a nova senha que deseja definir e digite novamente a senha; Clique em Próximo e a senha será alterada.

É importante configurar uma senha segura. Uma senha fraca que pode ser facilmente adivinhada tornará sua conta vulnerável a hackers. Você pode criar uma senha forte tomando os seguintes cuidados:

Certifique-se de que a senha tenha letras maiúsculas e minúsculas.

A senha deve ser uma mistura de dígitos, letras e símbolos.

Além disso, certifique-se de que a senha não seja seu nome, um lugar ou algo que se possa adivinhar facilmente.

A senha deve ter mais de 8 caracteres.

Configuração 2FA

Além de alterar a senha, você também deve configurar o 2FA. Com 2FA, qualquer pessoa que tentar fazer login na sua conta verificará o login com os métodos definidos após inserir a senha. Isso evita o login não autorizado, mesmo que alguém tenha os detalhes da sua conta. Para configurar o 2FA, siga as etapas abaixo:

No painel da sua conta da Microsoft, clique no botão Segurança aba.

Debaixo de Opções avançadas de segurança Clique no Iniciar botão.

Aqui, sob o Segurança Adicional seção, você verá duas opções: conta sem senha e verificação em duas etapas.

Clique em o Ligar botão sob o Verificação em duas etapas .

Agora você verá informações sobre a verificação em duas etapas; clique Próximo continuar.

Você será solicitado a configurar o aplicativo Microsoft Authenticator; Clique em Obtê-lo agora continuar. Você também pode ir para qualquer outro aplicativo Authenticator clicando em Configurar um aplicativo Autenticador diferente .

Observação- Usaremos o aplicativo Google Authenticator para configurar o 2FA, mas você pode usar qualquer outro aplicativo ou o próprio Microsoft Authenticator.

Você verá um código QR na tela; você deve digitalizar esse código QR do seu aplicativo Authenticator. Se você deseja configurar por meio de código, clique em ‘Não consigo escanear o código de barras.’

Agora, abra o Loja de jogos (no Android) ou Loja de aplicativos (no iOS).

Procurar Google Authenticator aqui e instale-o no seu dispositivo.

Depois de concluído, inicie o aplicativo, toque no botão Mais ícone na parte inferior da tela e, em seguida, selecione o Escanear um código QR opção.

Observação- Se você clicou na opção ‘Não consigo ler o código de barras’ anteriormente, toque em Digite uma chave de configuração em vez de Escaneie um código QR.

Aponte a câmera do seu telefone para o código QR no visor e digitalize-o.

O aplicativo autenticador irá gerar o código, que você deve inserir no site da Microsoft. Feito isso, clique em Próximo .

Você verá um código de backup na próxima página, que você deve usar se não conseguir fazer login em sua conta usando o aplicativo autenticador.

Agora, siga as instruções na tela e você terá configurado com sucesso o 2FA para sua conta da Microsoft.

Conclusão

Se você pegar Email de atividade de login incomum da Microsoft, isso pode ser algo com o qual você deve se preocupar, a menos que tenha tentado acessar a conta ou se fosse um e-mail de phishing. Discutimos tudo o que você pode fazer para garantir que sua conta esteja segura se você obtiver a atividade de login incomum da Microsoft.

LEIA TAMBÉM: