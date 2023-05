Como corrigir não é possível mover o mouse na sobreposição NVIDIA GeForce Experience

O GeForce Experience é o único painel de controle que um jogador precisa para controlar o uso da placa gráfica em seus computadores. Você tem a opção de alterar todas as configurações de acordo com o jogo neste único local.

Outro recurso importante é a sobreposição que ajuda você a acessar gravação de vídeo acelerada por GPU, captura de tela, transmissão, etc.

Mas muitos usuários encontram problemas porque não conseguem mover o mouse no Sobreposição NVIDIA GeForce Experience. Por razões óbvias, isso será irritante para eles.

Se você também está enfrentando o mesmo problema, continue lendo o artigo até o final. Aqui, compartilharei o motivo e como você pode corrigi-lo facilmente.

Por que os usuários não podem mover o mouse na sobreposição NVIDIA GeForce Experience em determinados jogos?

A NVIDIA está ciente do problema e abordou a principal causa desse problema. Como dizem, o problema foi introduzido pela atualização do EasyAntiCheat, que bloqueia os movimentos do mouse.

Mas o problema não é com todos os jogos, mas apenas alguns como Apex Legends, Valorant, Fortnite, etc., que receberam a atualização EasyAntiCheat.

Corrigir “Não é possível mover o mouse na sobreposição NVIDIA GeForce Experience”

Embora a NVIDIA esteja bastante ciente do problema, eles não conseguem corrigi-lo. No entanto, você pode controlar facilmente todas as funções da sobreposição com a ajuda do teclado.

Você também tem algumas outras coisas a fazer para acessar o recurso de sobreposição facilmente com a ajuda do mouse.

Abaixo, compartilhei três maneiras de eliminar esse problema facilmente e as expliquei em palavras simples para que você possa entendê-las e aplicá-las sem nenhum problema.

Ativar janela sem borda

Os usuários que jogam no modo de tela cheia enfrentam o problema, mas muitos deles mudaram para uma janela sem bordas que permite mover o cursor do mouse novamente como antes.

Mas antes de tentar essa correção, será melhor verificar se há alguma atualização disponível para a NVIDIA GeForce. Ele abrirá uma nova janela onde você verá o botão de atualização.

Se não funcionar, você também pode desinstalá-lo e instalá-lo novamente. Essa prática o ajudará a eliminar falhas temporárias.

As etapas para ativar isso são fáceis, mas você pode achar difícil se não estiver familiarizado com tudo isso. Então, será melhor para você seguir estas etapas:

Primeiro, vá para Configurações do seu jogo.

Em seguida, mude para a guia de vídeo.

Agora, altere o modo de exibição para janela sem borda.

Em seguida, altere a proporção para 4:3 e 5:4 e a resolução para 1280×980.

Por fim, salve as alterações e feche o jogo.

Agora, você pode alterar tudo na sobreposição NVIDIA GeForce Experience com o mouse sem problemas.

Use Alt+Tab em outro programa e mude para o jogo

A primeira correção mencionada acima deve ter funcionado para você, mas há outra coisa que você pode tentar mover o mouse na sobreposição NVIDIA GeForce Experience.

Durante o jogo, pressione Alt+Tab juntos para acessar o menu de sobreposição. Mas você não poderá clicar em nenhum deles usando o cursor do mouse.

Portanto, abra qualquer outro programa como o File Explorer no seu computador e pressione essas combinações de teclas novamente para ajudar o mouse a funcionar novamente.

Desligue e volte a ligar a sobreposição no jogo

Outra forma de corrigir o “não é possível mover o mouse na sobreposição NVIDIA GeForce Experience” é desativando a sobreposição no jogo e ligando-a novamente.

Se você conhece o processo, isso é bom; se não, siga estas etapas:

Primeiro, você precisa abrir Experiência NVIDIA GeForce .

Em seguida, clique no Configurações ícone localizado no canto superior direito ao lado da foto do perfil.

Depois disso, desligue o SOBREPOSIÇÃO NO JOGO .

Aguarde algum tempo e volte a ligar o botão.

Agora, feche o jogo e reinicie-o. Em seguida, verifique se você pode mover o mouse na sobreposição ou não.

perguntas frequentes

Por que minha sobreposição GeForce Experience não está funcionando?

Pode haver várias razões por trás disso. Você pode estar executando um driver gráfico desatualizado que não oferece suporte a esse recurso. Também é possível que outros aplicativos de terceiros interfiram nele e o impeçam de funcionar corretamente.

Como habilitar a sobreposição NVIDIA GeForce Experience?

Você deve primeiro instalar o GeForce Experience primeiro. Em seguida, clique no ícone Configurações no canto superior direito. Depois disso, role um pouco para baixo e ative a opção IN-GAME Overlay.

Como abrir a sobreposição GeForce Experience?

Depois de habilitar esse recurso, você pode pressionar Alt + Z em qualquer lugar do jogo para acessar o menu de sobreposição e, em seguida, usar qualquer recurso com a ajuda do cursor do mouse.

Conclusão

Então, essas foram algumas maneiras de ajudá-lo a usar o mouse novamente como antes. Você pode usar esses métodos até que a NVIDIA os corrija de seu fim. Espero que você tenha achado este artigo útil, se ainda tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixar os comentários abaixo.

