Como corrigir o Apple CarPlay não está funcionando no iOS 16.5 (Guia)

Os usuários do iOS 16 relataram problemas com o Apple Car Play. Os usuários começaram a enfrentar problemas como Apple CarPlay desconectando continuamente, CarPlay não conseguindo reorganizar aplicativos, não reproduzindo música e vários outros. Se você também está enfrentando problemas com o Apple CarPlay após atualizar para o iOS 16, você não está sozinho. Se você também está enfrentando o Apple CarPlay não funcionando no iOS 15, não precisa se preocupar com isso.

Consertar que o CarPlay não está funcionando no iOS 16.5

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir o problema do Apple CarPlay no iOS 16.

Verifique o cabo

Se você conectar seu iPhone ao Apple CarPlay usando o cabo, verifique o cabo com defeito. O problema geralmente pode residir no cabo e você pode estar tentando corrigir problemas com o telefone. Verifique se o cabo está conectado corretamente ou não.

Se o cabo estiver conectado corretamente, mas o Apple CarPlay ainda não estiver funcionando no iOS 15, verifique se o cabo está com defeito ou não. Se o cabo estiver com defeito, substitua-o e tente usar o CarPlay novamente.

Desativar equalizador

Se você não conseguir tocar música com o Apple CarPlay, primeiro tente desativar o equalizador do seu iPhone. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Configurações aplicativo no seu iPhone.

No Configurações, cabeça para o Música opção e abri-lo.

No música, Clique em equalizador Agora selecione o Desligado opção para desligar o equalizador.

Muitos usuários começaram a enfrentar esse problema depois de atualizar seus iPhones para o iOS 15 pela primeira vez. Depois de instalar a primeira atualização do iOS 15, os usuários têm enfrentado problemas com o Apple CarPlay. Portanto, você deve verificar se há atualizações no seu iPhone. Veja se há mais atualizações disponíveis ou não. Se você receber outra atualização, atualize seu telefone.

Depois de atualizar seu telefone, você deve tentar usar o Apple CarPlay novamente. Verifique se o Apple CarPlay está funcionando ou não. Se o Apple CarPlay não estiver funcionando no iOS 15, você deve passar para a próxima etapa de solução de problemas.

Configure o CarPlay novamente

Se você ainda enfrentar o mesmo problema, tente esquecer o carro no CarPlay e configurá-lo novamente. Para configurar o CarPlay novamente, siga as etapas abaixo:

Vá para o Configurações aplicativo no seu iPhone.

No Configurações, cabeça para o Em geral seção.

Agora, toque em CarPlay, e, em seguida, selecione o carro conectado ao CarPlay.

Agora toque em Esqueça Este Carro para remover o carro conectado.

Depois de fazer isso, ligue o carro e toque em Carros disponíveis.

Você encontrará seu carro listado. Selecione o carro e ele será conectado ao seu CarPlay.

Redefinir seu iPhone

As etapas de solução de problemas acima provavelmente devem corrigir o problema. No entanto, se você ainda encontrar o mesmo problema, tente redefinir o iPhone. Para redefinir seu iPhone, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Configurações aplicativo no seu iPhone.

Toque no Em geral opção no Configurações.

Aqui, toque no Transferir Redefinir iPhone opção.

Toque em Reiniciar e depois toque em Redefinir todas as configurações.

Confirme a reinicialização do dispositivo. Depois que o dispositivo for redefinido, configure-o novamente e também configure o CarPlay.

Verifique se o CarPlay funciona ou não.

Reiniciar o sistema de infoentretenimento do carro

Se você ainda está enfrentando o problema do Apple CarPlay não funcionar no iOS 15, talvez o problema esteja no sistema de infoentretenimento do carro. Você deve tentar redefinir o sistema de infotainment do seu carro e depois atualizá-lo para a versão mais recente.

Depois de terminar, configure o Apple CarPlay novamente, o que deve ser resolvido. Agora você deve ser capaz de usar o Apple CarPlay.

Palavras Finais

Se você está enfrentando problemas com o Apple CarPlay no iOS 16, este artigo o ajudará a resolver o problema que você está enfrentando. Mencionamos algumas etapas de solução de problemas para corrigir problemas com o Apple CarPlay não funcionando no iOS 16.