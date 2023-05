Como corrigir o ARK perdido não disponível na sua região (2023)

Lost ARK é um jogo de ação e combate lançado em 2019. O jogo foi lançado inicialmente para a Coreia do Sul, mas posteriormente foi disponibilizado para a América do Norte, América do Sul e Europa. O jogo é bastante popular na comunidade de jogos e ainda é aguardado pelos jogadores da região onde o jogo ainda não está disponível.

Os jogadores de outras regiões ficam presos com o erro de indisponibilidade da região ao instalar o jogo. Felizmente, existe uma maneira de contornar esse erro e instalar o jogo em outras regiões. Vamos discutir como você pode se livrar do erro Lost ARK não disponível na sua região.

Corrigir ARK perdido não disponível na sua região 2023

Lost ARK está disponível apenas para determinadas regiões, ou seja, América do Sul, América do Norte, América do Sul e Europa. Os jogadores que vivem fora dessas regiões não poderão baixar e jogar este jogo. Para se livrar desse problema, você deve instalar uma VPN, conectar-se a um servidor dos EUA na VPN e criar uma conta Steam para servidores dos EUA. Depois de fazer isso, você pode instalar o jogo no seu PC. O processo passo a passo para isso é discutido abaixo-

Baixe e instale VPN

O primeiro passo é baixar e instalar uma VPN no seu PC. Você pode usar qualquer VPN de sua preferência (paga ou gratuita). Para VPN paga, recomendamos Nord VPN, SurfShark VPN, Express VPN, etc. Você também pode usar uma VPN se já tiver uma VPN instalada em seu PC. Neste guia, usaremos o Turbo VPN, mas você também pode usar outra VPN de sua escolha. Siga os passos abaixo-

Clique aqui link para acessar o site do Turbo VPN.

Agora, clique em Baixar para PC botão aqui.

Depois que a VPN for baixada, abra Explorador de arquivos pressionando Windows + E combinação de teclas e vá para onde o arquivo está salvo.

Clique duas vezes no arquivo baixado para executar a instalação. Siga as instruções na tela para instalar o Turbo VPN no seu PC.

Na barra lateral esquerda, clique no botão Estados Unidos em seguida, no lado direito, clique em Conectar.

Configurar conta Steam dos EUA

Depois de instalar a VPN no seu PC e conectar-se ao servidor dos EUA na VPN, você terá que configurar a conta Steam dos EUA. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla do seu teclado para abrir Menu Iniciar . Aqui digite Vapor e depois pressione Digitar para iniciar o Steam no seu PC.

No Vapor janela, clique em Criar uma nova conta .

Você será solicitado a inserir seu e-mail e país de residência. Colocou o País de Residência para o Estados Unidos .

Verifique o captcha e concorde com os termos e condições.

Clique em Continuar e siga as instruções na tela para criar uma conta Steam baseada nos EUA.

Agora, clique neste link ir para o Loja Steam página.

Aqui procure por Arca Perdida e clique em Jogar um jogo .

Na janela pop-up perguntando se você tem o Steam, clique em Sim, o Steam está instalado . Isso abrirá o Steam no seu PC.

Agora siga as instruções na tela e instale o Lost ARK no seu PC.

Depois que o jogo estiver instalado, você poderá jogá-lo sem problemas.

Conclusão

Existem certas regiões onde Lost ARK não está disponível devido à indisponibilidade de servidores. Se você pertencer a tal região, sempre será promovido com o erro Lost ARK não disponível na sua região sempre que tentar instalar o jogo. Se você estiver enfrentando esse problema, poderá resolvê-lo seguindo as etapas acima neste artigo.

perguntas frequentes

O Lost ARK está disponível em todas as regiões?

Não, Lost ARK não está disponível em todas as regiões. O jogo está disponível apenas na América do Norte, América do Sul, Europa e Coreia do Sul.

Por que o Lost ARK não está disponível na Ásia?

Lost ARK não está disponível na Ásia, e é porque a Amazon não tem nenhum direito de publicar o jogo na Ásia ou em qualquer outra região além da Europa, Coréia do Sul, América do Norte e América do Sul.

Como instalar o Lost ARK na Índia?

Se você mora na Índia ou em qualquer outra região onde o Lost ARK não está disponível, você receberá uma mensagem de erro dizendo ‘Lost ARK não está disponível em sua região’. Se você deseja instalar o Lost ARK na Índia ou em qualquer outra região, deve instalar uma VPN no seu PC, conectar-se ao servidor dos EUA e configurar uma conta Steam para os EUA.

