Como corrigir o erro Starlink “Não foi possível carregar as informações da conta” (2023)

Embora o Starlink seja agora o provedor de Internet mais popular em todo o mundo, isso não significa que seus serviços estejam livres de falhas. Recentemente, um problema surgiu de muitos usuários em todo o mundo que diz Não foi possível carregar as informações da conta. O erro geralmente é mostrado quando o usuário tenta visualizar as informações de sua conta. No entanto, houve casos em que o erro foi exibido ao tentar fazer login no aplicativo Starlink.

Se você está enfrentando o erro de não conseguir carregar as informações da conta no Starlink há algum tempo, você está em busca de alívio. Neste guia, mostraremos como você pode corrigir o estranho problema de informações da conta de não carregar do Starlink e também discutir o que é.

O que é o erro Não é possível carregar as informações da conta no Starlink?

Cortesia do usuário do Reddit u/hiimtl, tomamos conhecimento do erro incapaz de carregar as informações da conta. Voltando, o erro incapaz de carregar as informações da conta é mostrado em seu aplicativo móvel Starlink quando os usuários tentam verificar as informações da conta. A mensagem de erro não interrompe o uso da Internet, mas pode ser bastante frustrante se você estiver tentando pagar sua conta ou fazer uma recarga.

Até o momento, não se sabe se a mensagem de erro causa interrupções na Internet. Isso ocorre porque o erro é mostrado no aplicativo ao verificar as informações da conta. No entanto, dependendo do seu Plano Starlink, se você não pagou a conta e agora precisa recarregar, pode causar problemas ao usar a internet.

O que causa o erro de não conseguir carregar as informações da conta no Starlink?

Como diz o próprio erro na pergunta, ele não consegue carregar as informações da sua conta corretamente. Pode haver dois significados associados a isso. A primeira é que seu aplicativo Starlink não consegue se conectar corretamente com seu hardware Starlink.

Em segundo lugar, também pode significar que há um problema simples com seu aplicativo Starlink. Se o seu aplicativo não conseguir se conectar ao seu hardware corretamente, um simples logout e logon é suficiente para corrigir o problema. Caso contrário, aqui está um guia completo para ajudá-lo a corrigir o problema.

Consertar Starlink não é possível carregar o erro de informações da conta 2023

Se você está cansado de receber o erro incapaz de carregar as informações da conta, é hora de corrigi-lo. No entanto, recomendamos que você faça todas as correções para saber a causa raiz desse problema.

1. Reinicie o aplicativo Starlink e seu telefone

A primeira maneira de corrigir o erro Starlink é incapaz de carregar as informações da conta. Você pode simplesmente forçar o aplicativo ou reiniciá-lo pressionando o botão Voltar do seu dispositivo. De qualquer forma, funcionará para corrigir seu problema.

No entanto, reiniciar o aplicativo não ajuda, você também pode prosseguir e reiniciar o telefone. Todo mundo sabe como reiniciar um telefone, e você também. No entanto, recomendamos que você desligue-o um pouco e depois ligue-o para obter a máxima eficiência nesse processo.

Caso a reinicialização não ajude, passe para a próxima correção.

Se você não atualizou o aplicativo desde que configurou seu Starlink pela primeira vez, seu aplicativo Starlink provavelmente está desatualizado e precisa de uma atualização necessária. Normalmente, o Starlink lança atualizações de aplicativos toda semana, mas você não precisa baixá-las por semana.

No entanto, você deve atualizar o aplicativo pelo menos uma vez por mês. Dependendo do seu dispositivo, você pode usar a PlayStore ou a AppStore para baixar a atualização e instalá-la.

Por outro lado, se você costuma conectar seu dispositivo ao WiFi, é provável que seus aplicativos já estejam atualizados, a menos que você os tenha impedido de fazê-lo.

3. Limpe o cache e os dados do aplicativo

Ao usar o aplicativo Starlink, por uma questão de velocidade de abertura, os aplicativos coletam Cache. No entanto, esse cache às vezes pode ser corrompido e causar problemas como não é possível carregar as informações da conta no Starlink. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para limpar o cache do aplicativo e limpar os dados:

Para Android:

Pressione e segure o aplicativo Starlink e pressione (eu) Informações do aplicativo. Na próxima janela, role um pouco para baixo e toque em Gerenciamento de armazenamento. Clique em Limpar cacheseguido pela Apagar os dados. Abra o aplicativo Starlink e faça login novamente. Se desejar, você também pode reiniciar seu dispositivo.

Para dispositivos iOS:

Abrir Configurações. Vá para Em geral. Depois disso, vá para Armazenamento do iPhone. Procure o aplicativo Starlink e toque nele. Role um pouco para baixo e clique em Offload App. Para maior eficiência, você também pode reiniciar o iPhone.

4. Reinicie o Starlink

Se nenhum dos métodos acima o ajudou, agora é hora de reiniciar seu Starlink. Você pode ir em frente e conferir nosso guia para reiniciar o Starlink.

Se você não tiver tempo para ler esse guia, poderá usar o aplicativo para reiniciar o Starlink. Basta abrir o aplicativo, clicar em Configurações e tocar em Reiniciar Starlink. O processo é o mesmo para dispositivos Android e iOS. Se o aplicativo não estiver funcionando conforme o esperado, você também pode simplesmente retirar o plugue.

Se o problema persistir mesmo depois de fazer tudo mencionado neste guia, agora é hora de entrar em contato com o suporte da Starlink. No entanto, às vezes pode ser difícil fazê-lo.

Como resultado, aqui está nosso guia útil para entrar em contato com o suporte Starlink. Certifique-se de ler o guia completamente e criar rapidamente um tíquete de suporte para você no site deles. A partir de agora, a Starlink leva cerca de 48 horas para responder e atender às suas perguntas.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o erro “Não é possível carregar as informações da conta” no Starlink. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo e nós o ajudaremos. Caso você precise consolar o suporte ao cliente Starlink, informe-nos o que eles disseram.

