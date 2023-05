Como corrigir Volkswagen VW Bluetooth não está funcionando (2023)

A Volkswagen, também conhecida como Marvel da Engenharia Alemã, é propensa a problemas bastante simples, como o sistema de infoentretenimento Bluetooth que não está funcionando. Antigamente, os carros VW costumavam ser barebone. No entanto, depois de receber forte concorrência de fabricantes de automóveis japoneses como Toyota e Subaru, a VW começou a implementar os recursos mais recentes, como Bluetooth, Android Auto e Apple Carplay. No entanto, em todos os gadgets eletrônicos, os problemas devem estar presentes.

Um desses problemas é o problema de não funcionamento do VW Bluetooth. Se você enfrentou recentemente o problema de o Bluetooth não funcionar em seu carro Volkswagen, você está no lugar certo. Neste guia, ajudaremos você a corrigi-lo.

Por que o Volkswagen Bluetooth não está funcionando?

O Bluetooth do seu VW não está funcionando simplesmente porque não está conectado ao seu celular da maneira correta. Além disso, é possível que seu dispositivo já esteja conectado, mas o volume esteja muito baixo e você não consiga ouvir.

Além disso, pode haver um problema com o Android Auto ou o Apple Car Play. Se nada disso estiver causando problemas, o último prego no caixão pode ser um fusível queimado. No entanto, por ser um componente interno, se o seu fusível queimar, todo o VW MIB não ligará e, em vez disso, você terá uma tela preta.

No entanto, seja qual for o motivo, aqui está o nosso guia completo para ajudá-lo a corrigir o problema de não funcionamento do VW Bluetooth.

Como consertar Volkswagen VW Bluetooth não está funcionando

Se o seu VW Bluetooth não estiver funcionando, faça todas essas correções para garantir que você não enfrente o problema novamente. No entanto, antes de começar, certifique-se de aumentar o volume para ter certeza de que consegue ouvir até os sons mais baixos.

1. Reinicie o sistema de infoentretenimento do seu carro

A primeira solução para resolver o problema do seu VW Bluetooth é reiniciar o carro. Se você ainda não ligou a ignição, faça-o agora.

Mantenha-o ligado por um minuto e desligue-o completamente e remova a chave. Se o seu carro vier com um botão Start-Stop, saia do carro, tranque as portas e volte novamente.

Reinicie o carro e verifique se você consegue conectar seu telefone com Bluetooth. Se isso funcionar, ótimo, caso contrário, passe para a próxima correção.

2. Reinicie seu telefone

Se você seguiu a primeira correção e não viu nenhuma melhora, agora é voltar para o seu telefone. Desligue o telefone e aguarde um ou dois minutos antes de iniciá-lo novamente.

Depois que o telefone for reiniciado, abra as configurações do Bluetooth e ligue-o. Tente conectá-lo ao seu carro. Se estiver conectado, use os botões de volume do telefone para aumentar o volume e verifique se você consegue ouvir alguma coisa ou não.

3. Verifique a causa do seu problema

A partir de agora, vimos usuários enfrentando o problema de não funcionamento do VW Bluetooth em dois lugares. Primeiro, o problema ocorre durante a reprodução de áudio. Em segundo lugar, o problema ocorre ao tentar falar em uma chamada usando o microfone do seu carro.

De qualquer forma, esses problemas podem ser resolvidos reiniciando o áudio do carro simplesmente reiniciando o carro ou o telefone. No entanto, se não for corrigido dessa maneira, redefinir as configurações de rede do telefone é a outra maneira de fazer isso.

Se você estiver tendo problemas com o Android Auto ou o Apple CarPlay, verifique qual método está usando. É possível que seu carro não seja compatível com Android Auto ou Car Play sem fio. Naquela época, seria sensato mudar para a opção com fio.

4. Redefinir configurações de rede

Se você está cansado de ver que seu carro VW não está se conectando ao Bluetooth do seu telefone, mesmo depois de seguir as correções acima, agora é hora de redefinir as configurações de rede. Siga estas etapas para redefinir as configurações de rede em seu telefone, dependendo do sistema operacional:

Para Android:

Abrir Configurações. Usando a barra de pesquisa, procure por Redefinir rede e clique na primeira opção que aparecer. Clique em Redefinir Ajustes de Rede. Digite sua senha ou desenhe seu padrão e prossiga com a redefinição.

Para iOS

Abrir Configurações. Toque em Em geral. Role para baixo e toque em Transferir ou redefinir o iPhone. Abaixo, toque em Reiniciar. Agora, toque em Redefinir Ajustes de Rede. Insira o seu Senha ou Face ID para confirmar a seleção.

Depois que sua rede for redefinida, seu telefone deverá reiniciar por conta própria. Uma vez reiniciado, seu telefone agora deve se conectar ao seu VW Bluetooth. No entanto, se ainda não estiver funcionando, prossiga com a próxima correção.

5. Redefinir Volkswagen MIB

O Volkswagen MIB é um componente projetado pela americana VW. Além disso, MIB significa Modularer Infotainment Baukasten ou Modular Infotainment System.

Embora este sistema tenha sido desenvolvido pela VW americana, o recurso e o sistema de infoentretenimento estão disponíveis em todos os veículos da frota da VW. Como resultado, pode haver um problema com isso. Redefinir o Volkswagen MIB é a resposta para o VW Bluetooth não funcionar. Siga estas etapas para redefini-lo:

Ligue a ignição, mas certifique-se de não ligar o veículo. Agora, pressione e segure o botão liga/desliga do sistema de infoentretenimento por 10 segundos. Assim que os 10 segundos terminarem, seu sistema de infoentretenimento emitirá um sinal sonoro. Agora você verá uma opção para Master Reset do sistema. Prossiga com o processo seguindo as instruções na tela.

Depois de concluído, reinicie o carro e tente emparelhá-lo com o telefone. Deve funcionar desta vez. Se não, prossiga com a próxima correção.

6. Problemas com Android Auto ou Apple Car Play

Às vezes, é o seu Android Auto ou Apple Car Play que está causando toda a confusão. Se você estiver usando um telefone Android, recomendamos verificar nosso guia sobre como corrigir o Android Auto. Isso garantirá que o problema de não funcionamento do VW Bluetooth seja corrigido.

Se o seu Apple Car Play estiver causando problemas, você pode usar estas etapas para esquecer o carro e emparelhá-lo novamente:

Abrir Configurações. Vá para Em geral. Agora toque em Apple Car Play. Selecione o nome do seu carro e clique em Esqueça o carro. Agora entre no carro e continue com a configuração novamente.

Restaurar o Apple Car Play garantirá que seu Volkswagen não sofra novamente com problemas de Bluetooth.

Considerando que você aplicou todas as correções em nosso guia para corrigir o problema do VW Bluetooth e seu problema ainda não foi resolvido, seria do seu interesse ligar para o centro de serviço da Volkswagen.

O centro de serviços da VW inspecionará seu carro e garantirá que você não enfrente tais problemas no futuro. Se o seu carro estiver na garantia, você não precisará gastar um centavo. No entanto, se não for, dependendo da falha, as taxas serão calculadas.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar se o VW Bluetooth não estiver funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo e teremos o maior prazer em ajudá-lo.

