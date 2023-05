Little Alchemy 2 é a segunda parcela da Relock depois que a anterior foi avaliada por usuários em todo o mundo. Este jogo preocupado com a educação de fato tem conceitos emergentes que mantêm os usuários viciados, resultando em imensa popularidade.

Possui mais de 720 elementos; você pode fazer outros combinando um com o outro. Um deles é o Atmosphere, um elemento fácil de produzir e que envolve algumas etapas. Mas, pode incomodá-lo se você não souber o procedimento exato. Então, leia este artigo que vou te ensinar como fazer Atmosfera no Little Alchemy 2 rapidamente.

Como Criar Atmosfera no Little Alchemy 2

A atmosfera é um desses elementos que os usuários tentam criar ao jogá-lo. Mas você não será capaz de fazer isso se não souber o que combinar com o quê. É por isso que compartilhei as etapas abaixo que você precisa seguir e poderá criar o Atmosphere com sucesso no jogo.

Requisitos para Criar Ambiente no Little Alchemy 2

Você precisa ter algumas coisas prontas antes de criar o Atmosphere. Alguns deles já estão disponíveis no jogo e você precisa criar alguns. Essas coisas são as seguintes:

Processo rápido para criar atmosfera

Antes de passar para o método detalhado de criação do Atmosphere no jogo, será uma boa ideia obter informações rápidas sobre todo o processo.

Terra + Terra = Terra

Terra + Terra = Continente

Continente + Continente = Planeta

Ar + Planeta = Atmosfera

Método detalhado para fazer a atmosfera

Embora o método acima seja o mais fácil de criar o Atmosphere no jogo, você pode ficar confuso. Então, para te ajudar com isso, compartilhei abaixo um guia passo a passo que você precisa seguir para obter o elemento rapidamente em sua conta.

Passo 1: Combine Ar e Planeta

O primeiro passo para criar Atmosfera no Little Alchemy 2 é criar Pressão, o que pode ser feito infundindo Ar e Planeta juntos. Então, você só precisa adicionar um Ar e soltar um planeta para obter Pressão como resultado.

Passo 2: Pressão de infusão e outro ar

Agora, você tem pressão, mas deve ter pressão de ar para a etapa final. Você precisa combinar a pressão com outro ar, que produz a pressão do ar.

Pressão + Ar = Pressão do Ar

Etapa 3: misture a pressão do ar e o céu

Agora, você precisa infundir a pressão do ar recebida na etapa anterior com o elemento Sky no jogo. Esta é a etapa final para criar Atmosfera no Little Alchemy 2.

Pressão do Ar + Céu = Atmosfera

O que pode ser feito usando Atmosfera no Little Alchemy 2?

Se você é bastante curioso e adora explorar novos elementos no jogo, também vai querer saber quais outros elementos você pode produzir usando a Atmosfera no Little Alchemy 2. Então, aqui estão alguns exemplos:

Receita produtos Atmosfera + Ar Pressão Atmosfera + Avião Foguete Ambiente + Barco Foguete Atmosfera + Nuvem Céu Ambiente + Carro Foguete Atmosfera + Máquina Foguete Atmosfera + Metal Foguete Atmosfera + Navio Pirata Foguete Ambiente + Barco a Vapor Foguete Atmosfera + Aço Foguete Atmosfera + Trem Foguete Atmosfera + Atmosfera Pressão Atmosfera + Cidade poluição Atmosfera + Fogo Energia Atmosfera + Água Nuvem Atmosfera + Céu Nuvem Atmosfera + Névoa Nuvem Atmosfera + Eletricidade Aurora + Ozônio + Tempestade Atmosfera + Explosão Fogos de artifício Atmosfera + Contêiner Tanque de mergulho Atmosfera + Fogo Energia Ambiente + Casa Estação Espacial Atmosfera + Parede Estação Espacial Atmosfera + Aldeia Estação Espacial Atmosfera + Meteoroide Meteoro Atmosfera + Movimento Vento Atmosfera + Rato Bastão Atmosfera + Sol Aurora + Céu Atmosfera + Guarda-chuva pára-quedas

Perguntas frequentes

Como fazer um céu lunar no Little Alchemy 2?

Você pode combinar Céu e Queijo para fazer um céu lunar no jogo. Você também pode infundir Céu e Planeta, Céu e Pedra e Planeta e Pedra para obter isso facilmente.

Como faço para escurecer no Little Alchemy 2?

O método mais fácil de criar escuridão em Little Alchemy 2 é combinando Céu e Noite ou Céu e Crepúsculo.

Como você cria matéria em Little Alchemy 2?

Você pode misturar Vida e Morte para criar matéria em Little Alchemy 2. Além disso, você pode combinar Vida e Ciência, Bactéria e Morte e Cadáver e Ciência para obter o mesmo resultado.

Conclusão

Então, esse foi todo o método para criar Atmosfera no Little Alchemy 2. Esperançosamente, você entendeu as etapas rapidamente e produziu o elemento com sucesso. Se você ainda tem algo a saber, pode me perguntar nos comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: