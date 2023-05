Como Criar Céu no Little Alchemy 2: Dicas Instantâneas

A Relock lançou Little Alchemy 2 em 2017, um jogo de artesanato online que deixa os usuários curiosos sobre como combinar diferentes receitas. Tornou-se popular em todo o mundo ao longo dos anos por seu conceito único e intrigante.

Possui 720 elementos com os quais você pode brincar, e o Sky está entre eles. Muitos usuários tentam fazer isso, mas não sabem o procedimento exato, e acho que você também está se perguntando o mesmo. Então, leia este artigo até o final para aprender como fazer Céu no Little Alchemy 2 rapidamente.

Como Criar Céu no Little Alchemy 2?

O céu, obtido pela combinação de diferentes elementos, é essencial em Little Alchemy 2. Você também pode criar outros elementos usando o Céu.

Quatro métodos fáceis estão disponíveis para criar Sky no jogo, e você pode optar por qualquer um. Compartilhei todas as etapas e, se você adora descobrir novos elementos, com certeza vai gostar de todos os métodos.

1. Usando ar e nuvem

O primeiro e mais fácil método de criar Céu no Little Alchemy 2 é usando Ar e Nuvem. Para isso, você precisa usar as seguintes combinações:

Terra + Terra = Terra

Terra + Terra = Continente

Continente + Continente = Planeta

Ar + Planeta = Atmosfera

Atmosfera + Água = Nuvem

Ar + Nuvem = Céu

2. Usando Sol e Lua

O Sol e a Lua ficam no Céu, então você pode combiná-los para fazer o Céu no Little Alchemy 2. Você deve primeiro encontrar o Sol e a Lua e combiná-los para obter o Céu. Aqui estão as etapas para todo o procedimento:

Terra + Terra = Terra

Terra + Terra = Continente

Continente + Continente = Planeta

Planeta + Fogo = Sol

Planeta + Pedra = Lua

Sol + Lua = Céu

3. Usando Atmosfera e Nuvem

Outra forma de obter o Céu no jogo é combinando Atmosfera e Nuvens como elementos que você encontrará no Céu. Então, primeiro, você precisa fazer o Atmosphere misturando alguns elementos, e usando isso, você precisa fazer o Cloud. Por fim, combine os dois para criar o Sky no jogo.

Estes são o guia passo a passo:

Terra + Terra = Terra

Terra + Terra = Continente

Continente + Continente = Planeta

Ar + Planeta = Atmosfera

Atmosfera + Água = Nuvem

Atmosfera + Nuvem = Céu

4. Usando Atmosfera e Sol

Além de misturar Atmosfera e Nuvem, você também pode produzir o mesmo resultado combinando Atmosfera e Sol.

Terra + Terra = Terra

Terra + Terra = Continente

Continente + Continente = Planeta

Ar + Planeta = Atmosfera

Planeta + Fogo = Sol

Sol + Atmosfera = Céu.

O que pode ser feito usando Céu no Little Alchemy 2?

Você também pode usar o Céu para fazer muitos outros elementos no Little Alchemy 2. Aqui estão alguns exemplos disso:

Céu + Antártica = Aurora

Céu + Explosão = Fogos de Artifício

Céu + Rato = Morcego

Céu + Ovo = Pássaro

Céu + Peixe = Peixe voador

Céu + Terra = Horizonte

Céu + Oceano = Horizonte

Céu + Vida = Pássaro

Céu + Papel = Pipa

Céu + Pedra = Lua

Céu + Lua + Noite

Céu + Estrela = Espaço

Céu + Fogo = Sol

Céu + Vidro = Telescópio

Céu + Névoa = Nuvem

Céu + Lagarto = Dragão

Céu + Guarda-chuva = Pára-quedas

Céu + Água = Nuvem

Céu + Planeta = Lua

Céu + Sol = Dia

Céu + Mar = Horizonte

Céu + Casa = Sky Scrapper

Céu + Meteoroide = Meteoro

Céu + Cavalo = Pégaso

perguntas frequentes

O que você pode fazer com Animal no Little Alchemy 2?

Você pode tentar as seguintes combinações com Animais para fazer coisas diferentes:

Armadura + Animal = Tatu

Barragem + Animal = Castor

Grama + Animal = Formiga

Leite + Animal = Gato

Oxigênio + Animal = Dióxido de Carbono

Árvore + Animal = Macaco

Espada + Animal = Carne

Lagoa + Animal = Sapo

O que você pode misturar com um dinossauro em Little Alchemy 2?

Você pode misturar pequeno com dinossauro para fazer lagarto em Little Alchemy 2. Além disso, existem outras receitas como dinossauro + lenda dinossauro + história para fazer Nessie que você pode experimentar no jogo.

Como Criar Godzilla no Little Alchemy 2?

Você deve combinar Dinossauro e Cidade para fazer Godzilla em Little Alchemy 2.

Como faço para Doge no Little Alchemy 2?

Você pode combinar Cachorro e Internet ou Cachorro e Computador para criar um Doge no Little Alchemy 2.

Como Criar Fazendeiro no Little Alchemy 2?

Você deve combinar Humano e Arado para criar um fazendeiro em Little Alchemy 2.

Conclusão

Então, esses foram os métodos para fazer o Céu no Little Alchemy 2. Espero que você tenha entendido as combinações facilmente e as aplicado para fazer o elemento. Se você ainda tiver mais alguma coisa a saber, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários abaixo.

