Como criar e salvar figurinhas no Snapchat

O Snapchat é um aplicativo de mídia social popular entre Genz. O aplicativo permite que você compartilhe fotos e vídeos com seus amigos e converse com eles. Você pode enviar snaps para seus amigos e criar uma sequência de snaps com eles.

O Snapchat faz mais do que apenas compartilhar fotos e vídeos. Possui uma biblioteca de figurinhas que você pode enviar no chat e adicionar às suas fotos. Se você sentir falta de adesivos na biblioteca do Snapchat, também poderá criar seus próprios adesivos personalizados.

Você ouviu direito; você pode criar adesivos personalizados a partir do snap em que clicou no Snapchat. Se você está procurando um guia para ajudá-lo, siga as etapas deste artigo.

Sobre os adesivos do Snapchat

Se você já usa o Snapchat há algum tempo, talvez saiba do que se trata o aplicativo. Ao enviar snaps no Snapchat, você obtém várias opções para personalizar os snaps em que clicou. Uma dessas opções de personalização para os snaps em que você clica são os adesivos. Você pode adicionar adesivos da biblioteca de adesivos do Snapchat.

Para tornar as coisas mais interessantes, o Snapchat permite que você crie seus adesivos. Se você não consegue encontrar os adesivos que está procurando ou deseja salvar uma parte do seu snap como adesivos, pode fazer isso no Snapchat.

Como criar adesivos no Snapchat?

Você pode criar adesivos a partir do momento em que clica no Snapchat. As etapas para fazer isso são as seguintes-

Abra o Snapchat app e clique em um piscar de olhos na tela da câmera.

Agora toque no Tesoura ícone no painel direito.

Agora desenhe ao redor da área que deseja salvar como adesivo. Você pode selecionar Retângulo ou Elipse na parte inferior para selecionar a área nessa forma específica.

Levante o dedo quando terminar.

Toque no Feito opção no canto superior direito.

O adesivo que você criou será salvo na gaveta.

Como salvar adesivos no Snapchat?

Se seu amigo lhe enviou um adesivo que você gostou, você pode salvá-lo no chat. Você não tem a opção de salvar figurinhas na biblioteca, mas pode fazê-lo no chat. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Toque no adesivo no chat e ele será salvo no chat.

Você pode tocar e segurar o adesivo e depois tocar em Salvar no chat para salvar a figurinha enviada pelo seu amigo no seu chat.

Como usar adesivos personalizados no Snapchat?

Se você criou adesivos personalizados no Snapchat, pode usá-los em seus snaps seguindo as etapas abaixo:

Toque no Snapchat ícone do aplicativo para abri-lo.

No grito instantâneo, clique em um estalo.

Agora, toque no adesivo ícone no painel direito.

Toque no Recente ícone para ver os adesivos recentes e você verá o adesivo que criou.

Toque no adesivo que você criou para adicioná-lo ao seu snap.

Palavras Finais

Snapchat é o aplicativo de mídia social do mundo moderno onde você pode enviar snaps com seus amigos e conversar com eles. O Snapchat fornece uma grande biblioteca de adesivos, mas você também pode criar seus adesivos e usá-los. Se você quiser saber como criar e salvar figurinhas no Snapchat, este guia irá ajudá-lo. Você pode seguir as etapas acima para criar seus adesivos e salvá-los no Snapchat.

perguntas frequentes

Posso salvar Snap Stickers?

Sim, você pode salvar os adesivos do Snap dentro do chat. Toque no adesivo que deseja salvar e o adesivo será salvo no chat.

Como fazer seus próprios adesivos no Snapchat?

Para fazer seus próprios adesivos, siga estas etapas:

Clique em um Snap no Snapchat.

Toque em Tesoura ícone e selecione a área que deseja salvar como adesivos.

Toque em Feito para salvar o adesivo.

Discutimos as etapas completas em detalhes no artigo acima, para que você possa seguir as etapas fornecidas acima.

