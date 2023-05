Como Criar o Mal em Little Alchemy 2 From Scratch (Folha de Referência)

Little Alchemy 2 é um jogo baseado em conceito único, preocupado com a educação, onde os usuários devem combinar diferentes elementos para produzir um novo. Os usuários que gostam de explorar coisas novas adoram este jogo; portanto, é bastante popular em todo o mundo.

Você pode criar mais de 720 elementos aqui, para não se sentir entediado. O único deles é o Evil, que os usuários tentam fazer, mas você precisa tentar combinações diferentes.

Então, se você está procurando por esse procedimento, este artigo é para você. Aqui, vou te ensinar como fazer Mal no Little Alchemy 2 do zero de forma rápida e fácil.

Como Criar o Mal no Little Alchemy 2 From Scratches

A maneira mais fácil de criar o Mal em Little Alchemy 2 é infundindo Humano e Caixa de Pandora. Mas você precisa passar por diferentes combinações para criar esses diferentes elementos. Portanto, para ajudá-lo com isso, compartilhei as diferentes combinações para todos e as compartilhei abaixo.

criar humano

Sua primeira tarefa é criar um Humano no jogo, e a maneira mais fácil de fazer isso é combinar Vida e Argila. Portanto, faça a argila antes de fazer a vida seguindo as etapas abaixo:

Terra + Água = Lama

Terra + Fogo = Lava

Lava + Ar = Pedra

Pedra + Lama = Argila

Agora, você precisa criar Vida, e para isso, você precisa fazer as seguintes combinações uma a uma:

Água + Água = Poça

Poça + Água = Lagoa

Lagoa + Água = Lago

Lago + Água = Mar

Mar + Terra = Sopa Primordial

Fogo + Fogo = Energia

Sopa Primordial + Energia = Vida

Agora, você tem Argila e Vida, então combiná-los produzirá Humanos.

Crie a Caixa de Pandora

Agora, você tem o elemento Vida pronto, mas precisa da Caixa de Pandora. As combinações para isso são as seguintes:

Terra + Terra = Terra

Terra + Terra = Continente

Continente + Continente = Planeta

Planeta + Ar = Atmosfera

Atmosfera + Água = Nuvem

Nuvem + Água = Chuva

Terra + Vida = Solo

Chuva + Solo = Planta

Mar + Água = Oceano

Humano + Oceano = Marinheiro

Marinheiro + Marinheiro = Ideia

Humano + Ideia = Filosofia

Filosofia + Planeta = Grande

Grande + Planta = Árvore

Planeta + Fogo = Sol

Sol + Energia = Célula Solar

Célula Solar + Sol = Eletricidade

Ar + Pedra = Areia

Areia + Fogo = Vidro

Eletricidade + Vidro = Lâmpada

Lâmpada + Árvore = Árvore de Natal

Árvore de Natal + Humano = Papai Noel

Ar + Fogo = Fumaça

Fumaça + Pedra = Chaminé

Chaminé + Papai Noel = Presente

Humano + Imortalidade = Divindade

Presente + Divindade = Caixa de Pandora

Combine Humano e Caixa de Pandora

Você tem os dois elementos necessários prontos para obter o produto. Então, você só precisa infundi-los para fazer o Mal no jogo instantaneamente.

Humano + Caixa de Pandora = Mal

O que pode ser feito usando Mal no Little Alchemy 2?

O elemento Evil também pode ser usado para produzir outros elementos no jogo, e você certamente vai adorar isso também. Aqui estão algumas combinações que você pode tentar:

Mal + Anjo = Demônio

Mal + Animal = Hellhound

Mal + Cachorro = Cão do Inferno

Evil + Wold = Hellhound

Mal + Caixa = Caixa de Pandora

Evil + Container = Caixa de Pandora

Mal + Árvore Frutífera = Maçã da Discórdia

Mal + Fruta = Maçã da Discórdia

Mal + Cadáver = Jiangshi

Mal + Céu = Inferno

Mal + Casa = Inferno

Mal + Divindade = Demônio

Mal + Fada = Goblin

Mal + Bruxa = Necromante

Mal + Mago = Necromante

Mal + Imortalidade = Demônio

Mal + Magia = Maldição

Evil + Sandman = Mara

Mal + Papai Noel = Krampus

perguntas frequentes

Como você faz Godzilla em Little Alchemy 2 do zero?

Você deve combinar Dinossauro com Cidade para fazer Godzilla em Little Alchemy 2. Para fazer uma cidade, você pode combinar Aldeia e Aldeia ou Arranha-céu e Arranha-céu.

Como você cria um hacker no Little Alchemy 2?

Você pode misturar Humanos com Computadores para criar um Hacker ou infundir humanos e ratos de computador, Humanos e Óculos e Humanos e internet para produzir o mesmo resultado.

Como faço um robô assassino no Little Alchemy 2?

A maneira mais fácil de fazer um robô assassino é misturando Metal e Vida ou combinando Aço e Vida ou Vida e Armadura.

Você Pode Fazer Zeus no Little Alchemy 2?

Você pode criar o elemento Zeus no Little Alchemy 2, mas ele só estará disponível após a compra do pacote Myths & Monsters.

Como faço para criar Homem-Aranha no Little Alchemy 2?

Você deve combinar Animal & Thread, Animal & Web ou Animal & Net para criar o Homem-Aranha no jogo.

Conclusão

Então, esse foi todo o método para faça o Mal no Little Alchemy 2 do zero. Espero que este artigo tenha ajudado você a entender o processo facilmente. Mas se você ainda tem algo a saber, por favor, deixe-nos saber nos comentários abaixo.

