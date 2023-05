Como criar um álbum compartilhado e compartilhar álbuns colaborativos no Google Fotos

O Google Fotos faz parte dos serviços do Google onde você pode armazenar fotos e vídeos. Isso compartilha o armazenamento com o Google Drive, para que suas fotos e vídeos sejam sincronizados com sua conta do Google e você possa acessá-los em qualquer lugar.

O Google Fotos faz mais do que apenas armazenar e organizar suas fotos e vídeos. Ele pode ser usado para compartilhar fotos e vídeos com amigos e familiares. Isso é útil ao compartilhar uma foto ou um álbum completo com várias fotos.

Você pode criar e compartilhar álbuns colaborativos no Google Fotos. Se você não sabe como trabalhar com álbuns colaborativos no Google Fotos, este artigo vai te ajudar. Vamos discutir como criar um álbum compartilhado no Google Fotos e compartilhá-lo com quem você quiser.

O que são álbuns colaborativos?

O álbum colaborativo é um recurso especial do Google Fotos que permite compartilhar um álbum completo de fotos com amigos e familiares. Você pode criar álbuns colaborativos com fotos e vídeos de vários eventos.

Este álbum pode ser compartilhado com qualquer pessoa, e as pessoas que o ingressam podem contribuir com ele, ou seja, adicionar fotos, comentar fotos e remover fotos. Você também pode pesquisar uma foto específica de um evento específico facilmente no álbum Colaborativo.

Como fazer um álbum compartilhado no Google Fotos?

Se você deseja criar um álbum compartilhado no Google Fotos, siga as etapas mencionadas abaixo-

Abra o aplicativo Google Fotos no seu telefone.

Aqui, toque na guia Compartilhamento na parte inferior do aplicativo.

Agora, toque na opção Criar álbum compartilhado.

Agora você terá que digitar o título do álbum.

Para selecionar as fotos manualmente, toque em Selecionar fotos.

Selecione todas as fotos e toque em Adicionar para adicioná-las ao álbum. Isso criará um álbum colaborativo no Google Fotos.

Como compartilhar um álbum colaborativo no Google Fotos?

Agora que você criou um álbum colaborativo, pode compartilhá-lo com qualquer pessoa. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

No aplicativo Google Fotos, abra o álbum que deseja compartilhar.

Toque nas três reticências no canto superior direito e toque na opção Compartilhar.

Agora você terá a opção de copiar e compartilhar o link ou convidar outras pessoas para o álbum por e-mail.

Conclusão

É assim que você pode criar e compartilhar álbuns colaborativos no Google Fotos. Os álbuns compartilhados são uma ótima maneira de compartilhar várias fotos e vídeos com quem você quiser. Isso evita o incômodo de enviar as fotos individualmente para todos. Se você deseja criar um álbum colaborativo ou compartilhado no Google Fotos e compartilhá-lo com seus amigos, siga as etapas acima neste artigo.

perguntas frequentes

Posso compartilhar álbum no Google Fotos?

Sim, você pode compartilhar álbuns no Google Fotos. Você pode compartilhar diretamente o link do álbum com seus amigos e, se tiver o e-mail deles, pode convidá-los para participar do álbum.

Várias pessoas podem adicionar fotos a um álbum compartilhado?

Se você compartilhou um álbum com alguém, essa pessoa pode adicionar fotos e vídeos a ele.

