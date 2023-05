Como Criar um Currículo de Sucesso: Dicas e Truques para Se Destacar

O currículo é uma das ferramentas mais importantes para quem está em busca de um emprego. É através dele que o recrutador terá o primeiro contato com o candidato e poderá avaliar se ele possui as habilidades e qualificações necessárias para a vaga em questão.

Por isso, produzir um bom currículo é essencial para se destacar em meio à concorrência. Além disso, é necessário ter atrativos para tornar o currículo mais interessante para a vaga pretendida. Pensando nisso, apresentamos abaixo algumas dicas para produzir um currículo eficiente.

Defina seu objetivo

Em primeiro lugar, antes de começar a escrever o currículo, é importante definir qual o objetivo da sua candidatura. Isso ajudará a direcionar o foco do currículo e a torná-lo mais eficiente. Se você estiver se candidatando para diferentes vagas, é recomendável ter um currículo específico para cada uma delas.

Nesse processo, avalie o que a empresa busca e tente adequar o seu currículo a essas demandas, ou seja, coloque em destaque as experiências e formações mais relevantes para a vaga em questão.

Escolha um modelo adequado

Há diversos modelos de currículo disponíveis na internet, escolha um que seja adequado para a vaga que está buscando. O modelo deve ser claro e objetivo, de forma que o recrutador possa entender rapidamente as suas qualificações e experiências.

Evite currículos coloridos e fontes que transmitem maior descontração. O currículo é um documento e deve ter uma estética leve.

Destaque suas qualificações

No início do currículo, é importante destacar suas qualificações e habilidades. Isso ajudará a chamar a atenção do recrutador e destacar suas melhores qualidades. No entanto, é preciso ter cuidado para não exagerar ou escrever características pessoais que não têm relação com a vaga de emprego ofertada.

Descreva suas experiências profissionais

No campo das experiências profissionais, é importante descrever suas atividades de forma clara e objetiva, destacando suas principais realizações e responsabilidades. É recomendável listar as experiências mais recentes primeiro.

Caso você tenha experiências que julgue não serem relevantes para a vaga pretendida, deixe-as de fora para dar espaço às experiências mais importantes. Lembre-se que atividades não remuneradas também podem incrementar seu currículo.

Não deixe de lado sua formação acadêmica



Caso possua uma formação acadêmica, descreva-a de forma clara e objetiva. Destaque as habilidades adquiridas durante o curso e o tema da sua monografia, se houver.

Outros cursos que não sejam de graduação também são relevantes. Então, caso tenha feito cursos de curta duração na área insira em seu currículo. Caso não tenha nenhum tipo de formação, vale a pena tentar fazer cursos on-line gratuitos. Diversas universidades e institutos federais ofertam cursos de curta duração no formato EAD, assim como o próprio Ministério da Educação, através da plataforma AVAMEC.

Capriche na apresentação

Um currículo bem apresentado, com uma diagramação limpa e organizada, pode chamar a atenção do recrutador e passar uma imagem mais profissional. É importante caprichar na apresentação e revisar o currículo com cuidado antes de enviar.

A correção gramatical é um dos aspectos de uma boa apresentação. Então, evite erros de digitação ou de português e evite termos da linguagem informal.

Seja honesto

É muito importante ser honesto na elaboração do currículo. Não exagere suas habilidades e experiências, pois isso pode prejudicar sua imagem e gerar problemas futuros. Além disso, em caso de contratação, a empresa pode requisitar documentos que comprovem as informações dadas no currículo. Caso você não tenha como comprovar poderá perder a sua chance.

Por fim, é importante lembrar que cada empresa tem suas próprias preferências e exigências na hora de avaliar um currículo. Portanto, é fundamental adequar o currículo às necessidades da empresa em questão, ressaltando as habilidades e experiências que mais se enquadram na vaga em aberto.

