Muitos eletrodomésticos são bastante úteis para melhorar a qualidade dos alimentos na hora do seu preparo. Por isso, você precisa conhecer como deixar a carne mais suculenta na airfryer e se surpreender com um novo sabor delicioso no seu prato.

Aqui, o melhor é que essa dica vale para os diferentes tipos de cortes, das mais diversas peças. Isto é, sejam elas de boi, de frango ou de qualquer outro animal comum na nossa alimentação, como, por exemplo, o porco.

Confira como fazer uma carne mais suculenta na airfryer

Primeiramente, você deverá decidir se vai utilizar ou não o azeite, pois este é um ingrediente que pode fazer um papel de amaciante. Mas que também contém gorduras, além de não ser propriamente necessário para a fritura.

Depois, se preferir, decida previamente a espessura da peça, pois, cortes muito grossos podem acabar ficando um pouco mais malpassados. Porém, independentemente, a dica será útil e vai tornar a sua carne mais suculenta na airfryer.

Técnica de preparo para fazer a carne mais suculenta

Inicialmente, pré-aqueça a Airfryer em um tempo médio de 10 minutos. Assim, você poderá usar esse período para temperar a carne e deixá-la de prontidão para ser frita no eletrodoméstico. Nesse momento, você pode usar os condimentos de sua preferência.

Na nossa recomendação, fica saboroso utilizar o sal, a pimenta do reino, a páprica e o alho desidratado. Em seguida, corte um limão ao meio e use as bandas para espremer e esfregar o suco em toda a peça, de fora a fora. Ao finalizar, se for o caso, espalhe um pouco do azeite.

Depois, coloque tudo na cesta da Airfryer e deixe fritar por aproximadamente 15 minutos. Se a sua receita for um bife, é preferível virar o corte na metade do tempo. Porém, se forem em pedaços, você apenas pode agitar a cesta para que os mesmos mudem de posição.

Ação do Limão

Depois de conhecer esta maneira de deixar a carne mais suculenta na airfryer, você precisa entender o porquê dessa técnica funcionar e qual é o papel do limão nesse processo e no seu resultado.

Sabe-se, então, que substâncias ácidas são essenciais para levar maciez para qualquer proteína. Isso porque a sua composição contém enzimas que deixam as ligações químicas mais fracas, melhorando a textura e a qualidade do alimento.

Com isso, as fibras musculares da carne são abertas e o contato das moléculas de miosina, que é o principal elemento presente nos cortes, é rompido. Dessa forma, o músculo fica mais relaxado, proporcionando mais suculência no momento da fritura.

Inclusive, o azeite pode ser um importante agente para equilibrar o excesso de ácido no final desse processo.

Observações adicionais para deixar a carne mais suculenta

Agora, é importante se atentar a algumas dicas extras para que não surja nenhum problema futuro. Em primeiro lugar, com relação às carnes de aves, o tempo de cozimento deve ser um pouco maior, de 20 a 25 minutos.

Além do mais, se a receita for de carne suína, você deverá remover todo o excesso de líquido do suco de limão antes de inserir a proteína na cesta. Isso porque a peça do porco já libera algumas substâncias durante o seu aquecimento, deixando-a com um aspecto mais molhado.

Por último, em casos de peixes e frutos do mar, o tempo médio acaba por ser um pouco menor, em torno de 8 a 10 minutos. Se optar por empanados, a principal dica para tornar a carne mais suculenta na airfryer é deixar marinando por alguns minutos e, mais uma vez, escorrer todo o excesso de líquido.

Vantagens da airfryer

Em algum momento, esse eletrodoméstico se tornou o sonho de consumo de todo brasileiro e até hoje é um produto com grandes vendas por conta da sua atração ao público em geral. E de fato, existem muitas vantagens que podem proporcionar mais facilidade no dia a dia da cozinha.

Sendo assim, o seu principal benefício é permitir a fritura de alimentos de uma maneira mais saudável. Pois, ele não necessita de óleo e de nenhum outro ingrediente a base de gordura. Assim, diminuindo significativamente o risco de obesidade e de doenças cardiovasculares.

Nesse sentido, além da carne mais suculenta na AirFryer, esse recurso pode economizar gás e energia, gerando uma redução monetária significativa para o seu bolso.

Ainda, outro ponto positivo é a sua contribuição para a preservação do meio ambiente, já que a quantidade de óleos descartados se torna mínima.

Por fim, a sua rapidez e a sua baixa tendência a sujeira também se mostram como vantagens que atraem grande parte das pessoas.