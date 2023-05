Como desfocar uma parte na imagem no Android (2023)

Todos nós adoramos clicar em fotos em diferentes ocasiões. Quer estejamos viajando ou participando de um evento, clicar nas fotos é algo essencial. Milhares de pessoas postam diferentes tipos de fotos nas plataformas de mídia social. Não é nada, mas eles só querem compartilhar o que estão fazendo e fizeram em um determinado dia.

Às vezes, vemos partes que não queremos mostrar aos usuários ao clicar nas fotos. Pode ser photobombing, qualquer outro objeto interferindo em sua foto ou mais. No entanto, quando clicamos na foto, a parte restante é boa para postar, mas a maioria dos usuários exclui a foto e começa a capturar novamente. Mas, por várias razões, não podemos obter o mesmo resultado com ela.

Muitos usuários enfrentaram o problema, mas não será o mesmo depois de ler este artigo. Estamos aqui com o guia onde contaremos “como desfocar uma parte da foto no android” sem complicações. Isso será útil para quem vive clicando em muitas fotos para compartilhar nas redes sociais, pessoalmente, etc. Então, leia este guia até o final para aprender como desfocar facilmente uma parte de uma foto no Android.

Como desfocar uma parte na imagem no Android | Melhor aplicativo de desfoque

Sabemos que muitos de vocês estão ansiosos para saber como desfocar uma parte no Picture no Android. Existem muitos aplicativos que oferecem recursos através dos quais você poderá desfocar uma parte em uma imagem no Android. Vamos listar o procedimento abaixo para o aplicativo, verifique-os abaixo.

Google Fotos

O Google Fotos é um dos melhores aplicativos que você pode usar para desfocar uma parte da Imagem no Android. O Google Fotos está disponível principalmente em todos os telefones Android, portanto, não é um problema para os usuários fazer o download. O Google Fotos nos dá a capacidade de desfocar algumas partes da imagem. Todos nós sabemos que algumas partes das fotos podem não ser adequadas por vários motivos, como photobombing, desfoque, outra pessoa na foto e muito mais. Você pode experimentar o recurso Desfoque no Google Fotos para desfocar parte de uma imagem no Android. Para desfocar uma parte na Imagem no Android, siga as etapas abaixo.

Em primeiro lugar, abra Google Fotos .

. Agora, abra o foto que você deseja desfocar.

que você deseja desfocar. Selecione os opção de edição .

. Vá para Opção de ferramentas .

. Agora. selecione os opção de desfoque .

. Depois disso, selecione o Ponto de foco onde você deseja desfocar a foto.

onde você deseja desfocar a foto. você pode escolher o Profundidade e usar o Controle deslizante para aumentar ou diminuir o desfoque da foto.

e usar o para aumentar ou diminuir o desfoque da foto. Agora, você desfocou com sucesso a parte da imagem no Android.

Desfoque de ponto

A outra maneira pela qual os usuários poderão facilmente desfocar a parte da imagem no Android é o Point Blur. Muitos usuários não têm o Google Fotos ou podem estar enfrentando problemas para desfocar a foto, pois pode exigir a assinatura do Google One, fotos incompatíveis ou muito mais. Nesse caso, você pode usar os outros apps disponíveis na Play Store do Android. Existem muitos aplicativos disponíveis na Google Play Store através dos quais você poderá desfocar a parte na imagem no Android. Um deles é o Point Blur. O Point Blur permite que os usuários desfoquem a parte de uma imagem no Android facilmente, sem complicações. Você deve seguir algumas etapas, listadas abaixo, para fazer isso.

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Agora, abra o aplicativo e autorizar de acordo com a necessidade.

e autorizar de acordo com a necessidade. Clique em Editar e selecione o imagem que você deseja editar.

A opção estará disponível lá para você recortar.

Agora, você tem que selecione a parte onde você deseja desfocar.

Depois disso, na parte inferior, você verá diferentes opções: Tipo de desfoque, Nível, etc.

Escolha de acordo com sua necessidade. É isso; você desfocou a parte da imagem.

Aplicativo Galeria Samsung

Se você é um usuário do telefone Samsung, será muito fácil desfocar parte das fotos do seu telefone Samsung Galaxy. O Samsung Galaxy Phone vem com o Gallery App, que possui uma opção de edição integrada que permite aos usuários desfocar as fotos sem problemas. Você deve seguir as etapas abaixo para desfocar uma parte da imagem no Samsung Galaxy Phone.

Abra o Aplicativo Galeria Samsung no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Clique no imagem que você tem que desfocar parte.

que você tem que desfocar parte. Agora, selecione o opção de edição (ícone de lápis).

(ícone de lápis). Depois disso, selecione o Ícone Emoji .

. Clique em Empate .

. Agora, selecione o Pixelar (Ícone xadrez).

(Ícone xadrez). Clique no mesmo ícone novamente.

Personalize o nível de desfoque que deseja fazer.

Depois disso, desenhe o efeito de desfoque por parte da imagem. É isso.

Outros aplicativos de terceiros

Milhões de aplicativos estão disponíveis na Play Store, por meio dos quais você pode desfocar facilmente a parte da imagem no Android. Sabemos que é muito difícil pesquisar os aplicativos certos e melhores para ajudá-lo a desfocar a parte da imagem no Android. No entanto, não será difícil pesquisar na Play Store. Muitos aplicativos estão disponíveis se você procurar o aplicativo Blur Photos. Você pode tentar baixá-los de acordo com sua necessidade. Alguns aplicativos que você pode experimentar são PicsArt, YouCam Perfect, Snapseed, etc.

Empacotando

Hoje em dia, capturar fotos é muito normal para os usuários. Os usuários começam a capturar fotos em qualquer lugar. No entanto, existem alguns lugares onde você verá muitas pessoas fazendo photobombing, alguns objetos desnecessários e muito mais. Não podemos removê-los da foto, mas como a foto é boa, todos pensamos em publicá-los na internet.

No entanto, muitos de nós estão confusos sobre se devemos postar ou não devido a algumas partes da imagem. Neste guia, listamos o procedimento para os usuários desfocarem parte de uma imagem em um telefone Android. Todas as formas são mais fáceis para os usuários implementarem.

