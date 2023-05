Como dobrar o espaço no Microsoft Word (2 maneiras)

Costumamos criar documentos do Word para diferentes propósitos. Pode ser para enviar projetos, relatórios, práticas, etc. Ao criar nossos documentos do Word, nós os personalizamos para torná-los atraentes para os visualizadores ou para a pessoa a quem os enviamos. Há muita personalização de documentos do Word que estão disponíveis para tornar o documento mais elegante. Usamos alguns deles, mas ainda não sabemos sobre muita customização. O principal objetivo de personalizar nossos documentos é dar facilidade ao leitor para que ele possa lê-los facilmente.

Se você criar o documento com as configurações padrão, poderá ter visto menos preenchimento entre as linhas ou menos espaçamento entre linhas. Isso faz com que o documento pareça confuso e desordenado, o que muitos leitores não querem ver. Isso faz com que o documento pareça menos interativo, o que não queremos que seja lido. Mas você sabia que o Word permite personalizar o espaço nos documentos do Word? Se não, fique conosco até o fim, pois estamos aqui com o guia sobre “Como dobrar o espaço no Word.”

O que significa espaço duplo no Word?

Muitos usuários não entendem o significado de espaço duplo em documentos do Word. Todos nós começamos a fazer nosso documento com o Novo Modelo de Documento em Branco. Portanto, as configurações mais usadas e perfeitas para os usuários são adicionadas a ele. No entanto, os usuários também podem personalizá-lo de acordo com suas necessidades. Há muitas coisas que precisam ser alteradas quando os usuários começam a escrever nele. Algumas das coisas importantes que os usuários alteram são: tamanho da página, margem da página, cabeçalho e rodapé e muito mais.

Tudo isso é feito de acordo com a necessidade. Muitos usuários também alteram o espaçamento entre linhas para tornar o documento facilmente visível para os leitores quando eles tiram as impressões. Ao adicionar o espaçamento de linha duplo no documento do Word, os documentos parecem mais elegantes e fáceis de ler. Portanto, se algum documento estiver em espaçamento duplo, significa que o espaçamento entre linhas usado é Dobro. Vamos pular para nosso próximo título: Como dobrar o espaço no MS Word.

Como dobrar o espaço no MS Word [Different Ways]

Várias maneiras estão disponíveis para “Como dobrar o espaço no Word”. Os usuários podem seguir o caminho mais fácil de acordo com eles. Estaremos listando todas as diferentes maneiras pelas quais você poderá adicionar espaço duplo no Word. Além disso, você não precisa se preocupar se pode fazer isso antes de adicionar conteúdo ao documento ou depois de adicionar conteúdo ao documento. Não existem tais requisitos. Sempre que quiser adicionar espaço duplo no Word, você pode fazer isso facilmente com a ajuda das etapas listadas abaixo. Portanto, sem introduzir mais sobre o espaço duplo, vamos verificar como faremos isso.

Da guia Design

A primeira maneira é muito simples para adicionar espaço duplo em um documento do Word. Faremos isso na guia Design, que está disponível no Microsoft Word. Vamos verificar as etapas necessárias para adicionar espaço duplo no Word.

Versões mais recentes do Word

Primeiro de tudo, abra o documento do Word.

Adicione conteúdo para ver qual é a configuração padrão para o espaçamento entre linhas.

Agora, vá para o Aba Projeto .

. Selecione os Contente para o qual você quer adicionar espaço duplo no documento do Word (se você começou a adicionar o conteúdo).

para o qual você quer no documento do Word (se você começou a adicionar o conteúdo). Se você não escreveu nada no documento, selecione o Espaçamento entre parágrafos Opção.

Opção. Clique em Dobro.

Agora, verifique se as alterações estão visíveis ou não.

Palavra 2007-2010

Primeiro de tudo, abra o Documento do Word .

. Adicione conteúdo para ver qual é a configuração padrão para o espaçamento entre linhas.

Agora, vá para o Aba inicial .

. Selecione os Contente para o qual você quer adicionar espaço duplo no documento do Word (se você começou a adicionar o conteúdo).

para o qual você quer no documento do Word (se você começou a adicionar o conteúdo). Se você não escreveu nada no doc, vá para o Seção de parágrafo .

. Clique no Opção de espaçamento entre linhas.

Agora, adicione o conteúdo e pressione Digitar; você verá que o espaço duplo está sendo adicionado a ele.

Do layout da página

Os usuários que estão editando seu documento do Word também podem personalizar o espaço duplo no layout da página. O Layout da Página tem a opção onde você pode adicionar o Espaçamento entre Linhas de acordo com a sua necessidade. É uma maneira eficaz de adicionar espaço duplo no Word. Então, vamos verificar como podemos fazer isso.

Se você adicionou conteúdo

Os usuários que já adicionaram o conteúdo no documento do Word podem seguir as etapas listadas abaixo para adicionar espaço duplo no documento do Word.

Primeiro de tudo, abra o Documento do Word .

. Selecione os Contente para o qual você deseja personalizar o Double Space.

para o qual você deseja personalizar o Double Space. Agora, vá para o Opção de layout de página .

. você vai ver o Seção de Espaçamento.

Agora, haverá dois campos. Antes: Caso queira adicionar espaço antes da linha que escolheu para o conteúdo, você pode alterar o valor de acordo com a sua necessidade. Depois: Os usuários que desejam adicionar o espaço após o conteúdo podem alterar o valor desse campo.



Sugerimos que você altere o valor de ambas as opções para obter espaçamento adequado para seu documento do Word. É isso.

Para Novo Documento

Os usuários que não adicionaram o conteúdo no documento do Word podem seguir as etapas listadas abaixo para adicionar espaço duplo no documento do Word.

Primeiro de tudo, abra o Documento do Word .

. Vou ao Opção de layout de página .

. você vai ver o Seção de espaçamento.

Agora, haverá dois campos. Antes: Caso queira adicionar espaço antes da linha que escolheu para o conteúdo, você pode alterar o valor de acordo com a sua necessidade. Depois: Os usuários que desejam adicionar o espaço após o conteúdo podem alterar o valor desse campo.

Você pode alterar o valor de ambos os campos para obter o melhor espaçamento do documento do Word.

Empacotando

Muitos usuários procuraram pelo guia: Como dobrar o espaço no Word. O espaço duplo torna o documento mais fácil de ler para os usuários. Assim, adicionamos como você pode adicionar espaço duplo no Word neste guia. A configuração padrão que você obterá no documento do Word é 1,0. Assim, você pode alterá-lo de acordo com sua necessidade. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

