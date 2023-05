“Como Eliminar a Gordura da Grelha de Churrasco com Este Produto Caseiro”

Na maioria das vezes, os eventos de finais de semana são incríveis, pois você pode aproveitar momentos de felicidade com os amigos e com a família. Porém, no final da festa, a parte da limpeza é sempre uma questão. Todavia, este produto caseiro vai acabar com a gordura na grelha de churrasco da sua tarde de domingo.

Em geral, as carnes utilizadas contêm bastante lipídios, os quais podem ficar aderidos na churrasqueira de maneira bem intensa. Uma vez que a sua adesão é favorecida pela onda de calor que existe no local.

Confira produto caseiro para acabar com gordura na grelha de churrasco

Antes de tudo, o seu primeiro passo deve ser voltado para criar o hábito de deixar tudo limpo logo após o evento acabar. Essa prática, inclusive, permite que a churrasqueira seja conservada por mais tempo aumentando a sua vida útil.

Desse modo, você evita que as substâncias oleaginosas fiquem endurecidas e, como dito, fiquem impregnadas nas áreas mais quentes. Logo, o produto caseiro para acabar com gordura na grelha de churrasco será mais efetivo e a limpeza ficará mais fácil.

Bicarbonato de sódio para acabar com gordura na grelha de churrasco

Da mesma forma que o vinagre, o bicarbonato de sódio é um excelente aliado no momento da limpeza. Aliás, seja para remover sujeiras superficiais ou até mesmo para retirar manchas muito fortes, como tinta, vinho e café.

Primeiramente, então, reserve um recipiente fundo e adicione uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Depois, inclua um pouco de vinagre branco e misture até a solução ficar bem homogênea. Aqui, você irá reparar que o líquido vai adquirir um aspecto efervescente e somente depois vai se estabilizar.

Feito isso, jogue o preparado em toda a superfície da grelha e deixe agir por aproximadamente 15 minutos. Logo após, utilize uma esponja macia ou um pano de microfibra para esfregar as grades e retirar a sujeira por inteiro. Por fim, lave a peça normalmente com água e sabão e deixe-a secar.

Ação do bicarbonato de sódio

Você também deve estar se perguntando como essa substância age tão eficientemente ao ponto de formar um produto caseiro para acabar com a gordura na grelha de churrasco. E a resposta, apesar de ter a sua complexidade, é bastante simples.

Na verdade, o bicarbonato atua como um agente neutralizante, podendo corrigir tanto os meios alcalinos quanto os meios ácidos. Ou seja, o seu mecanismo está sempre voltado para a tentativa de deixar as soluções com o PH mais próximo de 7, que é o valor considerado neutro.

Além disso, esse composto possui o que se chama de dupla polaridade. Sendo assim, ele consegue fazer interações químicas tanto com substâncias polares, como a água, quanto com substâncias apolares, como as gorduras.

O uso do Limão



Ainda, como complemento, você pode adicionar o limão para melhorar os resultados da sua limpeza. Isso porque o seu caráter ácido é capaz de dissolver completamente incrustações de sujeiras, sejam elas de pias, banheiras ou churrasqueiras.

Portanto, você pode cortar um limão ao meio e passar a fruta em toda a região de ferrugem. Em seguida, use a própria parte interna para esfregar bem até remover os acúmulos. Assim como, pelo menos diminuir de uma maneira visualmente significativa.

Depois, você deve deixar a substância agir por aproximadamente duas horas, de preferência em um lugar arejado e com vento. Por fim, faça a lavagem normal com detergente e água, enxágue e deixe a peça secar na sombra.

Maneira correta de fazer a limpeza da grelha de churrasco

Agora que você já aprendeu a fazer um produto caseiro para acabar com a gordura na grelha de churrasco, é preciso aprender a usar o método correto de limpeza. Como dito, primeiramente, é preciso iniciar a lavagem logo quando a festa acabar.

Além disso, mesmo que o calor ajude no processo de adesão, enquanto a churrasqueira estiver levemente aquecida, a remoção da sujeira será mais fácil. Aqui, apenas é importante tomar muito cuidado na hora do manuseio e se certificar, com frequência, se a grade não está muito quente.

Considerações adicionais

Além do mais, o recomendável é começar exatamente pela grelha aplicando a solução de desengordurante e depois a limpeza com água e sabão. Feito isso, você deve começar a higienizar a parte externa, lançando mão de um pano de microfibra úmido.

Para mais, não se esqueça dos utensílios. Nesse caso, você pode colocar todos os itens de molho no mesmo produto caseiro que vai acabar com a gordura na grelha de churrasco e incluir o detergente para agir por 30 minutos. Por último, é só lavar normalmente.