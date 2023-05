Como Emitir o Extrato de Contribuição do INSS

O extrato de contribuição do INSS é um documento importantíssimo na hora em que o trabalhador vai solicitar a aposentadoria. Por isso, é essencial saber como acessá-lo e fazer a emissão.

No entanto, muita gente não sabe como fazer isso, então, hoje vamos explicar tudo passo a passo. Ademais, também vamos dar outras informações importantes sobre o extrato de contribuição do INSS.

Extrato de contribuição do INSS: o que é?

O extrato de contribuição do INSS também é conhecido como Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Assim, ele é um documento que contém todas as informações de contribuição previdenciária de uma pessoa física ou jurídica, desde o ingresso ao mercado de trabalho até a data atual.

Essas informações incluem, por exemplo, data de admissão em uma empresa, valores pagos pelo empregador e pelo empregado, tempo de contribuição, benefícios recebidos, entre outros dados importantes.

A saber, o governo criou o CNIS em 1998 e, de lá para cá, ele sofreu diversas atualizações e evoluções. Dessa maneira, o extrato de contribuição do INSS é como um banco de dados para que a Previdência tenha acesso a todas as informações previdenciárias de cada segurado.

Inclusive, para que isso fosse o mais efetivo e preciso possível, o Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social) lançou no CNIS todas as informações dos trabalhadores desde 1982.

Qual a finalidade do CNIS?

Por meio do extrato de contribuições do INSS, a autarquia consegue calcular o valor e o tempo da aposentadoria dos segurados. Isso porque, nele, estão contidas todas as informações relativas a salários, recolhimentos, etc, da vida profissional deles.

Por isso, é muito importante conferir se todos esses dados estão corretos antes de entrar com o pedido de aposentadoria.

Afinal de contas, se houver alguma discrepância, o valor da renda e a data da concessão da aposentadoria podem ser afetados. Dessa forma, acessar e conferir o extrato de contribuição do INSS é muito importante para todos os trabalhadores que pretendem se aposentar pela Previdência Social.

Como emitir extrato de contribuição do INSS?

Para facilitar a vida dos segurados e diminuir o volume dos pedidos presenciais, desde 2018, é possível conseguir o CNIS pela Internet. Para isso, é preciso acessar o site do INSS ou baixar o app Meu INSS no celular.

Também é preciso fazer o cadastro e elevar o nível de segurança para prata ou ouro, registrando o reconhecimento facial, dentre outros procedimentos solicitados. Então, depois de realizar o cadastro, faça o login com seu CPF e senha.



Após abrir a página inicial do app ou do site, clique em “Para Você” e, em seguida, “Extrato de Contribuições (CNIS)”. Você poderá conferir todas as informações na tela do computador ou celular. Também é possível fazer o download do extrato em PDF para poder imprimir depois.

Inclusive, essa é uma boa escolha. Afinal, tendo uma cópia armazenada no celular ou computador, você não precisará repetir todo esse processo sempre que precisar do extrato de contribuição do INSS.

O que fazer se notar informações erradas no CNIS?

O CNIS é usado para calcular o valor da aposentadoria, além de quando o trabalhador terá direito a se aposentar. Isso porque ele contém todos os dados empregatícios e de recolhimento do segurado.

Sendo assim, é muito importante que essas informações estejam corretas. Portanto, se você notar dados errados ou faltando, por exemplo, em seu CNIS, a melhor coisa a fazer é consultar um advogado previdenciário.

Gostou de saber tudo sobre o extrato de contribuição do INSS? Agora coloque essas dicas em prática e fique atento aos seus dados previdenciários!