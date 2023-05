Como encontrar a localização do sangue da Elden Ring Maiden (2023)

Elden Ring é um dos RPGs de ação mais populares disponíveis para PS4, PS5, Windows One e Xbox X|S. Neste jogo, você controla um personagem, personaliza-o, luta contra inimigos e completa desafios para se tornar o novo Elden Lord.

A parte mais interessante de Elden Ring são os NPCs que nos fornecem diferentes linhas de missão, tornando o jogo mais envolvente. Um deles é embeber o Lord of Blood de Varre em Sangue de Donzela.

Então, o que é Elden Ring Maiden Blood Location e como encontrá-lo facilmente? Bem, continue lendo este artigo para aprender sobre isso em detalhes.

Como iniciar a linha de missões de Varre em Elden Ring?

Sem dúvida, a Questline de Varre é um dos fatores mais cativantes do jogo. Mas antes de começar, você tem que lutar com Godrick the Grafted, um chefe poderoso encontrado no final do Stormveil Castle.

Depois de derrotá-lo, você pode continuar e manter uma visita a Varre para saber sobre ele e a linha de missão também.

Varre está esperando do lado de fora da Rose Church localizada a sudoeste de Liurnia. Ao chegar lá, você terá que enfrentar inimigos, então prepare-se para enfrentá-los.

Varre parece desesperado para compartilhar algo com alguém e a pessoa que ele está procurando por você. Quando você o alcançar, ele começará a falar sobre dois dedos. No entanto, você precisa manter a conversa até ver a opção “eles não pareciam certos” e ele lhe dará 5 dedos sangrentos purulentos e pedirá que você invada três outros jogadores online. Depois de concluir a tarefa, você precisa voltar ao Varre para a próxima linha de missão.

Como encontrar Elden Ring Maiden Blood Location 2023

Após a missão acima, Varre lhe dará outra tarefa. Ele lhe dará o favor do Senhor do Sangue que você deve mergulhar no Sangue da Donzela.

Agora, você vai se perguntar onde obtê-lo. Portanto, você ficará feliz em saber que existem dois métodos disponíveis para encontrar a localização do sangue da Elden Ring Maiden, e eu compartilhei sobre ambos abaixo. Você pode usar o que mais lhe convier e começar sua busca.

Na Igreja da Inibição

O primeiro lugar para encontrar a localização do Elden Ring Maiden Blood é na Chuch of Inhibition. Estas são as etapas completas que você precisa seguir:

Você deve primeiro visitar o Mausoléu Compound perto de Minor Erdtree, a nordeste da Raya Lucaria Academy.

Então você precisa pular para a plataforma de tábuas de pedra e ir para o local do portão East Raya Lucaria. Se já estiver desbloqueado, você também terá a opção de se teletransportar diretamente para lá.

Depois disso, você deve continuar subindo a colina até encontrar a madden mouse academy, onde você precisa virar à direita.

Então, você verá a Frenzied Flame Village que precisa atravessar.

Depois disso, você chegará à Igreja da Inibição.

Mas agora, Festering Fingerprint Vyke irá atacá-lo.

Você deve garantir que o local perdido da graça seja ativado antes de lutar com ele ou evitá-lo também pode ser uma opção.

Finalmente, você obterá o sangue da donzela ao lado da estátua de Marika dentro da igreja, então encharque seu Lord of Blood.

Na Capela da Antecipação

O próximo método para encontrar Elden Ring Maiden Blood Location é na Capela da Antecipação. Para obtê-lo facilmente, continue seguindo os passos abaixo:

Você precisa primeiro navegar para o noroeste da Raya Lucaria Academy, onde estão localizados os Quatro Campanários, e lá você encontrará o pano de juramento branco do Favor de Sangue.

Depois disso, você precisará continuar e, no final do penhasco, encontrará um baú; toque nele para abri-lo e obter uma Chave de Espada Imbuída.

Agora, no Second Belfry, você deve usar a Imbued Sword Key que o ajudará a se teletransportar para o Chapen of Anticipation. Aqui, você deve ter o cuidado de selecionar o portal certo para poder se teletransportar para o local correto; caso contrário, você terá que encontrar outra Imbued Sword Key para se teletransportar novamente.

Então, você verá o Enxertado Scion, com quem você precisa lutar e derrotá-lo.

Depois disso, você precisa continuar indo para o lado de cima, onde o jogo começou para encontrar o sangue da donzela.

Finalmente, molhe o pano em seu sangue e teletransporte-se para Limgrave.

perguntas frequentes

E se você recusar Melina em Elden Ring?

Se você recusar Meline em Elden Ring, não poderá usar as runas coletadas para melhorar as estatísticas de seu personagem.

Melina é uma donzela de dedo em Elden Ring?

Ela mesma confessa que não é uma donzela de dedo, mas na verdade age como uma.

Como acionar Melina?

Melina é um dos NPCs mais interessantes do Elden Ring, que fornece o poder usando as runas que você coletou ao matar inimigos. Caso ela não apareça, você precisa visitar e descansar nos três locais de Grace do jogo.

Conclusão

Então, seguindo os dois métodos acima, você pode encontrar o Elden Ring Maiden Blood Location. Esperançosamente, este artigo foi útil para você. Se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários abaixo.

