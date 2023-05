Como Ensinar Poupança para Crianças

Ensinar as crianças sobre educação financeira é um passo fundamental para ajudá-las a desenvolver habilidades financeiras saudáveis desde cedo. Entre os diversos aspectos que envolvem a educação financeira, a poupança é uma das ferramentas mais importantes. Confira dicas sobre como ensinar uma criança a elaborar uma poupança de forma prática!

Saiba como ensinar a poupança às crianças

O primeiro passo é ajudar a criança a definir um objetivo para a poupança. Assim sendo, esse objetivo pode ser um brinquedo especial, um passeio ou até mesmo uma contribuição para uma causa que ela se importa. Haja vista, ter um objetivo claro ajudará a criança a se motivar e entender a importância de economizar dinheiro.

Estabeleça uma mesada

Criar uma mesada semanal ou mensal é uma maneira eficaz de ensinar as crianças sobre o valor do dinheiro. Para isso, defina um valor adequado à idade da criança e estabeleça algumas tarefas que ela possa realizar para ganhar a mesada. Certamente, isso ajudará a criança a compreender a relação entre trabalho e dinheiro.

Ensine a diferença entre necessidades e desejos

Explique para a criança a diferença entre necessidades e desejos. Assim sendo, ajude-a a entender que algumas coisas são essenciais, enquanto outras são apenas desejos. Isso ajudará a criança a tomar decisões mais conscientes sobre como gastar o dinheiro.

Estabeleça uma meta de poupança

Defina uma meta de poupança com a criança. Para isso, ajude-a a calcular quanto tempo levaria para atingir essa meta se ela economizasse uma determinada quantia a cada semana ou mês. Certamente, essa atitude mostrará a importância da consistência na poupança.

Use um cofrinho ou conta bancária

Introduza a ideia de um cofrinho ou conta bancária para a criança. Por meio dessa simbologia, explique como o dinheiro economizado pode ser guardado em um lugar seguro e acessível. Assim sendo, incentive-a a depositar regularmente parte da sua mesada ou de qualquer dinheiro que ela receba como presente.

Crie um gráfico de progresso

Elabore um gráfico simples de progresso para a criança acompanhar o seu avanço na poupança. À medida que ela for alcançando pequenas metas, como economizar um determinado valor, marque no gráfico para que ela possa visualizar o seu progresso e se motivar ainda mais. Visto que essa visualização pode ser fundamental para a criança entender o processo de metas e objetivos.



Incentive a pesquisa de preços

Estimule a criança a pesquisar preços antes de fazer uma compra. Mostre a importância de comparar diferentes opções e encontrar o melhor custo-benefício. Certamente, esse ensinamento ajudará a criança a tomar decisões mais informadas e conscientes sobre como gastar o dinheiro. Além disso, promova o hábito de poupar.

Ensine à criança que poupar é um hábito saudável. Assim sendo, incentive-a a economizar regularmente, mesmo que seja uma pequena quantia. Reforce a ideia de que cada valor economizado é um passo em direção ao objetivo definido.

De forma geral, os responsáveis desempenham um papel fundamental na educação financeira das crianças. Por isso, seja um exemplo de boas práticas financeiras. Mostre para a criança como você mesmo poupa dinheiro e fale sobre as suas experiências financeiras.

Ensine sobre investimentos

Conforme a criança cresce, introduza o conceito de investimentos de forma simples e compreensível. Para isso, explique como o dinheiro pode crescer ao longo do tempo por meio de investimentos inteligentes. Certamente, essa clareza ajudará a criança a compreender a importância de fazer escolhas financeiras adequadas.

Aprenda com os erros

Permita que a criança cometa erros financeiros e aprenda com eles. Se ela gastar todo o dinheiro de uma vez, por exemplo, não a critique, mas converse sobre as consequências e como poderia ter feito diferente. Certamente, essa é uma oportunidade valiosa para a criança aprender com as próprias experiências.