Como Equilibrar Estudos e Lazer Durante a Preparação para o Vestibular?

Os descansos são fundamentais para os estudantes. Além de serem um grande aliados na luta contra a procrastinação, as pausas também permitem que o estudo seja mais eficiente. Elas são fundamentais para que o seu desempenho se mantenha alto durante todo o período de preparação para a sua prova.

Assim, conciliar estudos e lazer deve ser uma meta indispensável de todos os estudantes que estão se preparando para um vestibular ou para a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Mas, a questão é: como conciliar essas duas coisas que parecem tão opostas?

Fique tranquilo. Apesar da importância dos estudos, é possível conciliar a preparação para os vestibulares com momentos de lazer e diversão: e nós te mostramos como! Confira as dicas que separamos para você sobre esse assunto no artigo de hoje.

A organização será sua melhor amiga

Para conseguir conciliar estudos e lazer durante a sua preparação para os vestibulares e o ENEM, é fundamental que você mantenha a organização durante o tempo todo.

Tenha em mente que a organização é fundamental para garantir que você possa se dedicar aos estudos e ainda ter tempo para outras atividades.

Para conseguir conciliar as duas coisas, busque criar um plano de estudos completo que inclua todas as suas atividades diárias além dos estudos, como as atividades décadas ao lazer. Com o plano de estudos, você irá conseguir visualizar melhor o seu tempo livre e poderá separar diversos períodos para o lazer também. Com uma boa organização, você pode ter tempo para tudo!

É importante estabelecer prioridades

Todos nós sabemos que o período de preparação para os vestibulares é muito cansativo e cheio de tarefas para serem realizar. Dessa forma, você deve sim focar nos seus estudos, mas isso não significa abrir mão de momentos de lazer e de descanso.

Tenha em mente que o lazer é fundamental para o descanso da sua mente e, consequentemente, para que o seu desempenho seja eficiente. Assim, para conseguir conciliar lazer e estudos, priorize as atividades que são realmente importantes para você, como atividades físicas e momentos de lazer com amigos e familiares.

Já pensou em fazer parte de um grupo de estudos?

Estudar com outras pessoas pode ser uma ótima maneira de aumentar a motivação e diminuir o estresse. Essa estratégia funciona muito para alguns estudantes.

Assim, você pode buscar um grupo de estudos com pessoas que compartilham os mesmos objetivos e que possam te ajudar a revisar o conteúdo e discutir dúvidas. Dessa maneira, estudar será muito mais prazeroso e eficiente.

Atividades físicas

Todos nós sabemos que as atividades físicas são extremamente importantes para a manutenção da saúde mental durante todo o período de preparação para os vestibulares e a prova do ENEM.



Dessa maneira, o que você acha de tentar inserir atividades físicas também nos seus momentos de lazer? Você pode fazer uma caminha, uma corrida ou uma aula de yoga. Todas essas atividades ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade e, ao mesmo tempo, melhoram a sua concentração e desempenho nos estudos.

Planeje sempre com antecedência

A melhor forma de conseguir conciliar estudos e lazer é planejando as suas atividades com antecedência. Dessa forma, você acaba dividindo o seu tempo da melhor forma possível e consegue fazer tudo aquilo que queria, tanto em relação aos estudos como em relação aos momentos de lazer.

No começo da sua semana, você já pode deixar reservado um tempo na sua agenda para sair com amigos ou praticar algum hobby que você goste. Assim, você consegue se preparar para as atividades de lazer sem prejudicar o tempo dedicado aos estudos

A moderação é importante

Por fim, lembre-se de que a moderação deve ser incorporada em todo o seu processo de preparação para as provas.

Você não deve cometer excessos nem em relação aos estudos e nem em relação aos momentos de lazer e descanso: encontrar um equilíbrio entre os dois na sua rotina semanal é o ideal. Dessa forma, não exagere nos momentos de lazer aos finais de semana, mas também não deixe de fazer uma pausa dos seus estudos aos domingos e feriados.