Como Escrever uma Redação Nota 10 no ENEM 2023: Dicas Infalíveis!

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 1998 e é uma das provas mais importantes ainda nos dias de hoje.

Todos nós sabemos que a redação é um dos elementos mais importantes de toda a prova do ENEM, uma vez que ela impacta de forma significativa a pontuação final do candidato.

Contudo, não é fácil escrever uma boa redação do ENEM. Assim, para te ajudar, trouxemos um resumo completo com algumas dicas incríveis que irão te ajudar a entender como redigir o seu texto e alcançar uma alta pontuação. Vamos conferir!

Entenda a linha temática

A primeira coisa que você deve fazer antes mesmo de começar a sua redação é compreender a linha temática da prova, ou seja, a proposta do ENEM para o seu texto.

Para isso, você deve ler a proposta de redação com muita atenção, uma vez que é nela que estarão as instruções que deverão ser seguidas para a escrita da redação. Entender a linha temática da redação é fundamental, uma vez que seus principais elementos deverão estar presentes no seu texto.

Não se esqueça também de prestar muita atenção nos textos de apoio oferecidos pela prova. Eles oferecem informações fundamentais sobre o tema e podem também trazer ideias de repertórios interessantes que você pode inserir ao longo do seu texto.

Faça um panejamento antes de começar a escrever

Não comece a escrever o seu texto logo após ler a proposta de redação: o ideal é fazer um planejamento antes de redigir.

Tente criar um esquema para o texto, definindo os principais pontos que serão abordados e quais serão os repertórios usados. Lembre-se de que o seu esquema deve incluir um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão.

Comece a escrever o seu texto com base no planejamento que foi feito. Você irá perceber que escrever com base em um planejamento prévio é muito mais simples do que começar a redigir sem nenhuma ideia de qual será o rumo da sua argumentação.

Divida o seu texto

O ENEM não exige uma estrutura obrigatória para a redação. Porém, dividir o seu texto irá te ajudar a organizar as suas ideias e o andamento da sua argumentação. Uma boa estrutura é a seguinte: 1 parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão.

O seu parágrafo de introdução deverá apresentar o tema e os argumentos que você irá defender ao longo do seu texto. Para que o seu parágrafo se torne interessante, busque inserir um repertório relacionado com o tema proposto logo na primeira ou segunda linha do mesmo.

Depois, você deverá escrever o desenvolvimento do seu texto. É ideal que você escreva dois parágrafos de desenvolvimento, uma vez que você deve defender dois argumentos diferentes na redação do ENEM.



Você também pode gostar:

Por fim, a sua redação deve também incluir um parágrafo de conclusão, no qual você deverá retomar os seus argumentos e apresentar uma proposta para solucionar os problemas que você apontou ao longo do texto.

Seja claro e objetivo

É importante que você use uma linguagem objetiva e clara na redação do ENEM. Lembre-se de que o seu texto devo ser coeso e coerente, mas não confuso e ambíguo. Dessa forma, busque construir a sua argumentação da forma objetiva e clara possível.

Não se esqueça dos repertórios

O uso de repertórios é extremamente importante para a redação do ENEM e pode garantir muitos pontos para o seu texto.

Tenha em mente que uma boa redação no ENEM é aquela em que o autor sustenta os próprios argumentos com falas e citações de autoridades e de especialistas, acontecimentos históricos ou dados estatísticos: os repertórios.

Existem diversas opções de repertórios que você pode usar para consolidar os argumentos. Você pode, até mesmo, usar livros, filmes e séries na sua redação.